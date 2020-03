Wie die Reitställe unter der Coronapandemie leiden

Kirchwerder. Bei vielen Pferdesport-begeisterten Kindern mussten zuletzt Tränen getrocknet werden. Reitstunden, Feriencamps – nichts geht mehr. Beim Reit- und Fahrverein Kirchwärder auf dem Hof von Herbert und Ellen Putfarcken versuchen normalerweise rund 200 Kinder pro Woche, hinter die Geheimnisse von Aussitzen, Leichttraben, Rechts- und Linksgalopp und Volte zu kommen. Doch nun herrscht wegen der Coronapandemie Besuchsverbot. Eine Galerie mit Fotos und Filmen der Ponys auf der Homepage des Clubs soll die Wartezeit verkürzen.

4000 Euro pro Monat weg

Beim Islandpferdehof Blumencron in Schulendorf sind 4000 Euro im Monat an Einnahmen durch die Reitschüler weggefallen. „Wir mussten unsere Reitlehrerin in Kurzarbeit schicken“, bedauert Oliver Müller von Blumencron, der den Hof gemeinsam mit seinem Bruder Daniel und seiner Schwester Marina führt. „Ich habe versucht, Unterstützung zu beantragen“, schildert er weiter, „es wird ja immer suggeriert, der Staat würde die Verluste auffangen. Doch das scheint nur für Betriebe zu gelten, die vor der Insolvenz stehen.“ So weit ist es auf dem Islandhof, der auch Pferdezucht betreibt, noch nicht.

Trifft der Ausfall von Reitstunden die Ställe schon hart, so ist die Versorgung der Tiere ein besonderes Problem. Ein Pferd lässt sich ja nicht einfach für eine Weile in die Box stellen. Es will bewegt werden, Tag für Tag. Auf dem Hof Putfarcken in Kirchwerder haben rund 50 Besitzer ihre Vierbeiner untergebracht. „Wir haben den Zugang maximal eingeschränkt und überall Desinfektionsmittel aufgestellt“, schildert Paul die Maßnahmen, „die Besitzer stimmen sich über eine Doodle-Liste ab. Das klappt sehr gut.“

Man geht sich aus dem Weg

Auf dem Pferdehof „Gut Hasenthal“ von Ulrike und Dietrich Maak in Geesthacht sind solche Zeitpläne nicht nötig. Hier stehen 40 Pferde, die von ihren Besitzern versorgt werden. „Termine musste ich nicht vergeben“, sagt Dietrich Maak, „wir haben mehrere Stallgänge. Die Leute können sich aus dem Weg gehen.“

Unter den Pferdebesitzern auf dem Hof Putfarcken ist auch Voltigier-Weltmeisterin Kristina Boe. 2018 gewann die 32-Jährige auf „Don de la Mar“ bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) den Titel. Nun ist der 19-jährige Sachsen-Anhaltiner Wallach in Rente. „Zum Glück ist hier viel Platz“, lobt Boe die Weitläufigkeit des Geländes. Allein in den drei Hallen des Hofes Putfarcken können unter Einhaltung aller Abstandsregeln zwölf Pferde gleichzeitig bewegt werden.

„Wir müssen jetzt zusammenhalten“

In Pinneberg und Luhmühlen sind Höfe geschlossen worden, weil sie sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben hielten. „Ich begrüße das, damit nicht alle Pferdeställe unter den schwarzen Schafen leiden“, sagt Paul, „wir müssen jetzt alle zusammenhalten, um schnell da durchzukommen.“

Wohin die Reise gehen könnte, zeigt ein Blick ins Ausland. In Frankreich und Spanien gilt die Ausgangssperre auch für Pferdebesitzer. Niemand darf zu seinem Tier. Die Pferde müssen komplett vom Stallpersonal versorgt werden. „Wir haben einen Notfallplan für solch eine Situation“, versichert Paul, „hoffentlich brauchen wir ihn nie.“