Amateur-Fußball-Saison beginnt Ende September

Bergedorf. Der Hamburger Fußball-Verband hat den Saisonstart in den Amateurligen verkündet. Am Wochenende 18. bis 20. September beginnt der Spielbetrieb mit der ersten Runde im Pokal für Herren und Frauen. Die weiteren Wettbewerbe sollen auf darauf folgenden Wochenende (25. bis 27. September) beginnen. Erst in dieser Woche hatte der Hamburger Senat die Corona-Bestimmungen für den Mannschaftssport gelockert und Testspiele ab dem 1. September zugelassen.

( dsc )