Massen-Events im Heimatgebiet am Scheideweg

Kirchwerder/Geesthacht. Wie steht es in der Zeit nach den Corona-Beschränkungen um die großen Sportveranstaltungen? Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina, die die Bundesregierung berät, hat dazu empfohlen: In Abhängigkeit von der möglichen räumlichen Distanz und den Kontaktintensitäten der Beteiligten sollen sportliche Veranstaltungen nach und nach wieder ermöglicht werden.“ Individualsportarten dürften also bessere Karten haben als Mannschaftssport. Doch gilt das auch für Events wie den 25. Vierlanden-Triathlon (7. Juni) und den 13. Hachede-Triathlon (28. Juni)? Eine Bestandsaufnahme.

25. Vierlanden-Triathlon

Fakt ist: Offiziell ist die Veranstaltung am 7. Juni, für die bereits über 1300 Anmeldungen vorliegen, noch nicht abgesagt. Doch dass sich dann wirklich wieder die Massen in den Hohendeicher See stürzen, ist extrem unwahrscheinlich. Eine Absage oder Verlegung dürfte unvermeidlich sein, auch wenn sich Organisator Klaus-Dieter Stein noch bedeckt hält. „Mindestens vier Wochen vorher“, so betont er, solle die Entscheidung stehen. Das wäre Anfang Mai. Offen ist, wie im Falle einer Absage mit den Meldegeldern umgegangen wird. „Wir haben ja auch jetzt schon Kosten gehabt“, betont Stein.

Selbst wenn die Politik grünes Licht gäbe, ist die Situation schwierig. „Es gibt viel zu bedenken“, führt Stein aus, „beispielsweise die Anwohner, die seit Wochen zu Hause eingesperrt sind. Kann man denen dann schon wieder eine solche Veranstaltung zumuten? Oder was ist mit unseren Helfern, von denen viele zur Risikogruppe gehören? Oder die DLRG und das Deutsche Rote Kreuz. Werden die nicht vielleicht anderes zu tun haben, als die Veranstaltung zu betreuen?“ Auch eine Verlegung des Events sei daher nicht ausgeschlossen. Den 28. August, der als Termin angeblich im Raum stehen soll, wollte Stein nicht bestätigen. Denn dann würde der Vierlanden-Triathlon mit dem Elbe-Triathlon (30. August) in Allermöhe kollidieren, für den über 1000 Anmeldungen vorliegen.

13. Hachede-Triathlon

Das Geesthachter Event ist mit gut 400 Startern deutlich kleiner als der Vierlanden-Triathlon und wird zudem erst am 28. Juni ausgetragen. Organisator Jens Naundorf könnte sich also Zeit lassen, doch das hat er gar nicht vor. „Wir werden spätestens Anfang Mai entscheiden, ob der Hachede-Triathlon stattfinden kann“, betont er. Gut 100 Aktive haben sich bereits für das Event eingeschrieben. Nachteile sollen ihnen im Falle einer Absage nicht entstehen, verspricht Naundorf: „Jeder kann wählen, ob er einen Startplatz für 2021 oder das Geld zurückhaben will. Bisherige Kosten bestreiten wir aus unseren Rücklagen.“

Nur eine Verlegung in den Spätsommer oder Herbst, die hat Naundorf bereits ausgeschlossen: „Ich finde es unfair, wenn beispielsweise der Hamburg-Marathon auf den 13. September geht, an dem bereits mit dem Airport-Race einer der wichtigsten Hamburger Volksläufe liegt. Groß sticht klein, das ist nicht mein Motto!“