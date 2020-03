Marcel von Walsleben-Schied will’s noch mal wissen

Curslack. Seit knapp neun Monaten stellt die kleine Tochter Tilda-Marlie das Familienleben im Hause von Walsleben-Schied auf den Kopf. Trotzdem brauchte Ehefrau Katharina nicht lange, um den Daumen zu heben, als Marcel von Walsleben-Schied sie fragte, ob er denn bei seiner außergewöhnlichen Fußballerkarriere noch ein weiteres Jahr dranhängen dürfe. „Sie weiß halt ganz genau, was dieser Sport mir bedeutet“, freute sich der Ex-Profi, der in vier Jahren 91 Tore für die TuS Dassendorf erzielte. Von Sommer an wird er mit dann 37 Jahren in der Oberliga nun für den SV Curslack-Neuengamme auf Torejagd gehen.

Verpflichtung verschärft den Konkurrenzkampf im Sturm

Für die Vierländer ist es ein echter Transfercoup, der den Konkurrenzkampf in der Offensive anheizt. Denn nicht nur Routinier von Walsleben-Schied dürfte Stammplatzansprüche stellen. Auch SVCN-Goalgetter Marco Schubring (22 Saisontore) und der Neuzugang vom SV Eichede, Christian Peters, der für zwei Jahre unterschrieben hat, haben solche Ambitionen. „So eine Offensivpower werden nicht viele Vereine haben“, freut sich SVCN-Manager Oliver Schubert. Offen ist, was aus Benjamin Bambur und Arnold Lechler wird. Für sie dürfte es nun schwer werden. Von Stürmer Timo Lenz sowie den Allroundern Niklas Hoffmann und Gökhan Iscan werden sich die Vierländer trennen. Dafür sollen noch zwei, drei Verstärkungen für die Defensive kommen.

Mit der prominenten Neuverpflichtung von Walsleben-Schied dürften bei den Vierländern auch die Ansprüche steigen. „Wir wollen in der kommenden Saison einen ambitionierten Ball spielen“, drückt es Coach Christian Woike aus. Manager Schubert wird deutlicher. „Christian ist kein Trainer, der damit zufrieden ist, gegen den Abstieg oder um die Plätze sechs, sieben, acht zu spielen“, stellt er klar. „Wir wollen die Großen ärgern und im Pokal möglichst weit kommen.“

„Der Alte ist noch ziemlich treffsicher“

Die Großen, das ist natürlich zuallererst die TuS Dassendorf. Das Aus beim Serienmeister, es nagt noch an Marcel von Walsleben-Schied. Im Winter hatten TuS-Sportchef Jan Schönteich und Trainer Jean-Pierre Richter dem 36-Jährigen eröffnet, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr mit ihm planen. „Ich kann verstehen, wenn Trainer und Manager sagen, der Spieler ist zu alt“, gibt er zu, „so etwas gehört im Fußball dazu. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, stellt man fest: Der Alte ist noch ziemlich treffsicher.“

Mit elf Toren ist von Walsleben-Schied auch in der aktuellen Saison wieder drittbester Dassendorfer Torschütze, obwohl er oft nur Kurzeinsätze bekam. „Meine vier Jahre in Dassendorf waren eine überragende Zeit. Ich werde dem Verein immer verbunden bleiben“, betont der Stürmer, der den Duellen mit der TuS entspannt entgegensieht: „Gegen meine Ex-Clubs habe ich immer gern getroffen.“

Lange hatte von Walsleben-Schied nach der Entscheidung der TuS-Führung mit einem Karriereende geliebäugelt, obwohl es Angebote nicht nur aus dem Großraum Hamburg, sondern auch aus Mecklenburg-Vorpommern gab. „Schließlich wurde die Möglichkeit, nach Curslack zu gehen, immer interessanter und intensiver“, schildert er.

Mit fast 37 Jahren fitter als mancher 27-Jährige

Für SVCN-Manager Schubert ist die Verpflichtung des „Oldies“ ein Transfer ohne Risiko. „Marcel ist topfit“, lobt er, „doch er hat nicht nur die fußballerische Qualität, bei ihm stimmen auch die Mentalität und das Menschliche.“ „Er ist mit seinen fast 37 Jahren fitter als viele 27-Jährige“, ergänzt Trainer Woike. Fit hält sich der bodenständige Mittelstürmer in Coronazeiten im heimischen Garten: „Da gibt es immer etwas zu tun.“ Und dass er nun überhaupt noch einmal eine neue sportliche Herausforderung sucht, daran hat die kleine Tilda-Marlie ihren Anteil. „Wenn sie mich eines Tages spielen sieht, das wäre ein Moment, der mir viel bedeuten würde“, blickt der stolze Papa voraus.