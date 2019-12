„Menschen 2019“: Markus Lanz blickt im ZDF aufs Jahr zurück

Berlin/Mainz. Im Reigen der Jahresrückblicker darf Markus Lanz nicht fehlen. Der ZDF-Talker präsentiert im bekannten Format „die emotionalsten Höhepunkte“ des zu Ende gehenden Jahres und „außergewöhnliche Momente bekannter und unbekannter Helden“, wie der Mainzer Sender am Mittwoch ankündigte. „Menschen 2019“ läuft am Donnerstag um 22.15 Uhr.

Als Gast begrüßt Lanz etwa den Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen, der nun auch als Schauspieler reüssiert und am 2. Weihnachtsfeiertag als neuer Kapitän mit dem ZDF-„Traumschiff“ in See sticht. Das lockere Gespräch unter Kollegen dürfte eine gute Gelegenheit sein, den Klassiker in neuer Besetzung noch einmal zu bewerben.

Markus Lanz blickt zurück – mit Silbereisen und den „Toten Hosen“

Markus Lanz (l.) interviewt Campino, Sänger der „Toten Hosen“ bei der Aufzeichnung des ZDF-Jahresrückblicks „Menschen 2019“.

Foto: Axel Heimken / dpa

Darf man auch „Die Toten Hosen“ als Kollegen Florian Silbereisens bezeichnen, ohne dass es in der Vorweihnachtszeit zu schweren Verwerfungen kommt? Auf jeden Fall haben die früheren Punkrocker den Weg von Düsseldorf nach Hamburg gefunden, dort wurde die Show aufgezeichnet. Sie präsentieren aus ihrem aktuellen Nummer-eins-Album „Alles ohne Strom“ ihre Single „Feiern im Regen“.

Dass das Stück an die Verkaufszahlen von Sarah Connors „Vincent“ heranreicht, ist eher unwahrscheinlich, ist doch die Single der Popsängerin aus Delmenhorst der erfolgreichste deutsche Song 2019 – veröffentlicht im Frühjahr dieses Jahres auf Connors zweitem deutschsprachigen Album. Bei Lanz wird die 39-Jährige ihren Chartstürmer noch einmal anstimmen.

Neue Helden hat das Land: Weltmeister und eiserne Triathleten

Auch die Kelly Family stellte im Herbst einen neuen Song vor: „Over the Hump“ dürfte den meisten bekannt vorkommen. Die Single ist eine Reminiszenz an das vor 25 Jahren erschienene gleichnamige Studioalbum, das bisher erfolgreichste der Band. Bei „Menschen 2019“ blickt die Familie folglich nicht nur auf das laufende Jahr zurück.

Die deutschen „Ironman“-Sieger Anne Haug und Jan Frodeno berichten über ihre Erfolge beim Triathlon auf Hawaii.

Foto: Christian Augustin / Getty Images

Die Siege der neuen deutschen Sporthelden sind dagegen ganz gegenwärtig: Malaika Mihambo und Niklas Kaul gewannen Gold bei der Leichtathletik-WM in Doha und wurden gerade zu Deutschlands Sportlern des Jahres gekürt. Anne Haug gewann als erste deutsche Frau den „Ironman“ auf Hawaii, den härtesten Triathlon der Welt. Ihr und Jan Frodeno, der bei den Männern den Titel holte, gelang damit der größte Erfolg der deutschen „Ironman“-Geschichte.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer

Ganz der Zukunft zugewandt ist Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Die 23-jährige Hamburgerin wurde zum Gesicht der „Fridays for Future“-Bewegung in Deutschland. Sie wirbt auch im ZDF-Jahresrückblick für einen Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 und eine Klimapolitik, die das Übereinkommen von Paris achtet und so die Erderwärmung und den Meeresspiegelanstieg begrenzt.

Rainer Schimpf ist beruflich mit dem Element Wasser verbunden. Das Foto des Jahres zeigt den Profi-Taucher im Maul eines Wals. Vor der südafrikanischen Küste wurde Schimpf beim Schnorcheln von einem riesigen Brydewal fast geschluckt – und wieder ausgespuckt. Schimpf nimmt die Zuschauer noch einmal mit in das Maul des Meeressäugers und berichtet über diese kuriose Begegnung zwischen Mensch und Tier.