Warum die Kanzlerin auf eine Corona-Zahl besonders schaut

Berlin. Es ist die Zahl, an der sich die Bundeskanzlerin, die studierte Physikerin, in der Corona-Krise orientiert: die sogenannte Reproduktionsrate. Denn sie lässt eine Aussage darüber zu, wie lange das deutsche Gesundheitssystem der Pandemie standhalten kann und wann es an seine Grenzen kommt. Zwar hat sich die Infektionskurve abgeflacht, das weiß auch Angela Merkel. Aber entscheidend für die kommenden Monate ist die Frage: Wie viele Menschen steckt ein Infizierter an?

Diese Reproduktionsrate (R 0 -Rate) liegt derzeit ungefähr bei eins. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Durchschnitt nur noch eine weitere Person ansteckt – wodurch sich das Virus trotzdem weiter ausbreitet. Vor wenigen Wochen war der Wert noch mehr als doppelt so hoch. Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Reproduktionsrate, desto besser.

Coronavirus: Steigt die Reproduktionsrate, droht dem System der Kollaps

Denn: „Schon wenn wir annehmen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsgrenze unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten angelangt“, warnte Merkel am Mittwoch.

Ausgehend von einem Wert von 1,2 – was bedeuten würde, dass jeder Infizierte 20 Prozent mehr Menschen ansteckt, als das derzeit der Fall ist – wäre die Belastungsgrenze sogar schon im Juli dieses Jahres erreicht. „Daran sehen Sie also, in welchem kleinen Spielraum wir uns aufhalten“, betonte die Bundeskanzlerin.

Die Frage, wann das Gesundheitssystem hierzulande überlastet ist, hängt maßgeblich mit den Kapazitäten an Intensivbetten zusammen. Bislang reichen diese zur Bewältigung der Corona-Epidemie aus. Weniger als ein bis maximal zwei Prozent der Infizierten müssen derzeit auch intensivmedizinisch betreut werden, sagte ein Experte der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) unserer Redaktion.

Corona-Pandemie- Karte zeigt Auslastung deutscher Kliniken

Deren Melderegister für Intensivbetten, das mit Unterstützung des Robert Koch-Institutes (RKI) erarbeitet wurde, erfasst tagesaktuell die Versorgungskapazitäten und Fallzahlen zu intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten.

Kampf gegen die Epidemie: Rate muss auf unter eins sinken

Demnach gibt es derzeit 11.153 freie Intensivbetten in Deutschland. Von insgesamt 58.348 Covid-19-Patienten – Genesene und Tote herausgerechnet – müssen demnach lediglich 2602 Patienten intensivmedizinisch behandelt werden (Stand 16. April). In diesen schweren Fällen können die Erkrankten beispielsweise nicht mehr selbstständig atmen und werden deshalb an entsprechende Maschinen angeschlossen.

Langfristig muss das Ziel jedoch sein, die Reproduktionsrate auf unter eins zu senken. Erst dann steckt ein Infizierter im Durchschnitt weniger als einen anderen Menschen an, wodurch die Epidemie zurückgedrängt wird und nach und nach ausläuft. „Dabei helfen alle Maßnahmen, die Kontakte zwischen Infizierten und Nichtinfizierten reduzieren“, sagt Medizininformatiker Markus Scholz von der Universität Leipzig.

Denn je mehr Personen infiziert werden und je mehr Menschen von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind, desto schneller geraten Kliniken und Personal an ihre Belastungsgrenzen. Auch Forscher der Helmholtz-Gemeinschaft empfehlen deshalb, die aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens mindestens so lange durchzuhalten, bis die Reproduktionsrate dauerhaft bei unter eins liegt. „Es ist eine Situation, in der Vorsicht das Gebot ist, nicht Übermut“, so die Bundeskanzlerin.