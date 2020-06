Polizeigewalt: Gewerkschaft empört über Esken-Forderung

Berlin. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass es bei den deutschen Sicherheitskräften einen latenten, strukturellen oder gar institutionalisierten Rassismus gebe. Bei Fällen, in denen Polizeibeschäftigte rassistisch handelten, „müssen Konsequenzen erfolgen“, sagte GdP-Vizechef Dietmar Schilff. „Der Polizei und ihren Beschäftigten aber eine solche Grundhaltung vorzuhalten, ist abwegig und trägt populistische Züge.“

Es sei richtig und wichtig, die politischen Auseinandersetzungen über Rassismus, Polizeigewalt und Regierungshandeln in den USA auch auf unseren Straßen zu thematisieren. „Es gibt jedoch keinen Anlass, einen Zusammenhang mit der deutschen Polizei zu konstruieren“, meint der Gewerkschafter.

Polizeigewalt in Deutschland: Esken tritt Diskussion über Beauftragten los

SPD-Chefin Saskia Esken hatte gegenüber unserer Redaktion gesagt, „zigtausende Demonstranten in aller Welt stehen auf, weil der gewaltsame Tod von George Floyd durch einen Polizeieinsatz in den USA kein Einzelfall ist. Deutsche Demonstranten schauen aber auch auf die Verhältnisse vor der eigenen Haustür.“ Auch in Deutschland gebe es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte. Sie schlug vor, eine unabhängige Stelle mit der Bearbeitung von solchen Beschwerden zu betrauen.

Schilf hält dem entgegen, „die notwendige Kontrolle wird durch die Legislative und die Staatsanwaltschaft und Gerichte gewährleistet“. Die Möglichkeiten für eine Clearingstelle seien zudem begrenzt und lägen allenfalls in der Vermittlung zwischen Bürgern und Polizei.

Polizeibeauftragter: Grüne kündigen Gesetzentwurf an

Unterstützung erhält Esken von den Grünen, die einen Gesetzentwurf für einen unabhängigen Polizeibeauftragten ankündigten. „Den Worten der SPD-Vorsitzenden müssen jetzt Taten folgen. Bei einem solchen Thema sollte sich kein Sozialdemokrat hinter der Koalitionsdisziplin verstecken“, sagte die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic unserer Redaktion.

Die Grünen forderten seit Langem die Einrichtung eines unabhängigen Polizeibeauftragten für die Bundespolizeibehörden. Das werde von der Koalition aus CDU/CSU und SPD immer abgelehnt, „dabei haben sich alle Fraktionen des Bundestages diesem Ziel als Konsequenz aus dem rassistisch motivierten Terror des NSU verpflichtet“, sagte Mihalic unserer Redaktion.

