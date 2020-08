Beim Strandlauf gestürzt: Scharnbergs kuriose Verletzung

Börnsen. So etwas nennt man im wahrsten Sinn des Wortes dumm gelaufen: Im Urlaub joggt Ruven Scharnberg gemeinsam mit Kumpel Roy Bannasch eine Runde am Strand (beide sind neu bei Fußball-Bezirksligist SV Börnsen). Als Scharnberg sich kurz umdreht, passiert es: Er tritt in eine Kuhle, stürzt und fällt ganz unglücklich. Diagnose: Schultereckgelenksprengung. Folgen: Urlaub vorbei und OP erforderlich, nebst monatelanger Pause.

Damit steht Scharnberg, der wegen einer Sperre des HFV-Sportgerichts erst ab Dezember hätte spielen dürfen, den Börnsenern wohl erst im kommenden Jahr zur Verfügung. Nebenbei reiht er sich in die Liste von kuriosen Fußballer-Verletzungen ein.

Hier eine kleine Übersicht aus dem Profi-Bereich.

Jari Litmanen (Malmö FF): Bekam vom eigenen Sportchef einen Flaschenkorken ins Auge geschossen – Netzhautverletzung, monatelange Pause.

Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern): Beim Aussteigen aus dem Mannschaftsbus umgeknickt – dreifacher Bänderriss.

Charles Akonnor (VfL Wolfsburg): Rammte sich eine Auto-Antenne in die Nase.

Jerome Boateng (Bayern München): Bereits am Knie verletzt, trifft ihn eine Stewardess mit dem Getränkewagen an der lädierten Stelle und verlängert die Ausfallzeit.

Adam Nemec (1. FC Kaiserslautern): Im eigenen Garten vom Baum gefallen – Gehirnerschütterung sowie Bruch von Schlüsselbein und zwei Brustwirbeln.

Svein Grondalen (Rosenborg Trondheim): Beim Joggen mit einem Elch zusammengestoßen – ein Länderspiel verpasst.

Robbie Keane (Wolverhampton): Angelte auf dem Sofa liegend nach der Fernbedienung – mehrere Bänder gerissen.

Kasey Keller (FC Millwall): Schlägt sich die Vorderzähne aus, als er seine Golfschläger aus dem Kofferraum holt.