Merkels Pressekonferenz – Hier läuft sie im Livestream

Berlin. Nachdem viele Bundesländer Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen haben, bespricht sich Angela Merkel an diesem Mittwoch erneut mit den zuständigen Ministerpräsidenten der Länder.

Im Fokus der Besprechung stehen die nächsten Schritte im Umgang mit dem Coronavirus – besonders vor dem Hintergrund der zuletzt von vielen Bundesländern beschlossenen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Nach Corona-Konferenz mit Ministerpräsidenten: Wann spricht Merkel?

Die Telefon-Konferenz mit den Regierungschefs der Länder findet am Mittwoch, 06. Mai 2020, statt. Diese ist im Anschluss an die Kabinettssitzung am Vormittag terminiert. Nach der Schalte wird sich die Kanzlerin – wie schon zuvor – in einer Pressekonferenz äußern.

Wo läuft die Merkel-Pressekonferenz im Livestream?

Die Beschlüsse in Bezug auf das Coronavirus in Deutschland wird Merkel wie in den Wochen zuvor in einer Pressekonferenz bekanntgeben. Diese ist zum Beispiel auf der Internetseite der Bundesregierung oder auf phoenix.de zu sehen.

Was besprechen Merkel und die Regierungschefs der Länder genau?

Um zu verhindern, dass sich das Coronavirus in Deutschland weiter ausbreitet, gilt seit dem 30. April 2020 der Bund-Länder-Beschluss zu den Corona-Maßnahmen. Laut diesem bleiben Kontaktbeschränkungen grundsätzlich bestehen. Jedoch dürfen unter anderem Spielplätze, Zoos und botanische Gärten wieder öffnen. Zusätzlich sind Gottesdienste – als Versammlungen, die der Ausübung der Religionsfreiheit dienen – wieder erlaubt.

Vor dem Hintergrund der zuletzt gesunkenen Reproduktionszahl, wird Merkel in der Konferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai darüber beraten, inwiefern das wirtschaftliche und soziale Leben weiter geöffnet werden kann. So wird es unter anderem darum gehen, wann ein regulärer Kindertagesstättenbetrieb wieder aufgenommen wird oder ob die Lockerungen der Länder erneut verschärft werden müssen.