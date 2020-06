Menschen mit Behinderung und Corona: Inklusion auf Pause

Bochum/Berlin. Man erreicht Michaela Kusal per Videochat zu Hause, vor ihrem Bücherregal. Dort, wo sie seit fünf Wochen im Homeoffice arbeitet, weil es ihr vielleicht das Leben rettet. Die 36-Jährige, die beim Bochumer Studierendenwerk Studierende mit Behinderung berät, hat eine neuromuskuläre Erkrankung, wegen der sie einen Rollstuhl nutzt und die auch der Grund dafür ist, dass Atemwegserkrankungen aller Art und damit auch Covid-19 bei ihr einen schwereren Verlauf nehmen als bei anderen Menschen.

Sie gehört damit zur sogenannten „Risikogruppe“, so wie auch andere Menschen mit Behinderung. 13 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer Beeinträchtigung. Für viele von ihnen ist das Virus besonders bedrohlich. Weil sie ein schwächeres Immunsystem haben zum Beispiel, weniger Lungenkapazität oder wie Kusal Vorerkrankungen, die einen schweren Verlauf wahrscheinlicher machen.

Das Virus trifft ohnehin verwundbare Menschen härter. Denn wer in seinem Alltag Unterstützung braucht, kann Abstandsregeln kaum einhalten.

Menschen mit Behinderung gehören oft zur Risikogruppe

Kusal lebt mit Assistenz – 24 Stunden am Tag ist jemand bei ihr, um zu helfen bei allem, was sie selbst nicht kann. Fünf Personen beschäftigt sie als Arbeitgeberin für diese Aufgabe, fünf Menschen, die selbst Partner, Familien und Mitbewohner haben, die zu ihr nach Hause kommen und das Virus mitbringen können.

Auch für Menschen mit Behinderung, die nicht in der eigenen Wohnung, sondern in Heimen oder Wohngruppen leben, ist das Risiko hoch. Dort verbreiten die Viren oft rasend schnell, Schutzausrüstung wie Masken ist immer noch knapp. Viele Heime und Wohngruppen haben deshalb strenge Besuchsverbote verhängt. Seitdem auch die meisten Behindertenwerkstätten den Betrieb eingestellt haben, sind die Bewohner zudem den ganzen Tag zu Hause.

Menschen mit Behinderung werden in der Pandemie weniger sichtbar

Bislang ist die Stimmung trotzdem gut, sagt Kerrin Stump, Geschäftsführerin von „Leben mit Behinderung“ in Hamburg, einem Elternverein, der auch mehrere Wohngruppen betreibt. „Unter den Bewohnern führt die Situation nicht zu Panik, sondern zu einem sehr emotional wachen Umgang miteinander“, sagt sie.

Viele hätten früh intensive Arztkontakte gehabt und wüssten deshalb, was es bedeutet, ins Krankenhaus zu müssen. Doch auf Dauer würde die Isolation zum Problem, sagt Stumpf. „Unsere Zielgruppe wird mit Corona unsichtbarer, Menschen mit Behinderung sind einfach nicht mehr zu sehen“, erklärt sie. „Inklusion ist damit gerade praktisch auf Pause gestellt.“

Auch Raul Krauthausen hat nicht das Gefühl, dass die Belange von Menschen mit Behinderungen im Moment bewusst wahrgenommen werden. Sorge bereitet dem Inklusions-Aktivisten dabei nicht nur die aktuelle Situation, sondern vor allem der Blick in eine Zukunft, in der eine Behinderung zum Nachteil werden könnte bei der Frage, wer behandelt wird, wenn die Ressource nicht für alle reichen.

Angst vor dem Triage-Szenario

Es ist ein Szenario, das die Bundesregierung unbedingt vermeiden will: Wenn mehr Erkrankte da sind als Beatmungsgeräte, müssen Ärzte entscheiden, wem sie helfen und wem nicht. Noch gibt es Plätze auf den Intensivstationen des Landes. Doch der Verlauf der Epidemie in anderen Ländern zeigt, dass das nicht so bleiben muss.

Auch in Deutschland bereitet man sich deshalb auf eine Situation vor, in diese Frage beantwortet werden muss. Ein Verbund mehrerer intensivmedizinischer Fachgesellschaften hat deshalb bereits im März Empfehlungen veröffentlicht, nach welchen Kriterien diese sogenannte Triage-Entscheidung im Ernstfall zu treffen ist.

Schlechte Erfolgsaussichten in der Behandlung – und damit im Zweifel die schlechteren Chancen, beatmet zu werden – haben demnach Patienten, bei denen die akute Erkrankung sehr weit fortgeschritten ist, es schwere Vorerkrankungen gibt oder deren allgemeiner Gesundheitszustand als schlecht gilt.

Bundesbeauftragter fordert Debatte im Bundestag

Es ist vor allem dieser Punkt, der Menschen mit Behinderung Sorge bereitet: Denn als Maßstab angeführt wird in dem Papier der Intensivmediziner eine klinische Skala, nach der Gebrechlichkeit beurteilt wird. Wer im Rollstuhl sitzt, gilt laut der Skala als „extrem fragil“, das ist die siebte von zehn möglichen Abstufungen.

Dieser Maßstab kann im Zweifel zu Fehlentscheidungen führen, fürchtet Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für Menschen mit Behinderung. „Viele Behinderungen gehen einher mit Vorerkrankungen. Das darf nicht heißen, dass deshalb nicht behandelt wird.“ In der Empfehlung müsse deshalb klar werden, dass der Zustand vor der Akuterkrankung der Maßstab sein muss. „Dieses Papier braucht dringend eine Klarstellung.“

Jürgen Dusel, Behinderten-Beauftrager der Bundesregierung, forderte eine Debatte im Bundestag zum Triage-Kriterien.

„Ärztinnen und Ärzte brauchen eine Guideline“

Und zwar am besten aus der Politik, erklärt Dusel. Das Thema sei so wichtig, dass sich der Bundestag damit beschäftigen müsse, wie er auch bei anderen ethisch schwierigen Fragen getan hat. „Ärztinnen und Ärzte brauchen eine Guideline. Wir können solche Entscheidungen nicht an die Wissenschaft delegieren.“

Noch müssen diese Entscheidungen nicht getroffen werden, derzeit reichen die Krankenhaus-Kapazitäten aus, alle Corona-Patienten zu behandeln. Und Menschen wie Michaela Kusal bleiben zuhause, tun alles, um nicht krank zu werden. Doch wie lange das geht, weiß sie nicht. Sie wisse nicht, wie das beste Szenario aussieht, sagt Kusal: „Ist das die beste Lösung, dass ich jetzt zwei Jahre von zuhause aus arbeite, während andere draußen ein Leben mit sozialen Kontakten führen können? Gesund bin, aber völlig isoliert?“