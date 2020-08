Querfurt. Die deutsche Bühnenlegende Fips Asmussen ist tot. Er sei bereits am Sonntag gestorben, sagte seine Lebensgefährtin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Asmussen lebte zuletzt in Querfurt in Sachsen-Anhalt. Er wurde 82 Jahre alt.

Mehr Informationen in Kürze

Der Komiker Fips Asmussen ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Foto: Hermann Pentermann / dpa

(jas)