Sportler dürfen auf Lockerungen hoffen

Schwarzenbek/Curslack. Die Antwort von Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack an Schwarzenbeks Fußballtrainer Sven Reinke kam prompt. Erst am Sonntag hatte der Coach des Bezirksligisten SC Schwarzenbek der für Sport zuständigen CDU-Politikerin eine E-Mail geschrieben. Reinke tat darin seinen Unmut darüber kund, dass in der vergangenen Woche Corona-Lockerungen für Sportler ausgeblieben waren.

„Es ist doch unverhältnismäßig, dass sich 25 Leute nicht gleichzeitig auf einem 7000 Quadratmeter großen Sportplatz aufhalten dürfen und woanders Strände wegen Überfüllung geschlossen werden müssen. Außerdem ist die Bedeutung von Amateur- und Breitensport für Körper und Seele gerade in der Corona-Zeit wichtig“, sagt Reinke.

Lenken Politiker nach Protesten ein?

Die Antwort von Sütterlin-Waack kam bereits gestern und sorgte bei ihm für Optimismus. „Ich wäre nicht der Erste, der ihr geschrieben habe. Und es wäre in ihrem Sinne, wenn Sportler wieder in voller Mannschaftsstärke trainieren und spielen könnten“, berichtete Reinke aus dem Inhalt.

Morgen soll es im nördlichsten Bundesland zu einem Treffen von Innen- und Gesundheitsministerium mit Vertretern mehrerer Landessportverbände (Fußball, Handball, Volleyball) kommen. Dabei könnten zügige Lockerungen beschlossen werden. „Vielleicht sind wir überzeugt worden, dass wir die Zahl der Sportler erhöhen können, die miteinander Sport treiben“, hatte Sütterlin-Waack bereits zuvor dem NDR gesagt.

Hamburg und Schleswig-Holstein in Sonderrolle

Vorausgegangen waren große Proteste dagegen, dass Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in der vergangenen Woche die nächste Lockerungsrunde auf Ende August verschoben hatte. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband wandte sich daraufhin in einem Brief an Daniel Günther, der nun zum Einlenken bereit scheint.

Beim Fußball ist Schleswig-Holstein außer Hamburg das einzige Bundesland, in dem aktuell im Training maximal zehn Spieler erlaubt und Testspiele verboten sind.

„Der Schleswig-Holsteinische Verband macht es dem Hamburger Fußball-Verband vor, wie man sich für seine Vereine einsetzt“, betont Sven Reinke. Hintergrund: Der SCS nimmt am Hamburger Spielbetrieb teil. Wann der wieder aufgenommen wird, steht in den Sternen.

„Hamburger Fußball-Verband ist viel zu abwartend“

Hartmut Helmke, Vorsitzender des SV Curslack-Neuengamme, pflichtet ihm bei: „Ich habe nicht den Eindruck, so vertreten zu werden, wie wir vertreten werden müssten. Die sind viel zu abwartend.“

Helmke hat auch bereits an die Politiker geschrieben: Zweimal wandte er sich hilfesuchend an Staatsrat Christoph Holstein. Zweimal bekam er – verpackt in viele nette Worte – eine Abfuhr. „Wir wollen keine Lockerungen rückgängig machen müssen“, so Holstein gegenüber Helmke, der zudem auf Hamburgs Sonderrolle als kleiner Stadtstaat hinwies. „In Berlin und München darf auch gespielt werden“, hält Helmke dagegen.

Karsten Marschner ist Geschäftsführer beim Hamburger Fußball-Verband. „Wir haben auch viele Gespräche geführt und den Politikern Untersuchungen weitergeleitet, dass vom Mannschaftssport keine Gefahren ausgehen. Wir würden auch gerne loslegen und können nicht nachvollziehen, warum nicht gelockert wird.“ Vielleicht müsste der HFV, sportlich gesprochen, einfach mal mehr in die Offensive gehen, um Erfolg zu haben.