Luke Mockridge bekommt Rolle in Netflix-Dreiteiler

Berlin. Die eigene Late-Night-Show zur besten Sendezeit und jede Menge Auszeichnungen – als Komiker hat Luke Mockridge in den vergangenen Jahren einiges erreicht. Jetzt zieht es den 30-Jährigen in einer anderen Rolle vor die Kamera: Als Schauspieler in einem neuen Netflix-Dreiteiler.

2020 soll Luke Mockridge in drei Filmen spielen, die an Weihnachten auf Netflix zu sehen sein werden. Das bestätigte er wohl der „Bild“-Zeitung. Die Dreharbeiten sollen bereits Ende Januar beginnen, wenn der 30-Jährige zurück aus seinem Südamerika-Urlaub ist.

Netflix-Dreiteiler mit Luke Mockridge: Dreharbeiten ab Januar in Köln

„Ende Januar beginnen die Dreharbeiten für meinen Netflix-Dreiteiler. Auf meinen Ausflug in die Schauspielerei freue ich mich sehr.“, sagte Mockridge der Zeitung. Der Drehort sollte dem in Bonn geborenen Komiker bekannt vorkommen: Gedreht wird in Köln. Regie führen soll laut „Bild“ Tobi Baumann, der bereits bei „Der Wixxer“ und „Vollidiot“ als Regisseur tätig war.

Fans des Komikers können sich aber 2020 auch auf weitere Sendungen mit ihm freuen. Auf Sat.1 wird Mockridge weiter mit der Spielshow „Catch!“ zu sehen sein. Außerdem soll es im Herbst eine zweite Staffel der „Luke! Die Greatnightshow“ geben und im Frühjahr eine neue Staffel von „Luke, die Schule und ich“.

Auftritt im ZDF-“Fernsehgarten“ wird zum Eklat

Im August 2019 hatte Luke Mockridge mit seinem Auftritt im ZDF-“Fernsehgarten“ für Schlagzeilen gesorgt. Statt eine gute Show zu präsentieren, stand der Komiker auf der Bühne und erzählte flache Witze und machte Pupsgeräusche. Der Auftritt wurde zu einem Eklat, der dem Komiker vor allem eines brachte: Aufmerksamkeit für seine eigene Sendung. (msb)