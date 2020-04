So könnte Joe Biden der nächste US-Präsident werden

Washington. Nach dem Ausstieg seines letzten Konkurrenten, Senator Bernie Sanders, fängt für Joe Biden die Kärrner-Arbeit an. Der als Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump de facto feststehende Präsidentschaftskandidat der Demokraten hat sieben Monate vor der Wahl in Amerika zunächst Integrationsarbeit nach innen zu leisten.

Das Sanders-Lager mit Millionen akut tief enttäuschten Anhängern, die bereits 2016 im Kräftemessen mit Hillary Clinton das Nachsehen hatten, muss behutsam befriedet werden. Andernfalls besteht die Gefahr der Wahlenthaltung am 3. November.

Darum hat Joe Biden, der anders als Sanders vor allem jüngere Wähler unter 30 nicht elektrisiert hat, bereits signalisiert, dass er die progressive Programmatik des 78-jährigen selbsternannten „demokratischen Sozialisten“ teilweise adoptieren will. Etwa bei der Erweiterung des Krankenversicherungsschutzes oder der Stundung von Studenten-Schulden.

Biden weiß, dass sich Sanders und die Ikonen der Linken um die Kongress-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez nicht mit wolkigen Versprechungen abspeisen lassen. Dazu sind deren Kernforderungen – 15 US-Dollar Mindestlohn, bezahlte Erziehungszeit, Verdienstausfall bei Krankheit, kostenlose öffentliche Universitäten, solidarische Krankenversicherung – laut Umfragen zu populär und in der Mitte der Bevölkerung angekommen.

Um sie im Biden`sche Wahlprogramm zu verankern, will Sanders bei den noch ausstehenden Vorwahlen weiter Delegiertenstimmen sammeln und sie auf dem unter Corona-Vorbehalt für August geplanten Nominierungsparteitag als Druckmittel einsetzen. Sanders hatte Anfang April den Weg für Biden freigemacht.

Joe Biden und Bernie Sanders haben freundschaftliches Verhältnis

Für Biden zeichnet sich ein schwieriger Spagat ab. Bei den Zwischenwahlen zum Kongress 2018 gewannen fast ausschließlich jene moderaten demokratischen Kandidaten Sitze im Repräsentantenhaus, die auf radikal klingende Vorschläge verzichteten und politisch Biden näher stehen als Sanders.

Parteistrategen in Washington beschreiben die Aufgabe, die auf den Alt-Vizepräsidenten (2009 bis 2017) wartet, so: „Biden muss eine fein kalibrierte Botschaft finden, die das linke Spektrum von Partei und Wählerschaft Zutrauen zum Establishment fassen lässt. Gleichzeitig darf er bei der Kritik an Trump nicht überziehen, weil sonst moderate und parteiunabhängige Wähler abgetörnt werden könnten.”

Mehrere Faktoren könnten Joe Biden bei seinem dritten Anlauf in Richtung Weißes Haus nach 1988 und 2008 helfen: Das Verhältnis zwischen ihm und Bernie Sanders ist intakt, sogar freundschaftlich. Völlig anders als 2016 zwischen Sanders und Hillary Clinton. Sanders nannte Biden am Wochenende (adressiert an seine Anhänger) einen „ehrbaren Mann”, der „unsere Ideen weitertragen wird”.

Im Biden-Lager wurde dies als Bereitschaft interpretiert, die Parteiflügel so geräuschlos wie möglich zu einen und zügig auf den gemeinsamen Gegner einzunorden: Donald Trump.

Barack Obama könnte für Joe Biden Wahlkampf machen

Neben den logistischen Fähigkeiten von Milliardär Michael Bloomberg, dessen Daten-Firma Hawkfish seine Dienste angeboten hat, kann Biden zudem auf die stärkste Geheimwaffe zählen, die die Demokraten im Arsenal haben: Präsident Barack Obama und Gattin Michelle. Beide genießen bis in moderat-konservative Kreise hinein noch immer herausragendes Ansehen. Beide haben sich im Wahlkampf bislang zurückgehalten. Das endet nun.

Wenn Obama für seinen ehemaligen Vize die Werbetrommel rührt, kann das bei vielen Wählern wie eine hochdosierte Vitaminspritze wirken. „Bidens Haupt-Defizit, er war rhetorisch nie ein Überflieger, würde teilweise wettgemacht”, sagte ein demokratischer Berater unserer Redaktion, „sein klares Plus – Bekanntheit, Berechenbarkeit, Anständigkeit, Beliebtheit, Staatsmännigkeit – käme besser zur Geltung.”

Aber dazu müsste Bidens Wahl-Kampagne schnell aus dem toten Winkel herauskommen, in dem sie seit Beginn der Coronavirus-Krise wie eingefroren ist. Während Amtsinhaber Trump täglich ins Weiße Haus lädt, wo er stundenlang live im Fernsehen übertragene Werbung für sich macht, hat sich Joe Biden im Basement seines Hauses in Wilmington/Delaware medial verzwergt.

Foto 1 von 14 Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS Am 9. November 2016 ist der Republikaner Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA gewählt worden. Im Rennen um das Weiße Haus hat sich der Milliardär gegen seine Kontrahentin Hillary Clinton durchgesetzt. Keiner hat soviel Aufmerksamkeit erregt, keiner wird so häufig parodiert, so innig geliebt und so leidenschaftlich gehasst, wie der Sohn eines Immobilienmoguls und Enkel eines deutschen Auswanderers. Sein Credo: „Dies ist kein Wahlkampf, dies ist eine Bewegung.“

Donald Trump hat 250 Millionen US-Dollar in der Wahlkampfkasse

Im nationalen Selbstgespräch über die Virus-Epidemie, deren Ausgang die Wahl im November maßgeblich entscheiden wird, kam er bisher vor allem mit Selbstverständlichkeiten und Durchhalteparolen vor. Weil Großkundgebungen und Straßenwahlkampf mit Händeschütteln noch für längere Zeit auszuschließen sind, müssen die Strategen um Biden alle digitalen Register ziehen, um die Präsenz des 77-Jährigen drastisch zu erhöhen und seine Problemlösungskompetenz unter Beweis zu stellen.

Gedacht wird in Biden-Kreisen an regelmäßige virtuelle Townhall-Veranstaltungen, Podcasts und Livestreams, bei denen der langjährige Senator sein digitales Profil schärft und Geldgeber überzeugt.

Hintergrund: Trump und die Republikaner haben rund 250 Millionen Dollar in der Wahlkampfkasse, Biden hat nicht mal fünf Prozent davon. Wenn die USA wie befürchtet in eine Rezession mit Massenarbeitslosigkeit (jetzt schon knapp 20 Millionen US-Amerikaner ohne Job) und noch höheren Staatsschulden rutschen, könnte Biden mit seiner gut belegten Erfahrung bei der Bewältigung der Finanzkrise 2008/2009 Gehör und Zuspruch finden, sagt sinngemäß der frühere Obama-Adlatus David Axelrod. Dabei dürfe Biden aber nicht als destruktiver Meckerkopf erscheinen, der nur von der Seitenbahn den Corona-Kurs des Amtsinhabers bekrittelt.

Joe Biden will Frau als Vizepräsidentin

Katalysator für positive Aufmerksamkeit in der Wählerschaft könnte die zügige Nominierung der Person sein, die Bidens Vizepräsident werden soll. Es wird eine Frau. Das steht für Biden bereits fest. Namen wie Kamala Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, allesamt Ex-Konkurrentinnen um die Präsidentschaftskandidatur, werden ebenso heiß gehandelt wie Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, und Stacey Abrams, 2018 Gouverneurskandidatin in Georgia, und Val Demings, Kongress-Abgeordnete aus Florida. Harris,

Abrams und Demings sind Afro-Amerikanerinnen. Ihre Berufung wäre in der Post-Obama-Zeit ein epochaler Schritt. Mit einer deutlich jüngeren Stellvertreterin könnte Biden sein Versprechen untermauern, dass er sich mit 77 als Mann des Übergangs sieht, der die USA nach den Trump-Turbulenzen in ruhigeres Fahrwasser steuern will und nach vier Jahren den Stab an die jüngere Generation der Demokraten weitergibt.

Durchkreuzen kann den Aufbau einer kraftvollen Kampagne für die Wahl am 3. November selbstredend Donald Trump. Bisher ist es dem Amtsinhaber aber nicht gelungen, das politische Urgestein zu zertrümmern. Selbst der mit einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump bestrafte Versuch, Biden und dessen Sohn Hunter in der Ukraine-Affäre als korrupt darzustellen, schlug fehl.

Foto 1 von 25 Foto: Carsten Koall / dpa Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, haben zahlreiche Länder Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen verhängt. Die Straßen sind verwaist, viele Metropolen wirken wie Geisterstädte. Fast menschenleer und autofrei ist auch die Straße des 17. Juni in Berlin.

In der Corona-Krise steigen Joe Bidens Chancen auf Wahlsieg

In aktuellen nationalen Umfragen liegt Biden mit 53 % zu 42 % deutlich vor Trump. Auch in den Schlüsselbundesstaaten Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, die Trump 2016 hauchdünn für sich entscheiden konnte, hat der designierte Herausforderer die Nase vorn – was sieben Monate vor der Wahl nur bedingt aussagekräftig ist.

Sollte Amerika aber bei der Bewältigung der Corona-Krise bis zum Frühherbst ökonomisch abstürzen, könnten Bidens Chancen deutlich steigen. Die Krise gefährdet Trumps Wiederwahl. Schon heute ist eine Mehrheit der Amerikaner mit dem erratischen Krisen-Management des Amtsinhabers erkennbar unzufrieden. Vor allem das schwarze Amerika leidet.

Trump spürt die Gefahr. Seine Wahlkampfstrategen haben Joe Biden über Ostern in einem ersten Wahlkampf-Spot voller Halb- und Unwahrheiten als Freund des Landes karikiert, das Trump ursächlich für die Corona-Epidemie in Amerika verantwortlich macht: China.

Die Attacke ist kein Zufall. Bidens (angeblich in jeder Beziehung zu nachsichtiges) Verhältnis zum geopolitischen Gegenspieler der USA wird ein Eckpfeiler der Schmutzkampagne sein, die dem Alt-Vizepräsidenten in den kommenden Monaten aus Richtung Trump bevorsteht.