Dschungelcamp 2020: Flüchten jetzt alle vor Danni Büchner?

Berlin. Man könnte es Omen deuten, dass GZSZ-Sternchen Raúl Richter, Boxer-Senior Sven Ottke und RTL-Trödelmännchen Markus Reinecke ausgerechnet bei einer Superhelden-Prüfung kurz vor dem Finale des Dschungelcamps ihre eigene Männlichkeit dekonstruieren. Oder man sieht die Testosteron-Challenge in zehn Metern Höhe einfach als eine clever eingefädelte Flucht aus der Schlangengrube, sprich: vor Danni Büchner, dem Klageweib, Elena Miras, dem Pfeilgiftfrosch und Claudia Norberg, der Schlaftablette.

Wir Tarzans, ihr Janes! Im „Höhenfluch“ sollen die drei Alphamännchen mit verzerrter Selbstwahrnehmung („Super, Jungs!“) ihre Ängste überwinden – und dabei möglichst viele Sterne mit nach Hause bringen.

Der Rest ist eine Mischung aus Ninja-Warrior Senior und Super-Mario-Live-Rollenspiel: Während von allen Seiten Tierchen kriechen, müssen ein Sven im Kakerlaken-Kostüm und ein Geburtstags-Markus im „Captain Australia“-Look auf einem Hindernisparcours Sterne entknoten, um die Höhenangst geplagte Prinzessin Raúl aus einem Glaskasten zu befreien.

Dschungelcamp 2020: Elena Miras rastet wegen einer Flasche aus

Für sechs von sieben Sternen feiern sich die Supermänner („Die Testoboys“) mehr als ausreichend selbst – und kehren mit ein paar Spritzern „Eau de Kakerlak“ zu viel zu ihren Frauen zurück.

Im Camp brodelt‘s in der Zwischenzeit – und nein, es ist nicht der Willkommensgruß vom Lagerfeuer, der auf die Helden wartet, sondern Halbspanierin und TV-Krawallita Elena Miras, der versehentlich die speicheleigene Trinkflasche entwendet wurde.

„Er hat meine Flasche, wie ekelhaft ist das. „Wie ekelhaft. Ich find das voll ekelhaft, ganz ehrlich“, feuerspuckt sie mit gespaltener Zunge in Richtung Opferlamm Raúl, der nichtsahnend in derselben Sekunde bei über 50 Grad Außentemperatur um das Camp-Frauenrecht auf Nahrung kämpft.

Vollzeit-Schlichter Prince Damien kommt mit dem Masterplan um die Ecke („Nimm doch einfach eine Tasse?!“), kann die durstige Diva, die in der Theorie auch aus Raúls Flasche trinken könnte, aber nicht beruhigen. Die Elena-Miras-Drohung: „Ich werde nicht trinken, bis ich umfalle.“

Dschungelcamp 2020- Julian F. M. Stoeckel über Elena Miras

Nach einer Express-Lieferung einer nagelneuen Flasche ritzt Problemschülerin Elena in einem Robinson Crusoe-Moment den eigenen Namen in die Pulle. Und ändert ihr Trinkstreik-Vorhaben spontan in die beste Lösung für alle: „Nach heute bin ich einfach eine komplette Einzelgängerin hier drin.“ Raúl (rhetorisch bisher nur bekannt für den Lagerfeuer-Brüller „Ich spiel Klavier, schon länger“) kommentiert die Tyrannen-Show mit dem tiefschürfenden Satz: „Am Ende muss sie sich ja selbst aushalten und das ist sicher noch schwerer“.

IBES 2020: Sven und Elena im Ring, Runde zwei

Im Camp steigen dann auch noch mehr toxische Dämpfen des Flaschen-Dramas auf. Sven, dem beim Thema Flasche ein hämisches Grinsen übers Gesicht huscht (schon wieder: Fehlentscheidung!), versucht Kampfmaschine Elena aus dem Feld zu räumen: „Mach dich vom Acker!“. Elena baut sich vor ihm auf wie eine prä-pubertäre Cobra beim Pausenhof-Beißkampf: „Mach dich doch du vom Acker!“.

Rückzug Sven (richtige Entscheidung!), Team-Besprechung mit Prince und Raúl. Die Resultate gehen leider irgendwo zwischen Svens Kehle und seinen Zähnen verloren, zur Festigung von Svennis Frauenbild reichen die Nuschel-Laute dann doch: „Sie hat ja im Grunde vor allem ihren Körper, mehr hat sie wahrscheinlich nicht.“

Wer muss das Dschungelcamp verlassen?

Drei Tage vor dem Finale hat es Claudia Norberg erwischt, die in den Dschungel zog, um sich von Schlagerstar Michael Wendler loszulösen – leider nicht in der Rolle als fanatisches Fangirl, sondern als dessen ehemalige Ehefrau. Gäbe es ein Dschungelzeugnis, würde drinstehen: Sie hat sich bemüht.

