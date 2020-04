Pokal ist dem Verband wichtiger als die Meisterschaft

Bergedorf. Wie geht es mit der laufenden Saison weiter? Im Volleyball, Tischtennis und Basketball herrscht längst Klarheit: Die Spielzeit wird abgebrochen. Von König Fußball kommen nur schwammige Äußerungen. Warum ist das so? Wir haben mit Carsten Byernetzki, dem stellvertretenden Geschäftsführer des Hamburger Fußball-Verbands, der lange in Bergedorf gelebt hat, gesprochen.

Herr Byernetzki, andere Sportarten haben längst Nägel mit Köpfen gemacht. Warum tut sich der Hamburger Fußball-Verband so schwer damit, eine Entscheidung zu fällen?

Ich würde nicht unbedingt von schwertun sprechen. Es ist die Hoffnung, die Saison noch zu Ende spielen zu können. Wir sind in ständiger Absprache mit den anderen Landesverbänden und dem DFB.

Im Internet werden diverse Szenarien vorgeschlagen und ausführlich diskutiert. Der Deutsche Tischtennis-Bund hat in seiner Erklärung zum vorzeitigen Saisonende berichtet, dass die Liste ihrer vorliegenden Vorschläge 36 Seiten in Schriftgröße 10 lang gewesen sei. Wie lang ist die Liste des HFV?

Die ist gar nicht so lang. Vieles hängt von der Stadt Hamburg ab und wie lange die Sperrung der Sportplätze andauert. Aber wir haben verschiedene Szenarien entwickelt: für den Herrenspielbetrieb, für die Frauen und die Jugend.

Was sind denn die größten Knackpunkte?

Es geht um diverse Eventualitäten. Etwa, ob wir die Saison über den 30. Juni (das offizielle Saisonende, die Red.) verlängern müssen und was dann mit auslaufenden Spielerverträgen passiert. Dafür müsste die Spielordnung geändert werden. Und natürlich wie in den Leistungsstaffeln Auf- und Abstieg geregelt werden.

Was hat denn Vorrang? Dass die Meisterschaften zu Ende gespielt werden oder dass Hamburg einen DFB-Pokal-Teilnehmer stellen kann? Im Pokal sind wir im Viertelfinale, in der Liga stehen im Mittel acht Spieltage aus.

Die Gesundheit aller hat Vorrang. Die Priorität unserer Wettbewerbe hängt vom Zeitpunkt des Wiedereinstiegs ab. Aber in unseren Gedanken spielt es schon eine Rolle, einen Pokalsieger zu stellen. Mit dem „Tag der Amateure“, der live in der ARD übertragen wird, hängt da auch viel Geld für die Vereine dran. Dagegen hat aus der Oberliga nur ein Team für die Regionalliga gemeldet (der Zweite Teutonia 05, Spitzenreiter Dassendorf verzichtet, die Red.). Für den Aufstieg ist die Meisterschaft also nicht entscheidend. Was bereits feststeht, ist: Wenn es irgendwann wieder losgehen würde, würde es mit 14 Tagen Vorlauf passieren, damit die Teams Zeit haben, sich vorzubereiten.

Angenommen man kann gar nicht mehr weiterspielen: Was passiert dann?

Wir versuchen gerade, DFB-weit eine einheitliche Lösung zu finden. Allerdings sind die Gegebenheiten in den Bundesländern unterschiedlich. Jeder Landesverband dürfte auch allein entscheiden.

Was ist denn Ihre persönliche Meinung?

Die möchte ich in meiner Position im Moment nicht von mir geben.