Fliegen trotz Corona? Luftfahrtbranche geht hohes Risiko ein

Berlin. Ein Flugzeug zu besteigen, kostet mitunter Überwindung. Für viele galt das schon bisher – wegen Flugangst. In Corona-Zeiten kommt eine neue Verunsicherung hinzu: Das Abstandsgebot wird an Bord außer Kraft gesetzt, jedenfalls auf den billigen Plätzen in der Economyclass.

Das ist ein (un)schönes Beispiel für soziale Ungleichheit, die in der Pandemie sichtbar wird. Bisher war es bloß bequemer, luxuriöser und nicht zuletzt eine Statusfrage, „Business“ zu fliegen. Jetzt wird es auch zum Vorteil beim Infektionsschutz, weil der Mittelplatz dort fehlt und die Abstände größer sind.

Es ist ein befremdlicher Bruch mit den Alltagsroutinen, weil doch auf dem Weg zum Flugzeug penibel alle gängigen Vorgaben eingehalten werden. Wer zum Beispiel (noch) von Berlin-Tegel abfliegt, der darf den Flughafen nur betreten, wenn er ein Ticket vorweisen kann, seine Hände desinfiziert hat und den Abstand zum Mitreisenden einhält – mit dem er hinterher in der Maschine Schulter an Schulter sitzt. Eine skurrile Situation. Sobald sich diese Realität rumgesprochen hat, werden sich viele Menschen überlegen, ob sie wirklich fliegen wollen.

• Hintergrund: Der Corona-Schutz wird im Flugzeug zum Luxusgut

Großteil der Deutschen will nicht im Ausland Urlaub machen

Miguel Sanches kommentiert die Lage im Flugverkehr in der Corona-Krise.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Mehr als ein Drittel der Bundesbürger will laut dem ZDF-Politbarometer in diesem Jahr gar nicht in Urlaub fahren. Die übrigen zwei Drittel werden großteils in Deutschland bleiben und/oder womöglich lieber mit dem Auto fahren. Mit anderen Worten: Die Luftfahrtindustrie macht gerade keine Werbung in eigener Sache.

Mehr zum Thema Urlaub:

Die Maskenpflicht ist gut und der Luftaustausch durch eine Klimaanlage ein Argument. Aber eine vertrauensbildende Maßnahme wäre es, die Mittelplätze frei zu lassen. Das rechnet sich nur, wenn die Ticketpreise entsprechend erhöht werden, schätzungsweise um 30 bis 50 Prozent. Das wäre es wert. Hier erleben wir einen Zielkonflikt – Infektionsschutz gegen Rentabilität –, der in anderen Wirtschaftsbereichen zugunsten der Gesundheit entschieden worden ist, für die Luftfahrtbranche aber zum Dilemma geworden ist.

Wichtig wäre allerdings, dass für alle Wettbewerber die gleichen Bedingungen gelten. Denn andernfalls entsteht ein Unterbietungswettbewerb auf Kosten des Gesundheitsschutzes. Die Gesamtsituation auf dem Flugmarkt ist im gesellschaftlichen Vergleich schräg. Restaurants, Kinos und Fitnessstudios machen die Behörden klare Auflagen, bei der Luftfahrt drücken sie ein Auge zu.

Für einen Teil der Bevölkerung werden Flughäfen zu No-go-Areas. Manche werden hin und her rechnen und wenn möglich Businessclass fliegen. Und hinten in der Economyclass sitzen die Leute, die nicht anders können oder den Flug als Teil des Abenteuerurlaubs betrachten.

Luftfahrtbranche muss ehrlich zu den Kunden sein

Die spannendste Argumentation der Luftfahrtindustrie ist der Verweis auf den Austausch der Luft an Bord und die Filter. Wenn das Argument stichhaltig ist, müsste man daraus lernen und eine Strategie entwickeln, um die Übertragung über die Luft in Innenräumen zu verhindern. Dann müsste man eine effektive Belüftung, Partikelfilterung, Luftentkeimung zum Standard in öffentlichen Gebäuden machen, aber auch in Geschäften, Büros, Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Restaurants, Aufzügen, Konferenzräumen und vor allem in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Das klingt zu einfach, um wahr zu sein.

Ein Mensch hat im Laufe eines Tages viele Kontakte, wenn er zu einer Reise aufbricht. Es ist schwer, im Infektionsfall den Nachweis zu führen, dass sich jemand im Flugzeug angesteckt hat. Aber eines ist klar: Sollte das Passagieraufkommen wieder steigen und jemand sich nachweislich beim Fliegen anstecken, wird der Vertrauensverlust in das Verkehrsmittel Flugzeug groß sein. Die Branche muss sich ehrlich machen.

Mehr Infos zur Coronavirus-Pandemie: