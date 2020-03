Hamburger Fußball-Verband spielt auf Zeit

Bergedorf. Hamburgs Amateurfußballer müssen sich in Geduld üben. Rollt in dieser Saison noch einmal der Ball? Darauf gab es bei einer Videokonferenz des Hamburger Fußball-Verbands am Donnerstagabend keine Antwort. Der HFV beschloss, vor dem 20. April (17. Kalenderwoche) keine Entscheidung über eine Annullierung oder Fortführung der Saison zu treffen. „Es war der einstimmige Wunsch aller Beteiligten, nicht über einen Abbruch zu diskutieren“, unterstreicht HFV-Sprecher Carsten Byernetzki.

„Wir sind im ständigen Austausch“

Sicher ist: Es soll keine Insellösung geben. „Wir sind mit dem Deutschen Fußball-Bund und den anderen Landesverbänden im täglichen Austausch“, betont Byernetzki. „Wie sehe das aus, wenn in Schleswig-Holstein weiter gespielt wird, in Hamburg aber nicht?“ So beließ es HFV-Präsident Dirk Fischer bei einem allgemeinen Appell: „Ich wünsche allen Mitgliedern, dass sie gesund bleiben und die Hoffnung nicht verlieren. Es wird wieder Fußball gespielt werden. Wir wissen nur nicht, wann das ist.“

Der HFV rechnet laut Schatzmeister Christian Okun aufgrund fehlender Zuschauerabgaben der Bundesligavereine in den kommenden Wochen mit einer finanziellen Einbuße im sechsstelligen Bereich. „Es ist die Aufgabe des Staates, der gesamten Wirtschaft, auch dem Sport, zu helfen“, fordert Okun. Um Kosten zu sparen, schließt der HFV bis zum 24. April seine Geschäftsstelle.

England annulliert alle unteren Ligen

Für die englischen Fußballclubs in der siebten Liga und den Spielklassen darunter ist die Saison hingegen mit sofortiger Wirkung beendet. Alle bisherigen Ergebnisse der Spielzeit 2019/20 sollen annulliert werden. Es gibt weder Auf- noch Absteiger.

Thorsten Beyer, Trainer des Bezirksligisten SC Vier- und Marschlande, lehnt eine solche Lösung in Deutschland strikt ab. „Es muss sich sportlich auswirken, wenn man zwei Drittel der Partien absolviert hat“, betont er, „man sagt ja sonst schon nach zehn Spieltagen: ,Die Tabelle lügt nicht.‘ Wer vorne steht, soll aufsteigen, wer sportlich abgeschlagen ist, muss absteigen.“

Die Meinungen gehen auseinander

Frank Kehr, Teammanager des TSV Glinde, fände es problematisch, die Saison zu Ende zu spielen. „Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich dass alle gesund bleiben“, fordert er, „ich würde die Saison abbrechen und die Meister aufsteigen lassen.“ SCVM-Geschäftsführer Thomas Niese, der die „Dritte“ in der Kreisliga trainiert, hielte eine Fortsetzung sogar für gefährlich: „Wir wissen dann doch gar nicht, ob es unter den Spielern vielleicht Coronafälle gibt.“ Oliver Schubert, Manager des SV Curslack-Neuengamme, kann sich eine Fortsetzung der Saison vorstellen: „Wenn Mitte Mai wieder gespielt werden kann, hätten wir sechs Wochen für neun Partien“, rechnet er vor, „es liegt an jedem Spieler selbst, sich bis dahin fit zu halten.“