So stellt sich der Bund unseren künftigen Corona-Alltag vor

Berlin. Es ist ein Tag der Entscheidungen: Bund und Länder wollen an diesem Mittwoch beschließen, wie eine Lockerung der aktuell geltenden Corona-Beschränkungen aussehen könnte. Die Bundesregierung sieht unter anderem Möglichkeiten, die strengen Regelungen für Schulen und Läden aufzuweichen. Doch bis Anfang Mai dürfte für die Bürger erst einmal alles bleiben, wie es ist. Ein Überblick über die Ideen des Bundes zu möglichen neuen Corona-Regeln:

Kontaktbeschränkungen

Die Menschen in Deutschland müssen sich für weitere Wochen auf strengen Kontaktbeschränkungen einstellen. In einem Beschlusspapier des so genannten Corona-Kabinetts empfiehlt die Bundesregierungen, die derzeit geltenden Abstandsregelungen noch bis mindestens 3. Mai beizubehalten. Bis dahin gilt das derzeitige Distanzgebot. Treffen mit Personen außerhalb der Kernfamilie sind damit nicht gestattet, ebenso wenig wie Veranstaltungen, Versammlungen und Partys.

Schulen

Aus Sicht des Bundes ist ein gemeinsames Vorgehen bei der Öffnung der Schulen wichtig. Das bedeutet, dass sie für weitere zweieinhalb Wochen geschlossen blieben. Da Bildungsfragen in die Hoheit der Länder fallen, hat die Stellungnahme der Bundesregierung nur empfehlenden Charakter. Am Mittwochnachmittag wollen die Länder und der Bund die Beschlüsse zum gemeinsamen Vorgehen in der Corona-Krise bekannt geben.

Nach Informationen dieser Redaktion gibt es den Vorschlag, die Schulen ab dem 4. Mai schrittweise zu öffnen. Die Kultusministerkonferenz könnte demnach damit beauftragt werden, bis zum 27. April ein Konzept für die Wiederöffnung der Schulen vorzulegen. Dabei solle es unter anderem um den Schulverkehr, das Pausengeschehen und die Lerngruppengröße an den Schulen gehen.

Möglich bleiben soll den Eckpunkten zufolge aber auch eine unterschiedliche Herangehensweise der Länder beim Zeitplan. Es bestehe Einigkeit, einheitlich zu handeln und im Zeitplan gegebenenfalls flexibler zu sein.

Einzelhandel

Es soll nach Informationen dieser Redaktion ein Stufenmodell für den Einzelhandel geben. Geschäfte wie der Kfz- und Fahrradhandel, der Buch- und Möbelhandel sowie Telekommunikationsunternehmen könnten wieder geöffnet werden.

Ab 4. Mai dann auch größere Geschäfte. Der Bund halte von diesem Datum an auch eine Öffnung von Friseurläden für realistisch, hieß es weiter. Sogenannte „Geisterspiele“ der Bundesliga ohne Publikum sollten erlaubt werden, Fitness-Clubs aber weiter geschlossen bleiben.

Die Wirtschaft drängt auf klare Vorgaben

Der Präsident des Bundesverbandes der Industrie (BDI), Dieter Kempf, betonte „Für den unternehmerischen Neustart bedarf es einer möglichst klaren zeitlichen Vorgabe durch die Politik.

Unsere Unternehmen müssen bald wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder anlaufen soll – und zwar einheitlich in der Bundesrepublik. Ziel müsse ein verbindlicher Planungshorizont für die Unternehmen sein. „Wenn wir es nicht schaffen, schon bald den Stillstand von Wirtschaft und Gesellschaft stufenweise wieder aufzuheben, drohen erhebliche Konsequenzen für unsere Unternehmen.“

Die vom Shutdown besonders betroffenen Verbände der Deutschen Wirtschaft, die mehr als 400.000 Unternehmen mit mehr als sieben Millionen Mitarbeitern vertreten, appellierten Am Nachmittag an die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten, einen Großteil der Betriebsschließungen nicht erst im Mai aufzuheben.

„Wir brauchen einen schnellen Exit aus dem Shutdown. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob die Geschäfte groß oder klein sind, entscheidend muss sein, dass sich jedes Unternehmen an die Sicherheits- und Hygienebedingungen hält. Insofern müssen die Öffnungen für Betriebe aller Branchen und Größen gelten, sofern diese die Kriterien erfüllen“, hieß es in einem Aufruf des Handelsverbands und der Familienunternehmen, der dieser Redaktion vorlag.

Grenzkontrollen

Die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen sollen für weitere 20 Tage gelten. Die Kontrollen waren vor einem Monat eingeführt worden. Seither werden die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht.

An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande wird hingegen nicht kontrolliert. Allerdings wurde auch in diesen Abschnitten die Überwachung im 30-Kilometer-Grenzraum intensiviert.

Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März nur noch aus einem „triftigen Reisegrund“ nach Deutschland kommen. Das betrifft etwa EU-Bürger, die durch Deutschland in ihr Heimatland reisen oder Lastwagenfahrer, die wichtige Güter liefern.

Die Einreise ist zudem nur über bestimmte Grenzübergänge möglich. Grundsätzlich sind Einreisen aus Drittstaaten in die EU nur noch in ausgewählten Fällen zulässig. Seit dem 10. April müssen sich - abgesehen von wenigen Ausnahmen - alle Rückkehrer nach einem mehrtägigen Auslandsaufenthalt zudem für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Fußball

Sogenannte „Geisterspiele“ der Bundesliga ohne Publikum sollten laut Bundesregierung erlaubt werden, Fitness-Clubs sollen aber weiterhin geschlossen bleiben. Kultur und Zoos. Ein Vorschlag des Bundes ist, Museen, Zoos und Botanische Gärten ab dem 20. April wieder zu öffnen. Theatervorstellungen und Konzertveranstaltungen sollen demnach weiter untersagt bleiben.

Gastronomie

Strittig zwischen Bund und Ländern bleibt vorerst die Frage, ob und wann Restaurants wieder öffnen dürfen. Der Bund will noch keine Öffnung, die Länder plädieren für eine „zeitnahe Perspektive mit Auflagen wie im Einzelhandel“. Dies würde etwa bedeuten, dass es zwischen den Tischen einen Mindestabstand geben muss, um Ansteckungen zu verhindern.

Maskenpflicht

Die Frage einer Mund- und Nasenschutz-Pflicht in der Öffentlichkeit galt zuletzt als ungeklärt zwischen Bundesregierung und den Ländern.

Gottesdienste

Hierzu gibt es noch keine Entscheidung. Das Bundesinnenministerium will hierzu noch in dieser Woche entsprechende Gespräche mit Vertretern von Religionsgemeinschaften führen.

