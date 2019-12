Am Wochenende

Am Wochenende Hallenturnier-Auftakt in Geesthacht und Schwarzenbek

So war es vor einem Jahr beim Sönke-Kewitz-Cup des SC Schwarzenbek: Niko Reimers (SV Altengamme) stoppt Görkem Sen (SCS) per Hacke.

Kicken und Konsole in familiärer Atmosphäre gibt es in Schwarzenbek, Futsal-Zauber mit Rundum-Bande in Geesthacht.