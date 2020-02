Berlin. Die CDU-Chefin verzichtet auf eine eigene Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl. Das habe Kramp-Karrenbauer am Montag im CDU-Präsidium mitgeteilt, erklärte ein CDU-Sprecher in Berlin. Auch werde sie den Parteivorsitz bald abgeben. Auch dies kündigte sie nach Informationen unserer Redaktion im CDU-Präsidium an.

Ihrer Ansicht nach gehörten Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in eine Hand.

Damit wird nun der Weg für andere frei.

Mehr in Kürze …