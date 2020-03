Coronavirus: Spanien reagiert mit drastischen Maßnahmen

Madrid.

Das Coronavirus breitet sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern aus

Neben Deutschland sind vor allem Italien, Frankreich und Spanien schwer betroffen

Die WHO und das RKI haben die Ausbreitung des Coronavirus jetzt offiziell als Pandemie eingestuft

Die spanische Regierung reagiert mit drastischen Maßnahmen, um die Ausbreitung in dem südeuropäischen Land zumindest zu verlangsamen

Direktflüge zwischen Spanien und Italien wurden abgesagt, sämtliche Schulen, Universitäten und Kindergärten wurden in den Risikogebieten geschlossen

Und die Regierung droht mit weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie - ein Situation wie in Italien ist nicht mehr auszuschließen

Spanien ist inzwischen nach Italien und Frankreich das europäische Land mit den meisten Corona-Fällen. Die größte Anzahl von Infektionen gibt es in der Hauptstadtregion Madrid, wo es am Donnerstag bereits 1388 bestätigte Krankheitsfälle gab. In ganz Spanien registrierten die Behörden bis Donnerstagmittag 2968 Covid-19-Erkrankte, mindestens 84 Menschen starben bisher.

Die Folgen des Virus-Ausbruchs im Kabinett wurden am Donnerstag umgehend sichtbar: Der sozialistische Premier Sánchez und alle seine insgesamt 22 Minister gehen ab sofort in eine Art Selbstisolierung. Kabinettssitzungen und Kontakte mit der Außenwelt sollen nur per Telefon und Videokonferenz stattfinden. Spaniens Parlament wurde bereits Anfang der Woche geschlossen, nachdem drei Abgeordnete am Virus erkrankt waren.

Coronavirus: Spaniens Fußball wird ausgesetzt

Real Madrid, der berühmteste Fußballklub der Nation, steht ebenfalls unter Quarantäne, nachdem ein Profispieler der Basketballabteilung positiv getestet worden war. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im News-Ticker.

Spaniens Fußball-Liga sagte derweil für die nächsten zwei Wochen alle Spiele ab. Zuvor hatte die Regierung angeordnet, dass sämtliche Sportveranstaltungen bis auf Weiteres ohne Publikum stattfinden müssen.

Schulen in Risikogebieten wurden geschlossen.

Foto: Alvaro Barrientos / dpa

Coronavirus: Spanien meldet mehr als 2000 Infizierte

Angesichts der massiven Ausbreitung des Virus in Spanien, wo es bereits mehr Fälle gibt als in Deutschland, wurden italienische Verhältnisse nicht mehr ausgeschlossen. Regierungschef Sánchez bereitete die Bevölkerung in einer TV-Ansprache auf schwierige Zeiten vor.

„Wir werden harte Wochen durchmachen“, sagte er. Sánchez deutete an, dass Spanien weitere einschneidende Maßnahmen treffen könnte, um die Ausbreitung der Epidemie zu bremsen. „Wir werden alles tun, was notwendig ist, um diesen Notfall der öffentlichen Gesundheit zu bekämpfen.“ Eine Einschränkung der Bewegungs- und Reisefreiheit, wie sie in Italien bereits gilt, ist nicht ausgeschlossen.

Die Regierung von Sánchez versucht nun mit drastischen Maßnahmen, das Virus zu stoppen. So wurden am Dienstag alle Direktflüge zwischen Italien und Spanien untersagt. Italien ist das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Fällen, bei vielen Erkrankungen in Spanien wurde eine Verbindung nach Italien festgestellt.

Coronavirus zwingt Spaniens Parlament in die Zwangspause

Selfie mit Mundschutz vor der Sagrada Familia in Barcelona.

Foto: LLUIS GENE / AFP

Die gesamte Bevölkerung wurde aufgerufen, „auf nicht notwendige Reisen zu verzichten“. Ein Appell, der auch für die im Land befindlichen Touristen gilt. Die Unternehmen wurden gebeten, ihren Mitarbeitern Heimarbeit zu ermöglichen. Im Großraum Madrid und in mehreren anderen Regionen wurden alle Schulen, Universitäten, Theater und Museen geschlossen. Coronavirus und Urlaub - Wo Deutsche nicht mehr hinreisen dürfen.

Coronavirus- Was Reisende jetzt wissen müssen

Coronavirus: Hamsterkäufe in Madrid

Derweil zittern die Hoteliers auf den spanischen Urlaubsinseln Mallorca und Kanaren der Ostersaison entgegen. Zwar gibt es auf den Inseln bisher nur relativ wenig bestätigte Corona-Fälle. Aber die Verunsicherung vieler Menschen spiegelt sich in einem Absturz der Buchungen wider.

Auf Mallorca ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben. Die 59 Jahre alte Frau sei in der Nacht zum Donnerstag im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma ums Leben gekommen, teilten die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Patientin hatte den Angaben zufolge Vorerkrankungen. Mallorca hat alle Hotel-Eröffnungen wegen des Coronavirus jetzt auf den Sommer verlegt.

Spaniens Regierungschef ruft zu Besonnenheit auf

Regierungschef Sánchez rief derweil die Bevölkerung zur Besonnenheit auf. „Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt.“ Die Behörden würden alles Notwendige tun. Die Bevölkerung schien dieser Botschaft nicht durchweg zu trauen.

In vielen spanischen Städten drängten die Menschen in die Supermärkte, um Hamsterkäufe zu tätigen. Vor allem die Regale mit Basisgütern wurden von den Kunden geleert. An den Kassen bildeten sich ungewöhnlich lange Schlangen. Besonders viel gekauft wurden: Konserven, Pasta, Reis und Toilettenpapier.