"Meisterklasse": Hamilton auf dem besten Weg zum WM-Rekord

Budapest. Wenn schon Mercedes weiter in seiner eigenen Umlaufbahn fährt, dann musste eben das Wetter dafür sorgen, dass der Große Preis von Ungarn etwas spannender wurde. Im Nieselregen von Budapest gelang dies jedoch nur leidlich. Bei seiner atemberaubenden Jagd nach sämtlichen Bestmarken der Formel 1 fuhr Lewis Hamilton am Sonntag den zweiten Saison-Sieg in Folge heraus. Der 35 Jahre alte Brite setzte sich damit wieder an die Spitze der WM-Wertung. Hamilton über sein einsames Rennen: „Ob man es glaubt oder nicht, ich musste trotzdem ständig Druck machen.“

Nicht zum schlagen: Champion Lewis Hamilton auf dem Hungaroring in Ungarn.

Foto: Darko Bandic / AFP

In der Tat: Es fiel schwer zu glauben. Mit erdrückender Dominanz gewann Hamilton im schier unschlagbaren Mercedes zum achten Mal den Großen Preis von Ungarn – acht Siege auf derselben Strecke hatte zuvor nur Michael Schumacher in Magny-Cours geholt. Kaum vorstellbar, dass dessen Rekord von sieben WM-Titeln Hamiltons Ansturm über das Saisonende hinaus standhält. Hamilton: „Es ist eines meiner Lieblingsrennen, ich habe fast mein eigenes Rennen fahren können. In den letzten beiden Rennen war alles fantastisch, auf den Punkt.“

Vettel hui, Ferrari aber pfui

Ferrari-Chef Binotto: Der mächtigste Mann wirkt ratlos Auf dramatische Weise wurde Max Verstappen im Red-Bull-Honda Zweiter, während Hamiltons Kollege Valtteri Bottas mit Rang drei Vorlieb nehmen musste. Sebastian Vettel konnte nur Schadensbegrenzung betreiben: Sein Ferrari ist weiterhin mittelmäßig, aber die eigene Leistung des Heppenheimers ist ordentlich. Trotzdem blieb nach dem fünften Startplatz am Ende nur Rang sechs. Bezeichnend: Es ist das bisher beste Saisonergebnis des viermaligen Weltmeisters. Vettel erklärte säuerlich: „Ich hatte gehofft, dass ein bisschen mehr drin ist, ich hätte am Schluss gern mehr dagegengehalten. Aber im Moment ist es das, was möglich ist für uns.“

Aus der 90. Pole-Position seiner beeindruckenden Karriere heraus fuhr Hamilton seinem zweiten Sieg in Folge entgegen, dem 86. insgesamt. Sein Renningenieur stammelte begeistert: „Das war Meisterklasse.“ Um einzuordnen, worum es für den Briten in diesem Rennjahr (auch) geht: Noch fünf weitere Erfolge, und er hat Michael Schumachers Rekordmarke eingeholt. Es gibt nach Ende des Renn-Hattricks zum Saisonstart (das nächste von den insgesamt zunächst acht geplanten Rennen ist der Große Preis von Großbritannien am 2. August) wenig Zweifel, dass Hamilton auch nach Titeln gleichziehen kann.

In der WM-Wertung sieht es aus wie auf dem Asphalt: Hamilton, der ganz zum Schluss noch einen Streckenrekord aufstellte, führt jetzt mit 63 Zählern vor Bottas (58), dann mit reichlich Abstand Verstappen (33). Vettel kommt jetzt auf neun Zähler – Gesamtplatz zehn.

Verstappen beeindruckt schon wieder

Macht-Demonstration in Ungarn: 90. Pole für Hamilton Spannung zieht die Königsklasse des Motorsports derzeit nur aus den Duellen hinter Hamilton. Vor allem bei Red Bull Racing hat es das ganze Wochenende über Aufregung gegeben: Der Rennwagen von Max Verstappen war aus der Balance geraten und niemand wusste, warum. In der Startaufstellung wussten die Mechaniker hingegen sehr genau, was zu tun war: die Spurstange auswechseln, die der Niederländer durch einen Crash auf der Anfahrt ramponiert hatte. „Ich dachte es wäre vorbei“, unkte Verstappen hinterher, „Platz zwei ist wie ein Sieg für mich.“ Der Crew gelang das in flotten 20 Minuten, und schwupps war der von Position sieben gestartete 22-Jährige nach den ersten Kurven Dritter hinter Hamilton und Lance Stroll (Kanada) im Racing-Point-Mercedes. Bis zur Zielfahne hielt er auch den Finnen Bottas in Schach.

Ralf Schumacher: Aston Martin wäre für Vettel ein Super-Coup Und Sebastian Vettel? Ermutigt wohl auch durch alle Transfergerüchte, erwischte der 33-Jährige einen Traumstart und war plötzlich Vierter auf der noch leicht feuchten Piste. Die erste Boxenstopp-Session machte aus dem Gewonnenen wieder Zerronnenes, Vettel musste in der Boxengasse lange 9,2 Sekunden auf die Ausfahrt warten. Ein Achtungserfolg, dass sich Vettel wieder nach vorne kämpfte und sogar sieben Punkte holte (Teamkollege Charles Leclerc ging leer aus). Zu mehr scheint der Ferrari diese Saison aber nicht in der Lage zu sein.“