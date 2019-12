Spiegel-Kommission ermittelt gegen Starreporter Leyendecker

Berlin. Sieben Monate ist es her, dass die vom Nachrichtenmagazin „Spiegel“ eingesetzte dreiköpfige Aufklärungskommission ihren Abschlussbericht zum Fall Claas Relotius vorlegte. Jetzt ermittelt das Gremium erneut – dieses Mal geht es um einen Vorwurf gegen den Spiegel-Star-Reporter Hans Leyendecker.

Der 70-jährige Leyendecker gilt als Koryphäe des investigativen Journalismus, er veröffentlichte 1999 die CDU-Spendenaffäre um den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. 17 Jahre zuvor hatte er bereits den FDP-Spendenskandal der Flick-Affäre um Hans Friderichs und Otto Graf Lambsdorff aufgedeckt. Doch nun droht den Rheinländer ein Fall einzuholen, der 26 Jahre zurückliegt.

„Spiegel“: War ein Informant erfunden?

Wie eine „Spiegel“-Sprecherin unserer Redaktion bestätigte, geht die Aufklärungskommission des „Spiegels“ Hinweisen zu einer Titelgeschichte von Leyendecker aus dem Jahr 1993 nach. In der „Spiegel“-Ausgabe 27 berichtete Leyendecker in seinem Text unter dem Titel „Der Todesschuss. Versagen der Terrorfahnder“ vom Tod des RAF-Terroristen Wolfgang Grams und der Festnahme seiner Mitstreiterin Birgit Hogefeld im Jahr 1993.

Leyendecker zitiert einen Polizisten, der den damaligen Einsatz der Eliteeinheit GSG 9 im mecklenburgischen Bad Kleinen schilderte. „Die Tötung des Herrn Grams gleicht einer Exekution“, soll dieser GSG9-Polizist gesagt haben. Und: „Ein Kollege von der GSG 9 (…) hat aus einer Entfernung von Maximum fünf Zentimetern gefeuert“, obwohl „Grams keinerlei Gegenwehr mehr geleistet“ habe.

Aber hat es diesen Informanten überhaupt gegeben? Das muss jetzt die Spiegel-Kommission herausfinden. Fest steht, dass die Aussagen falsch waren. Wie die Staatsanwaltschaft herausfand, feuerte Wolfgang Grams den Todesschuss selbst ab.

Generalbundesanwalt musste zurücktreten – jetzt wehrt er sich

Doch der Vorwurf des eklatanten Versagens hatte Folgen. Der damalige Bundesinnenminister Rudolf Seiters trat zurück und der damalige Generalbundesanwalt Alexander von Stahl musste in den einstweiligen Ruhestand.

Leyendecker zeigte sich ob der falschen Informationen des Informanten reumütig und sagte: „Der Bundesinnenminister ist gegangen. Der Generalbundesanwalt musste gehen. Und eigentlich, wenn es ganz gerecht zugegangen wäre, hätte auch ich gehen müssen.“

Nun rückt der 26 Jahre alte Fall erneut in den Blickpunkt. Wie der Journalist und Herausgeber Gabor Steingart in seinem „Morning Briefing“ berichtet, habe sich der frühere Generalbundesanwalt Alexander von Stahl an den „Spiegel“ gewandt und „schonungslose Aufklärung verlangt“.

• Hintergrund: Journalistenpreise – der lange Schatten des Claas Relotius

• Spiegel-Skandal: Wie Relotius die todkranke Schwester erfand

Log der Informant oder der Journalist?

Hans Leyendecker sagte gegenüber Steingart: „Ich habe dazu alles gesagt. Es gab den Informanten, es gab weitere Hinweise. Aber mein Informant hat nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe mich dafür unzählige Male entschuldigt.“

Der „Spiegel“ wird nun klären müssen, ob der Informant nicht die Wahrheit gesagt hat. Oder ob Leyendecker nicht die Wahrheit sagt und es den Informanten nie gegeben hat. Wann die Recherchen dazu abgeschlossen sein werden, konnte das Nachrichtenmagazin noch nicht sagen. „Die Recherchen sind noch nicht abgeschlossen, Ergebnisse liegen noch nicht vor“, teilte die „Spiegel“-Sprecherin mit. (FMG)