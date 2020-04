Helge Braun: Der Arzt, dem die Kanzlerin vertraut

Berlin. Helge Braun ist derzeit auf allen Kanälen: Der Kanzleramtschef gibt in Talkshows und Interviews Auskunft über das Handeln der Regierung in der Coronakrise. Er koordiniert die verschiedenen Krisenstäbe, hält die Fäden zusammen. Er ist ein Kopf der Krise geworden.

Für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist Braun der Mann für alle Fälle. Der Hesse gehört gemeinsam mit Regierungssprecher Steffen Seibert, Strategin Eva Christiansen und Büroleiterin Beate Baumann zum inneren Kern des „Team Merkel“, einer kleinen und verschwiegenen Gruppe. Indiskretionen sind aus diesem Kreis nicht zu vernehmen. Merkel vertraute Braun schon in zurückliegenden Bewährungsproben, holte ihn bereits in der Flüchtlingskrise 2015 als Koordinator zu sich ins Kanzleramt.

Corona-Krise: Helge Braun ist Anästhesist und Notfallmediziner

Eigentlich verzichtet Braun ganz bewusst auf die große öffentliche Show, etwa durch häufige Auftritte in Talkrunden. Der 47-jährige CDU-Politiker agiert gern unauffällig im Hintergrund. Doch in der Coronakrise will die Kanzlerin anders kommunizieren als 2015. Damals wurde ihr vorgeworfen, einsame Entscheidungen getroffen und diese nie transparent gemacht zu haben.

Die Kanzlerin und ihr Minister haben noch einen weiteren Draht zueinander. Sie sind beide Naturwissenschaftler, wissen Fakten zu schätzen, wägen nüchtern ab. Der Physikerin gefällt die ruhige und sachliche Art des Mediziners.

Braun ist von Haus aus Anästhesist und Notfallmediziner. Er arbeitete als junger Arzt am Universitätsklinikum Gießen. Für ihn ist das derzeitige tägliche Gespräch mit Ärzten und Virologen vertrautes Terrain – ein strategischer Vorteil in der Krise. Juristischer Sachverstand, sonst in Regierungsgeschäften meistens von Vorteil, ist diesmal erst an zweiter Stelle gefragt.

Braun arbeitet seit Ausbruch der Krise quasi ununterbrochen

Braun ist ein gelassener, sehr freundlicher Mensch, der oft und gerne lacht. Gute Laune, Gelassenheit, Durchsetzungsvermögen – das sind die Eigenschaften, die dem Kanzleramtsminister Unterstützer und Kritiker gleichermaßen attestieren. Er könne durchaus auch laut werden, berichten Mitarbeiter, das geschehe aber eher selten.

Coronavirus- Die Krisen-Ansprache von Kanzlerin Merkel

Der 47-Jährige hält im Kanzleramt die Stellung, während die Kanzlerin in der heimischen Wohnung die letzten Tage ihrer Quarantäne verbringt – stets präsent am Handy und in Telefonkonferenzen. Braun Arbeitsweise? „Ich komme aus der Anästhesie und der Intensivmedizin. Da gibt es eine Null-Fehler-Strategie und knappe Zeitrahmen. Diese Grundarbeitsmethode legt man nicht mehr ab.“ Diese Sätze sagte er kurz nach Amtsantritt 2018 unserer Redaktion – sie gelten in der Coronakrise noch mehr als früher.

Braun ist ein akribischer Arbeiter. Sein Schreibtisch im siebten Stock des Kanzleramts mit Blick auf den Bundestag ist in der Regel auffällig aufgeräumt. Alles, was an einem Tag an Entscheidungsbedarf reinkomme, werde auch an diesem Tag bearbeitet, so sein Credo. Ob er es dieses selbst gesteckte Ziel auch in Corona-Zeiten schafft? Fraglich.

Braun arbeitet seit dem Ausbruch der Krise quasi ununterbrochen, schläft kaum noch. Ihn treibt besonders die Sorge um die medizinische Sicherheit des Landes um. Er kennt als Intensivmediziner das Ringen um Leben auf Intensivstationen, das Intubieren von Patienten mit Atemnot, das Sterben.

Kontaktbeschränkungen könnten zunächst für junge Menschen gelockert werden

Die Bilder der Mediziner, die in italienischen Krankenhäusern den Kampf gegen den Tod oftmals verlieren, will er unbedingt vermeiden. Unter allen Umständen Leben erhalten ist seine Maxime schon als Arzt gewesen. Krankenhauskapazitäten ausbauen, Intensivbetten bereitstellen, Atemgeräte kaufen, Schutzkleidung beschaffen – all dies sieht er zunächst als vorrangig an.

Die Vorstellung, dass deutsche Ärzte die Entscheidung treffen müssen, wen sie nicht mehr behandeln – für den Mediziner und Menschen Braun unvorstellbar. Der Gewinn von Zeit sei essenziell. Gleichzeitig weiß er sehr genau, dass die getroffenen Maßnahmen für die Bevölkerung hart und streng sind. Es ist für ihn ein kommunikativer Seiltanz.

Warnt er zu drastisch vor hohen Sterbequoten und schlimmen medizinischen Zuständen, so verbreitet er Panik. Spricht man als führendes Regierungsmitglied zu offen über eine Exit-Strategie – also Erleichterungen der Ausgangsbeschränkungen – führt das zum Nachlassen des Daheimbleibens, was er für unabdingbar in der Krise hält.

Als er vor wenigen Tagen Fragen von Nutzern der Social-Media-App Jodel beantwortete, sagte er, die Kontaktbeschränkungen könnten einmal zunächst für junge und gesunde Menschen gelockert werden: „Die nächste Phase lautet natürlich: Junge Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, dürfen wieder mehr auf die Straße.“

Job-Abbau- Droht die Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt?

Es gilt das Primat der Wissenschaft

Es gab Kritik an diesen Äußerungen, auch die Kanzlerin stellte noch mal klar heraus, dass es für eine Exit-Strategie zu früh sei. In einem folgenden Interview machte Braun dann deutlich, dass es vor dem 20. April keine Lockerungen der bestehenden Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie geben werde. „Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen“, sagte der CDU-Politiker.

„Bis dahin bleiben alle Maßnahmen bestehen.“ Ältere Menschen müssten noch deutlich länger als Jüngere mit Kontakteinschränkungen rechnen, hieß es weiter. Im Kanzleramt wird man nicht zögern, die Ausgangsbeschränkungen zu beenden, wenn es keine medizinische Notwendigkeit mehr dafür gibt. Bis dahin, so hat es Merkel selbst ausgedrückt, gilt das Primat der Wissenschaft.

Coronavirus- Das sollten Sie zu Intensivstationen wissen

Die Spitzenpolitiker in der Regierung, insbesondere die der CDU, haben in diesen schweren Tagen noch mit etwas anderem zu kämpfen. Sie bekamen am Wochenende vor Augen geführt, wohin der immense Druck führen kann. Der Freitod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer, einem krisenerprobten Mann, hat Braun schwer getroffen. Er war mit Schäfer seit 30 Jahren befreundet. „Ich ahnte seine Verzweiflung dennoch nicht“, schrieb Braun bei Twitter.

Auch wenn viele Gründe des Selbstmords im Privaten verborgen liegen mögen, so führte die emotionale Rede von Hessens Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier doch vor Augen, dass der Grat zwischen Krisenmanagement und Verzweiflung ein schmaler sein kann.

Schäfer habe offenbar große Sorgen gehabt, die riesigen Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf finanzielle Hilfen nicht erfüllen zu können. „Ich muss davon ausgehen, dass ihn diese Sorgen erdrückt haben. Er fand keinen Ausweg mehr, er war verzweifelt und ging von uns. Das erschüttert uns und mich“, sagte Bouffier in Wiesbaden. Der Tod erschütterte im fernen Berlin auch das Kanzleramt. Braun weiß, dass diese Tage für ihn die Bewährungsprobe seines Lebens sind. Dauer unbekannt.