Vorwahlen in Iowa beginnen: Welcher Demokrat darf es sein?

Fort Dodge. Als Pete Buttigieg in der zum “Opern-Haus” umfunktionierten Scheune von Fort Dodge mit Krawatte und aufgekrempelten Hemdsärmeln seine Rede beginnt, geht Yvonne Witte das Herz auf. Die Augen leuchten, der Kopf nickt, die Hände finden im Sekunden-Takt zum Beifall zueinander.

„Stellt euch den Tag vor, wenn die Sonne aufgeht und er nicht mehr im Weißen Haus sitzt”, ruft der 38-jährige Afghanistan-Veteran den knapp 300 auf Klappstühlen sitzenden Besuchern zu, denen an diesem trüb-kalten Samstagmorgen im US-Bundesstaat Iowa der Sinn nach politischem Frühschoppen steht. Er, das ist Donald Trump. Und Buttigieg fügt hinzu: “Wir werden müde sein vom Kampf um die Seele Amerikas.”

Witte, 68, hat den jungen Außenseiter im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur unter anderem wegen solcher Sätze ins Herz geschlossen. „Er kann das von Trump kaputt geredete Land versöhnen”, sagt die Rentnerin, „ich spüre, er ist der Richtige.”

Witte ist aber nicht der Regelfall. 40 Prozent der demokratischen Wähler in dem drei Millionen Einwohner zählenden Landwirte-Staat im Mittleren Westen sind laut Umfragen noch unentschlossen, wem der elf Kandidaten/-innen sie ihr Vertrauen schenken sollen.

Vorwahlen: Caucus gibt den Weg vor – wer überzeugt, wer „verbrennt“?

Vorwahlen: Caucus in Iowa: Pete Buttigieg will für die Demokraten ins Präsidentenrennen gehen.

Foto: JOE RAEDLE / AFP

Aber am Montag gilt’s. Dann trifft sich Iowa zum Kandidaten-Palaver. Caucus genannt. Es ist der traditionelle Auftakt im nationalen Vorwahl-Marathon. Eingetragene Wähler kommen nach Sonnenuntergang in 1700 Stimmbezirken in Kirchen, Turnhallen, Schulen, Feuerwachen, Gemeindesälen und Privathäusern zusammen und entscheiden per Urabstimmung über den potenziell nächsten Präsidenten der Weltmacht USA.

Wer in Iowa gewinnt – Al Gore (2000) bis Hillary Clinton (2016) haben es vorgemacht – hat später meist auch die Kandidatur bekommen. Umgekehrt gilt: Wer hier auf den hinteren Plätzen landet, ist “toast” – verbrannt.

Darum unterziehen sich die Bewerber bis zur letzten Minute einem bizarren Marathon, der sie in ihren Wahlkampfbussen kreuz und quer vorbei an abgeernteten Mais- und Sojafeldern und Getreidesilos Hunderte Meilen durchs Land gondeln lässt. Um Hände zu schütteln, Selfies zu knipsen, Reden zu halten und Wähler zu beeindrucken.

Joe Biden: Kaum Konzept, aber berühmte Vorfahren

Kampagne in Iowa: Joe Biden will es wissen.

Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Dumm, dass Joe Bidens Bus in Marshalltown 30 Minuten feststeckt. Der Transporter einer Fernseh-Crew steht im Weg. Der Alt-Vizepräsident kommt zu spät in die etwas schäbige Halle auf dem Kirmesplatz der Gemeinde. Dort warten 125 Leute und sehr viel Platz.

Biden füllt keine Arenen. Er löst auch keine Euphorie aus mit seiner manchmal verhaspelten Predigt über die „Wiederherstellung von Anstand und Würde nach Trump”. Der frühere Senator, 77 Jahre alt, „punktet mit Gleichmaß und Unaufgeregtheit”, sagt die 73-jährige Mary. Biden will das Anti-Serum sein, um den Trump-Virus einzudämmen.

„Der Charakter Amerikas steht auf dem Wahlzettel”, sagt er und schaut den Leute in der ersten Stuhlreihe tief in die Augen. Mit Programmatik und Konzepten hat Biden es nicht. Aber er hat den Enkel des früheren Gouverneurs Tom Vilsack am Hosensaum: „Ich denke, Joe Biden kann es schaffen”, sagt der kleine Jake. Tosender Beifall.

Umfragen sehen Biden in Iowa mit leichten Vorteilen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bernie Sanders. Dann folgen Elizabeth Warren. Und Pete Buttigieg. Die Kandidaten sind in Raufbereitschaft.

Bernie Sanders ist der professionelle Spenden-Krösus

Sanders, der ewige Senator aus Vermont, lieferte sich 2016 in Iowa ein totes Rennen mit Hillary Clinton. Diesmal will er unbedingt gewinnen. Sanders ist mit 34 Millionen Dollar zuletzt Spenden-Krösus unter den Demokraten gewesen. Er fährt die professionellste Wahlkampf-Maschine. In der Universitätsstadt Ames lädt sein Team in alte Stadthalle ein. 900 Leute. Zum Bersten voll.

Die meisten unter 25. Während draußen ein wildgewordener Landwirt mit “Make America Great Again”-Trump-Plakaten auf dem Trecker seine Runden dreht und die Wartenden nervt, spielt drinnen ein Bluesgrass-Barde. Danach darf die angesagte Rock-Kapelle „Portugal. The Man“ aus Wasilla/Alaska einheizen. Nach dem letzten Gitarren-Riff schlurft Michael Moore auf die Bühne.

Der berühmte Filme-Macher („Bowling for Columbine”) redet sich theatralisch in Rage. Gegen Donald Trump, natürlich. Und für „Bernie”. Auf den könne man sich verlassen, sagt er. Nur „Bernie” werde, einmal im Weißen Haus, halten, was er seit Dekaden verspricht: kostenloses College, eine allgemeine Krankenversicherung, höhere Steuern für die Reichen. Kurzum: “eine Revolution”.

Alexandria Ocasio-Cortez macht Werbung für Sanders

Alexandria Ocasio-Cortez leiht ihre Popularität einem der Favoriten, Bernie Sanders.

Foto: Chip Somodevilla / AFP

Darunter tut es auch der links-progressive Shooting-Star Amerikas nicht. Alexandria Ocasio-Cortez, 2018 jüngste Kongress-Abgeordnete ins Washington geworden und Opfer von Trumps Tiraden, leiht in Iowa dem Mann, der ihr Großvater sein könnte, ebenfalls ihre Popularität. „Die Zeit für halbherzige Kompromisse”, sagt sie, „ist abgelaufen.” Kurz darauf liegt sie sich mit dem Star des Abends in den Armen.

Bernie Sanders, Urgestein, selbst ernannter Sozialist, 78 Jahre alt, ist nach überstandenem Herzinfarkt im Herbst so fit wie ewig nicht. “Ohne radikale Schnitte gegen den Klimawandel, die Verarmung der Mittelschicht und das raubtierhafte Gebaren der Großkonzerne gibt es keine Zukunft”, schreit er in den Saal. Der Applaus ist ohrenbetäubend. Bernie Sanders, über den Hillary Clinton sagte, niemand möge ihn, sieht in diesem Moment schon ein bisschen wie ein Sieger aus.

Das macht einigen in der demokratischen Partei-Zentrale in Washington Sorgen. Dort ist vorherrschende Meinung, nur ein moderater Kandidat, der unabhängige Wähler aus der Mitte nicht mit linken Umverteilungsideen verschreckt, habe gegen Trump eine Chance.

Bloomberg will den Systemsprenger aufhalten

Auch darum ist der Milliardär Michael Bloomberg in letzter Minute ins Präsidentschaftsrennen eingestiegen. Er will Sanders verhindern, kanzelt ihn als Systemsprenger an, schwänzt aber Iowa und die weiteren drei Vorwahlen. „Wird nicht funktionieren”, sagt der 24-jährige Ethan, Student der Wirtschaftswissenschaften in Ames, „für uns Jüngere ist Sozialismus kein Schimpfwort mehr. Wir denken dabei an sozialen Ausgleich wie in Dänemark. Und nicht an Planwirtschaft wie im Politbüro in Moskau.” Trotzdem denken viele, Bloomberg könnte Trump aufhalten.

Ähnliche Energie wie bei Sanders ist kurz vor dem Wahlgang nur in „Jethro`s” Barbeque-Restaurant zu spüren. Vorn liegen Burger und Steaks auf dem Grill und die Gäste schauen Football im Fernsehen. Hinten drängen sich in einem holzvertäfelten Veranstaltungssaal 700 Menschen. Sie warten auf „Amy”, wie die grünen Plakate und Aufkleber verheißen.

Am Rande fordern Mitbewerber auch mal das Grundeinkommen

Amy Klobuchar (59), Senatorin aus dem benachbarten Minnesota, ist die bodenständige Kompromiss-Kandidatin der Mitte. „Keine radikale Träumerin wie Sanders und seine Schwester im Geiste, Elizabeth Warren”, sagt Jim Mahone, „aber auch nicht mit Altlasten voll wie Joe Biden.” Der 63-jährige Farmer fühlt sich von der konsensstiftenden Art angezogen, die Klobuchar an sich hat. „Bei der ist null Hysterie. Wir müssen aufhören, uns in diesem Land wie feindliche Stämme zu benehmen.”

Seine Tochter Sue stimmt „im Prinzip” zu. Aber die 25-jährige Agrar-Ökonomin hat sich politisch in Andrew Yang verguckt. Der Hightech-Unternehmer mit taiwanesischen Wurzeln rangiert in Umfragen auf den Plätzen fünf und folgende. Er hat eine kleine, aber feine Fan-Gemeinde. Im See-Restaurant „The Port” in Panora warten 24 Interessierte auf den Mann, der Amerika schlimme Prophezeiungen macht.

„Steuern wir nicht sehr bald gegen”, sagt Yang, „wird der technologische Fortschritt bei Automatisierung und Einsatz von künstlicher Intelligenz Millionen arbeitslos machen.” Yangs Rezept dagegen mutet nach Linkspartei an. Jeder erwachsene Amerikaner soll ein Grundeinkommen von 1000 Dollar im Monat bekommen.

„Damit wird man bestimmt irgendwo Präsident”, sagt Yvonne Witte, die ältere Dame, die so sehr auf Pete Buttigieg steht, “aber bestimmt nicht in Amerika.”