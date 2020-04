Melania Trump wird 50 – First Lady mit politischer Ambition?

Washington. Wer in Melania Trump unbedingt die selbstbewusste Feministin sehen will, die in unregelmäßigen Abständen subtil gegen ihren fast ein Vierteljahrhundert älteren Mann rebelliert, für den hatte Amerikas „First Lady” kürzlich etwas im Angebot.

Während US-Präsident Donald Trump offenbar aus ästhetischen Gründen für sich selbst ausschließt, in der Coronavirus-Pandemie den Empfehlungen der Experten zu folgen und in der Öffentlichkeit Mundschutz anzulegen, nahm die gebürtige Slowenin sorgsam frisiert und in zugeknöpfter weißer Bluse für ihren Twitter-Auftritt eine blütenweiße Maske vors Gesicht und warb um Nachahmer.

„Nicht vergessen, das ersetzt nicht die Wichtigkeit von Abstandhalten”, schrieb sie ihren 14 Millionen Kurzmitteilungs-Abonnenten, „es ist empfohlen, um uns alle abzusichern.“

An diesem Sonntag wird das als Melanija Knavsin in Sevnica geborene Ex-Model das zur Reduzierung von Ansteckungsgefahren dienende Zellstoff-Tüchlein wohl vorübergehend abstreifen. Für einen Kuss des Gatten. Trumps dritte Frau nach Ivana Trump und Marla Maples wird 50. Und das Rätselraten über die Frage, wer sie ist und was sie will, geht weiter.

Schlafen die seit 2005 Verheirateten, die sich 1998 in einem New Yorker Nacht-Club über den Weg liefen, im Weißen Haus immer noch in getrennten Schlafzimmern? Wann bekommt Amerika wie weiland in menschelnden Obama-Zeiten endlich lässige Foto-Zweisamkeit zwischen POTUS (President Of The United States) und FLOTUS (First Lady ...) geboten?

Wie gewinnt eine strukturell medienscheue Präsidentengattin Strahlkraft, wenn sie wie das ganze Land virusbedingt zum Daheimbleiben verurteilt ist? Und überhaupt: Welche Rolle ist für sie bei Trumps Ansinnen vorgesehen, am 3. November für vier Jahre wiedergewählt zu werden?

Melania Trumps Staatsempfang am Telefon

Zur Bettgeschichte: es gibt nichts Neues. Zum Obama-Vergleich: wahrscheinlich nie. Es ist nicht seine Art. Und ihre erst recht nicht. Strahlkraft? Melania Trump hat für abgesagte Pflichttermine, etwa den Staatsempfang für die spanischen Hoheiten Letizia und Felipe VI., Ersatz im Digitalen gefunden.

Elke Büdenbender, die Frau des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, Carrie Symonds, die Verlobte des britischen Premierministers Boris Johnson, Sophie Grégoire Trudeau, die Frau des kanadischen Regierungschefs Justin Trudeau, Brigitte Macron (Frankreich), Akie Abe (Japan) oder Laura Mattarella (Italien) – sie alle hatten in den vergangenen Tagen die Herrin des Ostflügels im Weißen Haus an der Strippe.

Corona-Krise: Melania Trump will „Hoffnung geben“

„Netzwerken”, hieß es inoffiziell dazu, „voneinander lernen, Hilfsbereitschaft bekunden, Hoffnung geben.” Denn, so sagte die erste Gattin im Staate Amerika: „Ich möchte Eltern dazu ermutigen, ihren Kindern zu sagen, dass dies nicht ewig dauert.” Dies = Coronavirus. Woher sie die Gewissheit nimmt, wo doch die Experten bereits vor einer zweiten Infektionswelle im Herbst warnen, bleibt ihr Geheimnis.

Was die Rolle der First Lady im Wahljahr und darüber hinaus angeht, muss man sich bis zum 16. Juni in Geduld fassen. Dann erscheint unter dem sinnigen Titel „The Art of Her Deal” die „unerzählte Geschichte” über Leben und Werk der Mutter von Barron Trump, der mit 14 Jahren seinem knapp 1,90 Meter großen Vater bereits über den Kopf gewachsen ist.

Hat Melania Trump politische Ambitionen?

Donald Trump hatte sein 1987er Standardwerk über die eigene Großartigkeit mit „The Art of the Deal” überschrieben. Mary Jordan, die mit dem Pulitzer-Preis dekorierte Autorin, im Tagesgeschäft bei der „Washington Post” beschäftigt, soll beim Verarbeiten von 100 Interviewpartnern herausgefunden haben, dass die „oft als zurückhaltend porträtierte First Lady politisch entschieden ehrgeiziger ist als allgemein angenommen wird”.

Danach wäre es also ein Irrtum, Frau Trump als unfreiwilliges Anhängsel zu betrachten, das perfekt gestylt eingefrorene Miene zum Intrigantenstadl des Gatten macht. Jordan: „Sie will ebenso sehr gewinnen wie er.” Dazu wird Melania Trump erneut den Trumpf auszuspielen versuchen, der ihr zuweilen angedichtet wird: dass sie „fairer, ausbalancierter und anständiger” sei als der Präsident .

Wie glaubwürdig ist Melania Trump?

Während Donald Trump im Umgang mit Kritikern und Andersdenkenden im Laufe seiner Präsidentschaft immer gnadenloser und verleumderischer geworden ist, wirbt Frau Trump bei der Jugend unverdrossen weiter dafür, sich gerade im Internet mit Respekt zu begegnen; selbst bei fundamentalen Meinungsverschiedenheiten.

Ihr „Be Best”-Projekt rennt jedoch immer wieder in die Glaubwürdigkeitsfalle, finden US-Kommentatoren, solange sie ihre bessere Hälfte, berüchtigt für digitale Entgleisungen aller Art, nicht endlich öffentlich zur Räson ruft. Dass sie es könnte, ohne Schaden zu nehmen, daran ließ schon Ende vergangenen Jahres die CNN-Hofberichterstatterin für die First Lady, Kate Bennett, keinen Zweifel.

In („Free, Melania. The Unauthorized Biography”) räumte sie mit dem Bild vom „Goldenen Käfig” auf, in dem manche Melania Trump gefangen sehen. „Sie ist die einzige, die ihm Ratschläge und Meinungen sagen kann, die seinen entgegenstehen und das auch tut”, schrieb Bennett.

Wer weiß, vielleicht macht Donald Trump seiner Frau ja doch ein symbolisches Geburtstagsgeschenk. Und legt wenigstens an diesem Tag eine Schutzmaske an.