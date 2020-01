Parteispenden: AfD-Chef Meuthen gibt sich unwissend

Berlin. Alles keine Absicht, alles bisschen amateurhaft gelaufen und eigentlich sowieso von nichts gewusst: So lässt sich grob die Argumentation von AfD-Parteichef Jörg Meuthen zusammenfassen, mit der er sich gegen Strafzahlungen gegen seine Partei wehren will. 270.000 Euro Strafe wegen illegaler Parteispenden hatte die Bundestagsverwaltung verhängt wegen Vorgängen aus dem Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg 2016 – dagegen hatte die Partei geklagt.

Sehr „hemdsärmelig“ sei der Wahlkampf zur Landtagswahl in Baden-Württemberg damals abgelaufen, sagte Meuthen am Donnerstag vor dem Berliner Verwaltungsgericht. „Da gab es keine professionelle Organisation.“ Meuthen war damals Spitzenkandidat der Partei im Land, als die Schweizer Werbeagentur Goal AG mit großen Plakaten, Flyern und Anzeigen für die AfD warb – Unterstützung im Gegenwert von insgesamt 89.900 Euro.

Meuthen zur Spendenaffäre: „Der Alexander hat da ein paar Plakate gemacht“

Auf die Frage der Richterin, ob ihm die von der Schweizer Goal AG damals erstellten großformatigen Plakate, die Flyer und Anzeigen denn nicht aufgefallen seien, antwortete Meuthen, er sei sehr beschäftigt gewesen: „Ich habe vieles nicht mitgekriegt.“

Alexander Segert, Chef der Goal AG, sei ein guter Bekannter „Der Alexander hat da ein paar Plakate gemacht, nett vom Alexander“, habe er damals gedacht. Über die Kosten habe er sich keine Gedanken gemacht.

Spendenaffäre: Auch über Fall Reil soll verhandelt werden

Meuthen ist nicht der einzige hochrangige AfD-Politiker, der in einen Spendenskandal verwickelt ist. Beim Verwaltungsgericht Berlin ist auch eine Streitsache anhängig, bei der es um den Europaabgeordneten Guido Reil aus NRW geht. Der hatte während des Landtagswahlkampfs 2017 in Nordrhein-Westfalen ebenfalls Unterstützung von der Goal AG bekommen, im Gegenwert von 44.500 Euro. Auch hier hatte die Bundestagsverwaltung die dreifache Summe als Strafe verhängt, nämlich 133.500 Euro.

Und auch gegen Fraktionschefin Alice Weidel läuft noch ein Verfahren : Der Kreisverband der heutigen Fraktionschefin hatte im Bundestagswahlkampf 2017 132.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma erhalten. Der Geschäftsführer der Firma hatte angegeben, er habe das Geld als Gefallen für einen Geschäftsfreund überwiesen. Den Namen nannte er nicht. Deutsche Parteien dürfen keine Spenden von Gönnern annehmen, die nicht EU-Bürger sind.

Auch hier droht der AfD eine Strafzahlung in dreifacher Höhe des Betrages, also von rund 396.000 Euro. Die Partei versucht das zu verhindern – sie interpretiert das Geld als persönliche Zuwendung für die damalige Kandidatin Weidel.

Die AfD hat wegen der Spenden-Problematik Rücklagen in Höhe von rund einer Million Euro gebildet. Die Finanzlage der AfD gilt aktuell als angespannt, aber nicht existenzgefährdend. (dpa/tma)