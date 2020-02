Aufarbeitung Anschlag in Halle: Video bringt Polizei in Bedrängnis

Foto: Steffen Schellhorn via www.imago-images.de / imago images/Steffen Schellhorn

Bei dem Terroranschlag in Halle starben im Oktober 2019 zwei Menschen.

Tat die Polizei nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle alles, was nötig war? Ein Überwachungsvideo stellt das jetzt in Frage.