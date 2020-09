Tadej Pogacar schreibt Tour-Geschichte

Paris. Arm in Arm gingen Tadej Pogacar und Primoz Roglic nach ihrem historischen Duell auf die Tour d’Honneur, dann erreichte der slowenische Nationalfeiertag auf den Champs Élysées in Paris seinen Höhepunkt. Nach einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale hat sich Pogacar, das neue Wunderkind des Radsports, als zweitjüngster Gesamtsieger in den Geschichtsbüchern der Tour de France verewigt. „Das ist unglaublich, einfach nicht zu begreifen. Es war mein Traum, einmal bei der Tour zu starten. Jetzt habe ich sie gewonnen“, sagte Pogacar.

Sam Bennett gwinnt im Massensprint die Schluss-Etappe

Im Kampf um den prestigeträchtigen Sieg auf den Champs-Elysees standen beim Finale der 107. Großen Schleife dagegen andere im Mittelpunkt. Im erwarteten Massensprint setzte sich der Ire Sam Bennett durch und brachte zugleich das Grüne Punkte sicher ins Ziel. Für seinen Herausforderer Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe reichte es zum dritten Platz, Weltmeister Mads Pedersen aus Dänemark wurde Zweiter.

Im vergangenen Jahr gewann der 22-jährige Kolumbianer Egan Bernal. Pogacar, der am Sonntagabend gleich drei Wertungstrikots überreicht bekam, feiert am heutigen Montag seinen 22. Geburtstag. Jünger war nur ein Toursieger: Henri Cornet 1904.

Siegfahrt am letzten Berg

In der Frische seiner Jugend schlug er am Samstag am allerletzten Berg der 107. Tour de France, der Planche des Belles Filles, zu. In dem Bergzeitfahren raste er die Planke förmlich hinauf, wirkte dabei wie von der Kette gelassen. Denn erstmals passten die starken Helfer von Roglic aus dem Dominanzteam Jumbo Visma nicht auf ihn auf. Die mussten früher den Berg hinauf, ebenfalls allein. Mit Bestzeit, wie es sich gehört für Vertreter dieses Rennstalls. Dann saßen sie auf dem heißen Stuhl, erst Wout van Aert, zweifacher Etappensieger dieser Tour, dann Tom Dumoulin, Zeitfahrweltmeister und Girosieger, und mussten mit ansehen, wie dieser Bursche erst ihre eigenen Bestzeiten pulverisierte und dann ihren Kapitän Primoz Roglic förmlich zerstörte. Pogacar nahm seinem Landsmann und freundschaftlich verbundenen Rivalen zwei Minuten ab. Es war ein erschütternd deutlicher Sieg.

Tour-Sieger Pogacar scheint der Trubel fast ein wenig peinlich

Pogacar schien auf einer Wolke des Glücks zu schweben. Dem Mann im Mittelpunkt schien all der Trubel fast ein wenig peinlich. „Diese Pressekonferenz ist eine zu große Sache für mich“, meinte Pogacar schüchtern. Sein Rennstallmanager Mauro Gianetti drückte und herzte ihn. Gianetti hatte vor mehr als zehn Jahren schon einmal einen vielversprechenen Jüngling: Riccardo Ricco. Der wurde wegen Dopings aber von der Tour gejagt – und Gianetti musste auch weg. Nach zwölf Jahren ist er wieder da mit einem Top-Talent.

Bei allen dunklen Wolken der Vergangenheit muss man aber auch betonen: Gegen den aktuellen Helden liegt nichts vor. In die Dopingermittlung „Operation Aderlass“ sind zwar Slowenen verwickelt, aber eben welche einer anderen Generation. Als Mark Schmidt, der Erfurter Dopingarzt im Zentrum, aufflog, hatte Pogacar gerade mal seine ersten zwölf Renntage als Neuprofi hinter sich.

Mit 14 fiel Pogacar Experten auf

Angedeutet hatte sich diese historische Glanztat lange nicht. Der Beginn von Pogacars Radsportkarriere war voller Hindernisse. „Er war klein. Seine Altersgenossen überragten ihn um zehn bis 20 cm“, erzählte Miha Koncilija, Pogacars Jugendtrainer, dieser Zeitung. Koncilija ist aber sicher, dass dies auf lange Sicht gesehen kein Nachteil war. „Er lernte dabei zu kämpfen, sich gegen Größere und Stärkere durchzusetzen“, meinte Koncilija.

Bald fiel er den Experten auf. „Seit seinem 14. Lebensjahr haben wir Aufzeichnungen von ihm“, erzählt Radoje Milic dieser Zeitung. Milic ist Sportwissenschaftler, leitet das leistungsdiagnostische Labor an der Universität Ljubljana. „Die Daten, die wir haben, zeigen ein kontinuierliches Wachstum.“ Regelmäßige Leistungsmessungen auch bei den Teenagern an der Uni sind ein Baustein des erstaunlichen Sportbooms der Slowenen.

Kämna rast ins Glück und holt ersten deutschen Etappensieg Seine Altersgenossen überflügelte Pogacar bald. Mit 20 Jahren hatte er seinen ersten Profivertrag – und gewann 30 Renntage später sein erstes WorldTour-Rennen, die Kalifornienrundfahrt. Im September 2019 stürmte er mit einer Attacke am letzten Berg auf Gesamtrang 3 der Vuelta. In diesem September dann sein Meisterstück in Frankreich.

Pogacars Überraschungssieg sorgt auch dafür, dass das Rennen nicht nur als Pandemie-Tour in die Geschichtsbücher eingehen wird. Das war sie auch. Sie ging erfolgreich zu Ende, weil alle Beteiligten sich an die Hygieneregeln hielten. Die physische Nähe mit Zuschauern, die keine Masken trugen, blieb stets unterhalb der kritischen 15 Minuten. Die Blase hat also funktioniert.