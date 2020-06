Unruhen in den USA: Trump droht mit Militäreinsatz im Innern

Washington.

Donald Trump hat am Pfingstmontag überraschend eine Rede vor dem Weißen Haus in Washington gehalten

Der US-Präsident will „alle verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte” mobilisieren, um die landesweiten Proteste nach dem Tod von George Floyd zu kontrollieren

Ein Schritt, der viele Fragen aufwirft – und für Kritik sorgt

Er – und schwach? Das darf nicht sein. Die Berichte über seine vorübergehende Flucht in den Sicherheits-Bunker des Weißen Hauses am vergangenen Freitag lagen Donald Trump noch übel im Magen, als er am späten Pfingstmontag überraschend am Weißen Haus ans Mikrofon trat, um sich die Aura der Stärke zu geben.

Die landesweiten, teils gewalttätigen Proteste nach dem gewaltsamen Tod des Afro-Amerikaners George Floyd (46) durch Polizeihand in Minneapolis, seien weitgehend Ausdruck von „Inlands-Terrorismus“, „Anarchie“ und „Chaos“ – und würden auf der Stelle beendet, erklärte Trump in unversöhnlichem Ton und bezeichnete sich als “Präsident für Recht und Ordnung”.

Um der Lage Herr zu werden, kündigte er die Mobilisierung „aller verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte” an. Sollten Bürgermeister und Gouverneure an den hauptsächlich betroffenen Orten – in über 40 großen Städten galten gestern Ausgehsperren – nicht eigenständig für Sicherheit sorgen, werde er das US-Militär im Inland einsetzen, erklärte Trump, „und den Job schnell für sie erledigen”.

Unruhen in den USA: Trump will Exempel statuieren

Ein historisch seltener Akt, der nach Angaben von Experten viele verfassungsmäßige Fragen aufwirft. Stellvertretend für die von Trump bereits vorher als „Schwächlinge” und „Idioten” angegriffenen Verantwortlichen in den Bundesstaaten verwahrte sich der demokratische Gouverneur von Washington State im Nordwesten der USA gegen die rechtliche fragwürdige Interventionslust Trumps.

„Er kauert zu Füßen der Autoritären in der ganzen Welt”, erklärte Jay Inslee über Trump. „Jetzt nutzt er die höchste Macht der Präsidentschaft in einem verzweifelten Versuch, um seine Furcht und Geistlosigkeit zu verstecken.”

Vor allem in und an der demokratisch regierten Hauptstadt, wo seit Tagen Bilder von Unruhen und Plünderungen in Steinwurfnähe des Weißen Hauses entstehen, will Trump ein Exempel statuieren.

Um „professionellen Anarchisten”, die nach seiner Meinung hinter den Demonstrationen stecken, das Handwerk zu legen, seien „Tausende und Abertausende schwer bewaffnete Soldaten” auf dem Weg nach Washington DC, sagte Trump. Als Vorgeschmack fuhren zuvor Lkw der Nationalgarde und der Militärpolizei auf das hermetisch abgeriegelte Gelände des Weißen Hauses.

Ausschreitungen in Washington: Polizei vertreibt Demonstranten mit Gummi-Geschossen

Wie Trump sich das Säubern der Straße von „Kriminellen” und „Antifa” vorstellt, obwohl das Gros der Demonstranten auch gestern friedlich protestierte, wurde noch während seiner in den Abendnachrichten von CNN bis MSNBC als „skandalös” und „erschütternd” qualifizierten Rede deutlich.

Am Lafayette Square gegenüber dem Weißen Haus warfen Sicherheitskräfte plötzlich gezielt Tränengas- und Blendgranaten in die Menge und vertrieben auch mittels Reiterstaffeln und Gummi-Geschossen Hunderte Protestler, die wie schon in den Tagen zuvor in Blickrichtung Machtzentrale Schlachtrufe wie „Keine Gerechtigkeit, kein Frieden” skandiert hatten. Lesen Sie hier: George Floyd: Wut und Solidarität nach Skandal-Einsatz

Trump posiert mit Bibel vor St. Johns Kirche

Die an Möchtegern-Diktatoren erinnernde Aktion gehorchte Trumps Auftrag, man möge ihn (nach den Feigheit atmenden Berichten über seinen Bunker-Aufenthalt) unbedingt öffentlich sichtbar machen. Was sich dann so ausnahm: Begleitet von Heerscharen des Secret Service, Justizminister Bill Barr, Verteidigungsminister Mark Esper, Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner, stiefelte Trump zur nahe gelegenen St. Johns Kirche, wo am Vorabend von Demonstranten ein Brand gelegt worden war, den die Feuerwehr schnell löschen konnte.

Polizisten drängen Demonstranten in der Nähe des Weißen Hauses zurück. Im Hintergrund ist die St. Johns Kirche zu sehen.

Foto: Jose Luis Magana / AFP

Vor dem mit Spanplatten verrammelten Gotteshaus, in dem seit 200 Jahren amerikanische Präsidenten zur Seelsorge gehen, posierte Trump für die Fotografen (und seine evangelikalen Wählergruppen) zwei Minuten mit einer Bibel und nannte Amerika das großartigste Land der Erde. Fragen beantwortete er nicht.

Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser zeigte sich genauso verstimmt über diesen PR-Stunt wie Mariann Edgar Budde, die für die Kirche verantwortliche Bischöfin der Diözese Washington. „Ich bin empört”, sagte die Geistliche in einer Stellungnahme. Trumps Botschaft stehe quer zur Kirchenlehre.

Trump will Militäreinsatz im Innern: Gouverneure kündigen Klage an

Auf weiteren Widerstand muss sich Trump gefasst machen, falls er wirklich das Militär gegen seine Landsleute in Stellung bringen sollte. Die demokratischen Gouverneure von Illinois, J.B. Pritzker, und Michigan, Gretchen Whitmer, erklärten das Ansinnen für rechtswidrig und kündigten indirekt Klage an.

Apropos Klage: Auf George Floyd und den weltweit auf Empörung gestoßenen Polizeieinsatz vor einer Woche kam Trump am Montag überhaupt nicht zu sprechen. Kein Wort der Trauer. Null Anteilnahme. Null Kritik an der Polizei in Minneapolis, die nach Erkenntnissen des Senders NBC die hochriskante Technik der Knie-Presse, die Floyd zum Verhängnis wurde, seit 2015 in über 200 Fällen eingesetzt hat.

Tod von George Floyd – Neue rechtsmedizinische Ergebnisse

Stattdessen sprachen Rechtsmediziner. Zur Erinnerung: Eine erste Autopsie der Behörden hatte ergeben, dass gesundheitliche Vorschädigungen des Herzens sowie Bluthochdruck zum Tod des am Boden bewegungsunfähig gemachten Schwarzen maßgeblich beigetragen hätten. Offenbar eine falsche Analyse.

Eine unabhängige Untersuchung der Familie Floyds ergab laut Dr. Allecia Wilson von der Uni Michigan, dass der auf Floyds Hals und Rücken über neun Minuten ausgeübte Druck zum Erstickungstod geführt habe. Antonio Romanucci, Anwalt der Familie Floyd, verlangt darum, dass neben dem bereits verhafteten Officer Derek Chauvin als Haupttäter auch die beiden anderen beteiligen Polizisten, die auf Floyds Rücken kauerten, angeklagt werden.

„Dadurch wurde der Blutfluss zum Gehirn verhindert und auch die Luftzufuhr in seine Lunge“, erklärte Romanucci. Michael Baden, ein weiterer Rechtsmediziner, der an der zweiten Autopsie teilnahm, bekräftigte, George Floyd habe keine gesundheitlichen Schäden gehabt, die für seinen Tod hätten verantwortlich sein können.