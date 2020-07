Berliner Tennisturnier könnte Vorbild für ATP und WTA werden

Berlin. Das Hellgrau des Hartplatzes könne man etwas dunkler machen beim nächsten Mal, sagte Barbara Rittner, im Fernsehen sei der gelbe Filzball bisweilen schlecht zu sehen gewesen. Aber ansonsten? Die Turnierdirektorin der „Bett1Aces“ überlegte, blickte zu Veranstalter Edwin Weindorfer, dem auch nichts einfiel, und sagte dann: „Ansonsten gibt es nichts, was wir besser machen könnten.“

Natürlich muss der Veranstalter, der in seiner Schlussbilanz sein eigenes Event in Schutt und Asche redet, noch erfunden werden. Aber dass nach einer Premiere, die unter nie dagewesenen Bedingungen und mit einer Vorlaufzeit von wenigen Monaten auf die Beine gestellt werden musste, die negativen Punkte auf die Farbe des Bodenbelags zusammengeschrumpft werden, ist bemerkenswert. Vor allem, weil es stimmte. Bis auf die Gestaltung der mit 120 bis 150 Euro deutlich zu hohen Ticketpreise, die schon zum Start des zweigeteilten Einladungsturniers thematisiert worden war, gab es tatsächlich nichts, was zu kritisieren war an den sechs Tennistagen von Berlin.

Nur auf den Sitzplätzen durften die Masken fallen

Im Vordergrund stand angesichts der Corona-Pandemie das 59-seitige Hygienekonzept, das vorsah, die jeweils sechs Damen und Herren Tennisprofis in einer Blase leben zu lassen, die Kontakte zur Außenwelt auf ein Minimum reduzierte. Die Zuschauer – 800 waren im Steffi-Graf-Stadion im Grunewald zugelassen, 200 im Hangar 6 des ehemaligen Flughafens Tempelhof – mussten überall auf der Anlage Mund-Nasen-Schutz tragen.

Nur auf den Sitzplätzen, wo maximal zwei Personen nebeneinander Platz nehmen durften, durfte die Maske fallen. Der Abstand von 1,5 Metern wurde überall eingehalten und von den Mitarbeitern der Sicherheitsfirma A-Security freundlich, aber be-stimmt kontrolliert. Und so konnten Rittner und Weindorfer einhellig einen „Dank an alle Beteiligten aussprechen, die daran mitgewirkt haben, dass unser Hygienekonzept funktioniert hat“.

Sonderlob für Altmeister Haas

Weindorfer, Geschäftsführer der Agentur Emotion, kündigte an, dieses Konzept nun auch anderen Anbietern zur Verfügung stellen zu wollen – auch den Damen- und Herren-Tennisorganisationen WTA und ATP. „Wir wollen unsere Erfahrungen teilen, damit wir mög-lichst bald in den normalen Turnierbetrieb zurückkehren können. Wir haben in dieser Woche gezeigt, dass das möglich ist“, sagte der 55-Jährige.

Es war aber nicht nur das Hygienekonzept, das überzeugte. Die sportlichen Leistungen waren, obwohl einige Aktive seit März keine Wettkampfpraxis gehabt hatten und andere direkt vom Sandplatz in Kitzbühel nach Berlin gereist waren, bemerkenswert. Ein Sonderlob verdiente sich Altmeister Tommy Haas (42), der zum Spiel um Platz drei am Sonntag zwar wegen körperlicher Erschöpfung nicht mehr antreten konnte, aber drei Jahre nach seinem Karriere-Ende mit bravourösen Auftritten gegen Deutschlands Spitzenspieler Jan-Lennard Struff (30/Warstein) und Österreichs Topstar Dominic Thiem (26) begeisterte. „Mein Respekt vor Tommy, der vorher schon groß war, ist von Tag zu Tag gewachsen“, sagte Rittner.

Idee weckt Begehrlichkeiten

Ebenfalls aufgegangen ist die Idee, an zwei verschiedenen Standorten auf zwei verschiedenen Belägen zu spielen. Für Profis ist diese Belastung des abrupten Wechsels von Rasen- auf Hartplatz nicht zu unterschätzen. Aber die Bilder des herausgeputzten Steffi-Graf-Stadions und des einzigartigen Flugzeugschuppens auf dem Tempelhofer Feld gingen um die Tenniswelt – und überzeugten letztlich auch Barbara Rittner. „Ich war anfangs skeptisch, aber jetzt muss ich zugeben, dass das eine richtig gute Idee war“, sagte sie.

Eine Idee, die Begehrlichkeiten geweckt hat. Titelsponsor Bett1, ein Betten- und Matratzenhändler mit Direktvertrieb übers Internet, möchte deshalb nicht nur im kommenden Jahr endlich die Premiere des Damenturniers „Bett1 Open“ auf den Weg bringen, das im Juni Corona zum Opfer fiel. „Wir wollen das Konzept der Bett1Aces beibehalten und weiterentwickeln“, sagte Geschäftsführer Adam Szpyt.

Soziales Projekt unterstützt

So sollen in den kommenden Jahren Einladungsturniere nach Berliner Vorbild auch in anderen Städten, aber stets an unkonventionellen urbanen Standorten ausgetragen werden. Die Mischung aus aktiven und ehemaligen Stars soll beibehalten werden. Ein Termin müsste, so Corona 2021 unter Kontrolle ist, in der Off-Season Ende November oder im Dezember gefunden werden. „Unsere Gedanken sind sehr vielfältig“, kündigte Weindorfer an.

Adam Szpyt, der mit seinem Unternehmen erstmals in den Tennissport investierte, hat jedenfalls Feuer gefangen. Um das Engagement nachhaltig zu gestalten, wird Bett1 für die kommenden dreieinhalb Jahre das soziale Projekt „Hangar 1“ unterstützen, das seit 2017 in Tempelhof kostenlose, niedrigschwellige und für alle offene Sportangebote macht. In Kooperation mit dem LTTC Rot-Weiß, Gastgeber des Rasenturniers, werden jede Woche Trainer des Klubs in den Hangar 1 entsandt, um Kinder und Jugendliche an Tennis heranzuführen. „Wir möchten helfen, Nachwuchs zu generieren, der dann vielleicht irgendwann bei unseren Turnieren mitspielt“, sagte Szpyt.

Barbara Rittner freut sich über so viel Idealismus. „Solche Entwicklungen brauchen Zeit, keine Frage. Aber Tennis ist zurück in Berlin, und das ist schön“, sagte sie. Der erste Aufschlag war jedenfalls ein Ass.