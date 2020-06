Warum die Unvernunft einiger so gefährlich werden kann

Berlin. Gedränge am Strand von Sylt, überfüllte Ostseebäder und eine politische Massenparty mit Hunderten von Schlauchbooten auf dem Berliner Landwehrkanal: Bilder des vergangenen Pfingstwochenendes, die den Behörden Schweißperlen auf die Stirn treiben. Die Gefahr ist real, dass in wenigen Tagen die Quittung für das sonnige Pfingstwochenende in Form von neuen Corona-Ausbrüchen kommt.

Bereits in den letzten Tagen war es immer wieder zu regionalen Infektionsfällen gekommen – zuletzt in Göttingen, wo sich nach mehreren Familienfeiern Dutzende Menschen angesteckt hatten. Bundesweit ist die Zahl der Neuinfektionen aktuell zwar weiter niedrig – doch der R-Wert, der anzeigt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, hat nun wieder die kritische Marke von 1,0 überschritten. Wie gefährlich wird die wachsende Unvernunft? Treibt die sommerliche Feierlaune die Viruskurve wieder in die Höhe?

Wie ist die aktuelle Lage?

Die Zahlen sind auf den ersten Blick widersprüchlich: Einerseits gibt es seit Wochen einen sinkenden Trend bei den Neuinfektionen, viele Regionen melden sogar gar keine Neuinfektionen mehr. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 213 Corona-Infektionen binnen eines Tages, damit hatten sich seit Beginn der Corona-Krise 182.028 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt (Datenstand 2. Juni, 18 Uhr).

Die Zahlen sind zu Wochenbeginn wegen Meldeverzögerungen allerdings oft besonders niedrig. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag am Montag dagegen bei 1,20 - nach 1,04 am Vortag. Das bedeutet, dass 100 Infizierte im Mittel 120 andere anstecken. In Berlin lag der R-Wert sogar bei 1,66.

Corona: Zahlen bilden Situation der vergangenen Tage ab

Wichtig dabei ist: Die aktuellen Zahlen beschreiben nicht das gegenwärtige Infektionsgeschehen, sondern bilden ab, was vor einigen Tagen passiert ist. Ob und wie sich das Pfingstwochenende auswirkt, wird deswegen ebenfalls erst mit zeitlicher Verzögerung sichtbar. Genauso beim R-Wert: Er bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes 7-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 0,95.

Wann ist der R-Wert alarmierend?

Die Reproduktionszahl R ist eine Schätzung darüber, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Derzeit liegt dieser Wert laut RKI bei 1,2 (Stand 1. Juni). Noch vor wenigen Wochen hätte ein Wert über 1 große Sorge und in der Folge auch politische Entscheidungen ausgelöst. Denn R größer 1 bedeutet, dass sich das Virus weiter ausbreitet.

Doch die Zahl der Infizierten in Deutschland ist derzeit so niedrig, dass ein hoher R-Wert nicht automatisch einer Katastrophe gleichkommt, betont Professor Markus Scholz vom Institut für Medizinische Informatik an der Universität Leipzig. „Wenn das Infektionsgeschehen niedrig ist, reagiert das R auf lokale Ereignisse wie etwa in Göttingen sehr leicht“, sagt Scholz.

Die sogenannten Superspreading-Events, bei denen sich lokal begrenzt viele Menschen in kurzer Zeit anstecken, können also R in die Höhe schnellen lassen, ohne dass das ganze Land automatisch vor einer zweiten Infektionswelle steht.

Intensivbetten für Infizierte reichen aus

Wem noch die Warnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel von Mitte April Sorge bereitet, nach der das Gesundheitssystem bei einem R-Wert von 1,2 bereits drei Monate später seine Belastungsgrenze erreicht haben könnte, muss ebenfalls die Zahl der Infizierten einbeziehen. Im April, als Angela Merkel warnte, war die Situation noch eine ganz andere. Am Tag vor ihrer Pressekonferenz waren fast 2500 Neuinfektionen gemeldet worden. Aktuell sind es 213.

„Derzeit muss niemand fürchten, dass wir an die Kapazitätsgrenze der Intensivbetten stoßen“, bestätigt Scholz. Denn: Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung ist über die vergangenen Wochen in Deutschland deutlich zurückgegangen. Laut dem DIVI-Intensivregister wurden am Dienstag 689 an Covid-19 erkrankte Menschen auf Intensivstationen betreut, Mitte April waren es zeitweise noch mehr als 2900 Patienten.

Drosten rät, R-Wert nicht überzubewerten

Hinzu kommt, dass das RKI neuerdings einen weiteren R-Wert angibt, der einen längeren Zeitraum umfasst und Schwankungen glättet. Er ist genauer. Dieser Wert lag zuletzt bei 0,95 – also unter 1. Auch die Universität Leipzig gibt einen geglätteten R-Wert heraus, der sich auf die vergangenen zehn Tage bezieht. Er liegt derzeit bei 0,76.

„Sorgen müssten wir uns machen, wenn R in Deutschland über mehrere Wochen über 1 liegen würde“, sagt Scholz. Auch der Berliner Virologe Christian Drosten riet am Dienstag dazu, den R-Wert nicht überzubewerten: Man müsse im Moment weniger auf den R-Wert schauen als auf die Zahl der Neuinfektionen.

Welche Rolle spielen Superspreader?

In Frankfurt infizierten sich nach einem Gottesdienst mehr als Zweihundert Menschen, in Ostfriesland nach einem Restaurantbesuch mehr als 30 – Hunderte mussten in Quarantäne. Die Superspreading-Events häufen sich. „Also solche Ereignisse, die die Ausbreitung der Pandemie massiv beschleunigen“, sagt Friedemann Weber, Professor für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Superspreading-Events sind zeitlich und räumlich begrenzt, die daraus resultierenden Neuinfektionen lassen sich meist auf eine oder wenige Personen zurückführen.

Als Superspreader wiederum werden in der Epidemiologie Menschen bezeichnet, die infiziert sind und besonders viele Personen anstecken. „Dass sie viele infizieren, könnte daran liegen, dass betreffende Personen überdurchschnittlich infektiös oder sozial aktiv sind. Oder aber unterdurchschnittlich vorsichtig“, so Weber.

Corona: Jeder kann zum Superspreader werden

Stress oder Begleiterkrankungen beispielsweise können das körpereigene Abwehrsystem unterdrücken, wodurch die Viruslast steigt. Grundsätzlich jedoch kann jeder, der mit Sars-CoV-2 infiziert ist, regelmäßig mit vielen Menschen Kontakt hat, oder aber den empfohlenen Abstand zu anderen Personen nicht einhält, zum Superspreader zu werden.

Ein weiteres Problem sei, dass nicht jeder von seiner Infektion wüsste. Da manch Infizierter keine oder kaum Symptome hat, merkt dieser womöglich nicht einmal, dass er ansteckend ist. Und: Nicht immer liegt es am Infizierten selbst. Auch die Umstände sind entscheidend. Laut Weber spielt es beispielsweise eine große Rolle, ob Zusammenkünfte mehrerer Menschen draußen oder drinnen stattfinden.

Warum ist die zweite Welle bislang ausgeblieben?

Experten führen das vor allem auf zwei Faktoren zurück: Die Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Raums – und das gute Wetter. Durch das Tragen der Masken lässt sich die Gefahr verringern, dass ein Infizierter, der noch nichts von seiner Infektion weiß, andere beim Sprechen oder Husten ansteckt. Das gute Wetter wiederum führt dazu, dass viele Kontakte bei guten Lüftungsbedingungen stattfinden – durch offene Fenster, durch Begegnungen im Freien. Je größer der Luftaustausch ist, desto schneller werden hochinfektiöse Aerosole unschädlich.

„Nach den Lockerungen erwarten wir alle intuitiv, dass die Fälle wieder zunehmen müssten“, sagte Drosten am Dienstag in seinem Podcast. Aber: Es gebe inzwischen eben zahlreiche Effekte, die dagegen spielten. Neben der Maskenroutine sei das auch das Wissen darüber, dass das Corona-Virus vor allem dann gut übertragen werde, wenn größere Menschenmengen in Innenräumen versammelt sind.

Der Epidemiologe Scholz rechnet deswegen für den Fall einer zweiten Welle mit einer langsameren Entwicklung: „Unsere Simulationen haben ergeben, dass sich die Leute trotz Lockerungen so vorsichtig verhalten, dass sich das Virus nicht mehr so schnell ausbreiten kann, wie noch Anfang des Jahres.“