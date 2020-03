Corona-Fit: Ihr Training für zu Hause

Dassendorf. Sportvereine haben ihre Angebote eingestellt. Schwimmbäder und Fitnessstudios sind geschlossen. Damit Hobbysportler sich in Zeiten von Corona zu Hause fit halten können, haben wir mit zwei Fitnesstrainerinnen der TuS Dassendorf, Jule Ackermann-Schönteich und Claudia Schumacher, ein Trainingsprogramm zusammengestellt, das wir „Corona-Fit“ genannt haben. Täglich gibt es eine Übung, die miteinander kombiniert ein schönes Workout-Programm ergeben.

Corona-Fit – Übung 10: Breite Kniebeuge

Sie stehen so breit, dass der Po bequem zwischen die Beine passt. „Der Oberkörper bleibt aufrecht, dann beugen Sie die Beine. Die Knie bewegen sich in Richtung der kleinen Zehen, die Ferse behält Bodenkontakt – Knie raus, Po runter“, sagt Claudia Schumacher. Danach in einer fließenden Bewegung die Beine strecken und einen Gegenstand über den Kopf führen. Dauer: 45 Sekunden, eine Minute Pause (dreimal).