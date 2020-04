Urgesteine bleiben dem VfL Lohbrügge weiter treu

Lohbrügge. Schon in der B-Jugend haben Robert Pallasch, Tim Santelmann und Jonas Holz gemeinsam für den VfL Lohbrügge gespielt. Ihr Trainer damals hieß Elvis Nikolic, der das Trio auch heute bei den 1. Herren in der Fußball-Landesliga unter seinen Fittichen hat. Entsprechend erfreut verkündete der Übungsleiter, der den Tabellenführer gemeinsam mit Sven Schneppel trainiert, dass alle drei ihre Zukunft auch in der neuen Saison am Binnenfeldredder sehen. „Die Urgesteine bleiben. Das finden wir richtig gut, weil wir ja auch für Beständigkeit stehen wollen. Und genau dafür brauchen wir diese Jungs“, betonte Nikolic.

Seit zehn Jahren am „Binner“

Pallasch und Santelmann spielen damit seit zehn Jahren durchgehend für die Lohbrügger. Holz sammelte nach der A-Jugendzeit zunächst zwar zwei Saisons lang beim MSV Hamburg erste Erfahrungen im Herrenbereich, seit seiner Rückkehr an den „Binner“ sind nun aber auch schon vier Jahre vergangen.

Außer diesem Trio hat noch ein weiterer Akteur aus dem aktuellen Kader für die kommende Serie zugesagt: Angreifer Marcel Walter. Der 22-Jährige kommt in der laufenden Saison auf sieben Tore, konnte aufgrund von Blessuren aber auch nicht in allen Partien mitwirken. „Marcel ist ein junger, aufstrebender Spieler. Wenn er mal nicht so viel von Verletzungen geplagt ist, kann er sein Potenzial hoffentlich ganz ausschöpfen“, sagt Trainer Nikolic.

Danijel Suntic bislang einziger Abgang

Zuvor hatte sich Topstürmer Pascal Bäker (26 Saisontore) für einen Verbleib entschieden. „Tendenziell sieht es also gut aus“, betont Nikolic, der sich nach dem überraschenden Aus des Sportlichen Leiters und Sponsors Mato Mitrovic um die Kaderplanung kümmert. „Dadurch und durch die Ungewissheit, in welcher Liga wir nach Corona spielen, ist die Aufgabe nicht ganz leicht“, weiß Nikolic. Als bislang einziger Akteur hat Danijel Suntic seinen Abgang verkündet.