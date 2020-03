Hallenhockey In voller Halle: TTK-Frauen verlieren Aufstiegsspiel

Dirk Schulz

Lagen sich nach dem Relegationsspiel in den Armen und spendeten sich gegenseitig Trost: die Hockeyspielerinnen des TTK Sachsenwald (vorn Torfrau Lilli Kirst).

„Hexenkessel TTK“ stand auf einem Plakat in der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle am Tonteich. Doch am Ende flossen beim TTK Tränen.