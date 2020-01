Dschungelcamp: Was Julian Stöckel über die Kandidaten verrät

Berlin. Am Freitag startet die 14. Staffel des Dschungelcamps. Für unsere Redaktion hat der ehemalige Kandidat Julian F.M. Stöckel einen Blick auf die neuen Dschungelcamper geworfen – und schätzt ihre Chancen ein und hält sich mit bissigen Kommentaren zu seinen Nachfolgern nicht zurück (siehe Video oben).

Einziehen werden vor allem wieder reichlich ehemalige TV-Show-Kandidaten, aber auch Schauspieler, eine Ex vom Wendler und auch erstmals ein ehemaliger Politiker. Überblick: Dschungelcamp 2020: Kandidaten bekannt – wen kennen Sie?

Dschungelcamp – Mehr zum Thema

Das RTL-Dschungelcamp lief erstmalig 2004, in diesem Jahr läuft bereits die 14. Staffel. Fans mussten in diesem Jahr Abschied von einem kontroversen Ex-Teilnehmer nehmen: Walter Freiwald ist an Krebs gestorben – viele trauerten öffentlich. 2019 sicherte sich Evelyn Burdecki die IBES-Krone.

Die neue Staffel findet ausgerechnet während verheerender Buschbrände in Australien statt. Der „Dschungelcamp-Arzt“ Dr. Bob sorgte sich wegen der Buschbrände um sein Haus. (les)