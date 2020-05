Grüne kritisieren Seehofer: „Chaos an den Grenzen beenden“

Berlin/Brüssel. Seit Mitte März sind wegen Corona die deutschen Grenzen zu fünf Nachbarländern für viele Menschen dicht. Der Unmut über die Kontrollen wird größer, doch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) plant eine Verlängerung zunächst bis zum 15. Mai.

Jetzt bekommt er heftigen Gegenwind von den Grünen: In einem Protestbrief werfen Grünen-Politiker aus dem Bundestag, dem EU-Parlament und acht Landtagen dem Minister vor, er handele ohne klaren Plan.

In einem „dringenden Appell“ fordern sie, Seehofer solle Klarheit schaffen und einen Stufenplan zur Öffnung der Grenzen vorlegen. Das Schreiben, das am Montag veröffentlicht werden soll, liegt unserer Redaktion vor. Eine langanhaltende Schließung aller Grenzen ohne klaren Plan zur erneuten Öffnung sei nicht hinnehmbar und vor allem für die Bewohner der Grenzregionen eine große Belastung, heißt es in dem Brief.

Wegen Coronavirus – Horst Seehofer hatte Grenzkontrollen angeordnet

Es geht um die Grenzen zu Frankreich, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark. Seehofer hatte Mitte März Kontrollen angeordnet, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seither nur noch aus einem „triftigen Reisegrund“ nach Deutschland kommen.

Einreisen dürfen etwa EU-Bürger, die durch einen Deutschland-Transit in ihr Heimatland zurückkehren wollen, oder Lastwagenfahrer. Die Einreise ist zudem auf bestimmte Grenzübergänge beschränkt.

Grünen fordern: Seehofer muss an Grenzen „Chaos beenden“

Die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Franziska Brantner, sagte, Grenzbeschränkungen müssten begründet, verhältnismäßig und vor allem zeitlich befristet sein. „Die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung erfüllen diese Kriterien aber nicht, sie sind widersprüchlich und willkürlich“, sagte Brantner unserer Redaktion.

„Die Grenzen zu einigen Nachbarstaaten werden kontrolliert, zu anderen nicht.“ Seehofer müsse dringend „das Chaos beenden“ und auf Basis gemeinsamer, nachvollziehbarer Kriterien mit den Nachbarstaaten die Grenzen jetzt öffnen.

In dem Schreiben beklagen Brantner und die anderen Grünen-Politiker unter anderem Probleme für Familien. Erst Mitte April hatte das Bundesinnenministerium klargestellt, dass ausländischen Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnerschaften die Einreise gestattet werden muss.

Doch wer in einer eingetragenen Beziehung lebt, kann nur versuchen, seinen Reisegrund gegenüber den Bundespolizisten an der Grenze glaubhaft zu machen. Die Grünen verweisen auf nicht verheiratete oder eingetragene Lebenspartner, die nicht im selben Land wohnen und sich nun seit fast sieben Wochen nicht mehr besuchen könnten. Seehofer müsse so schnell wie möglich Regelungen treffen, die es den Betroffenen ermöglichten, zu Besuchszwecken nach Deutschland einzureisen.

Kritik gibt es auch von CDU-Politikern

Der geforderte Stufenplan solle dann in einem ersten Schritt insbesondere allen Bewohnern der Grenzregionen wieder den Übertritt ins Nachbarland erlauben. Der europapolitische Sprecher der Grünen im bayerischen Landtag, Florian Siekmann, sagte unserer Redaktion: „Die unkoordinierten Grenzschließungen haben Partnerschaften und Familien auseinandergerissen und tun dies zum Teil noch immer.“

Unterzeichnet haben den Protestbrief auch Parteivize Jamila Schäfer, die Europaabgeordnete Anna Cavazzini und die Europasprecher der Grünen in den Landtagen von Nordrhein-Westfalen (Johannes Remmel), Baden-Württemberg (Josha Frey), Thüringen (Madeleine Hänfling), Sachsen (Lucie Hammecke), Sachsen-Anhalt (Dorothea Frederking), Hessen (Miriam Dahlke) und Bremen (Henrike Müller).

Mit der Kritik stehen sie nicht allein da. Auch bei neun CDU-Bundesagsabgeordneten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stößt die von Seehofer geplante Verlängerung der Grenzkontrollen auf Bedenken. Sie verlangten in einer Erklärung, die Grenzen wieder zu öffnen. „Es geht um das Zusammenleben in den Grenzregionen“, mahnten sie.