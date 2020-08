Bad Oldesloe: Motorradfahrer schlägt Fußgänger

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bad Oldesloe. Damit hatte ein 54 Jahre alter Fußgänger beim gemütlichen Spaziergang wohl nicht gerechnet: Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Motorradfahrer kassierte er einen Schlag gegen die Brust und fiel in einen Graben. Was war geschehen?

Gegen 20.10 Uhr spazierte der 54-Jährige auf dem Radwanderweg (ehemaliger Bahndamm) aus Blumendorf kommend in Richtung Grabau, als ihm erst ein Motorroller und anschließend eine Gruppe aus vier Motorrädern entgegenkam. Der Oldesloer fühlte sich bereits durch den Roller gestört, da die Nutzung des Weges für Kraftfahrzeuge verboten ist, und machte schließlich auf sich aufmerksam. Er wollte die Motorrad-Gruppe anhalten und zur Rede stellen.

Motorradfahrer schlägt und schubst Fußgänger

Die Motorräder fuhren zunächst an ihm vorbei weiter in Richtung Blumendorf. Dann entschied sich einer der Fahrer anscheinend anders, hielt an, legte den Helm ab und ging zu dem Passanten. Nach einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung stieß er ihm gegen die Brust und schlug ihm ins Gesicht. Dadurch verlor der 54-Jährige das Gleichgewicht und fiel in einen Graben. Größere Verletzungen trug er zum Glück nicht davon. Der Kradfahrer fuhr nach diesem Vorfall einfach weiter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,90 Meter groß, sportliche und trainierte Figur. Bei dem Motorrad könnte es sich um eine Cross-Maschine handeln. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion unter Telefon 0431/50 10. isa