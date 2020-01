Datenschutzerklärung

1. Allgemeiner Teil

1.1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten

(1) Im Folgenden informieren wir Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung "DSGVO") über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Webseite(n). Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

(2) Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist die Bergedorfer Buchdruckerei von Ed. Wagner GmbH, Curslacker Neuer Deich 50, 21029 Hamburg, E-Mail: vertrieb@bergedorfer-zeitung.de Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen, (datenschutz@bergedorfer-zeitung.de).

(3) Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich bei Ihnen erhoben. Bei Bestellung eines Geschenk- oder Leser-werben-Leser-Abonnements werden Ihre personenbezogene Daten bei Dritten (Schenker oder Vermittler) erhoben.

(4) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

(5) Für einzelne Funktionen unseres Angebots greifen wir auf beauftragte Dienstleister wie Kundenservicecenter, Zustellgesellschaften, Lettershops, Buchhaltung, Hostingdienstleister oder Werbeagenturen zurück. Wenn wir Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

(6) Alle Angaben im Folgenden beziehen sich dabei auf die Nutzung unserer digitalen Onlineangebote und Applikationen, die über PC, Smartphones, Tablets sowie alle weiteren internetfähigen, mobilen oder stationären Endgeräte abgerufen werden können.

1.2 Ihre Rechte

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

- Recht auf Auskunft,

- Recht auf Berichtigung oder Löschung,

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,

- Recht auf Datenübertragbarkeit,

- Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung.

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

(3) Wir teilen Ihnen auf Anforderung hin mit, ob und falls ja welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben. Sollten wir unrichtige Angaben über Sie gespeichert haben, werden wir diese berichtigen, sobald Sie uns darauf hinweisen.

1.3.Weitere Funktionen und Angebote unserer Webseite

(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Webseite bieten wir verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.

(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.

(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes.

(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes.

(5) Bewerbung als Zusteller

Wir verarbeiten und nutzen ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie sich online als Zusteller bei uns bewerben.

1.4 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.

(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen.

2. Besonderer Teil

2.1 Erhebung personenbezogener Daten bei informatorischer Nutzung unserer Webseite

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Webseite, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir als personenbezogenes Datum nur Ihre IP-Adresse, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Wenn Sie unsere Webseite betrachten möchten, erheben wir ferner technische Daten, die für die Webseitendarstellung erforderlich sind. Diese können - je nach Browser - unterschiedlich sein. Für nähere Informationen wenden Sie sich daher bitte an den jeweiligen Browseranbieter.

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Webseite Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

(3) Einsatz von Cookies:

a) Diese Webseite nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:

- Transiente Cookies (dazu b)

- Persistente Cookies (dazu c).

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Webseite zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.

c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen können.

e) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen.

f) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr Flash-Plug-in. Weiterhin nutzen wir HTML5 storage objects, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Objekte speichern die erforderlichen Daten unabhängig von Ihrem verwendeten Browser und haben kein automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der Flash-Cookies wünschen, müssen Sie ein entsprechendes Add-On installieren, z. B. "Better Privacy" für Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) oder das Adobe-Flash-Killer-Cookie für Google Chrome. Die Nutzung von HTML5 storage objects können Sie verhindern, indem Sie in Ihrem Browser den privaten Modus einsetzen. Zudem empfehlen wir, regelmäßig Ihre Cookies und den Browser-Verlauf manuell zu löschen.

2.1.1 Nutzung einer Blog - und Kommentarfunktion

(1) Auf unseren Webangeboten können Sie zu Beiträgen öffentliche Kommentare abgeben. Ihr Kommentar wird mit Ihrem angegebenen Nutzernamen bei dem Beitrag veröffentlicht. Wir empfehlen, ein Pseudonym statt Ihres Klarnamens zu verwenden. Die Angabe von Nutzernamen und E-Mail-Adresse ist erforderlich, alle weiteren Informationen sind freiwillig. Wenn Sie einen Kommentar abgeben, wird zudem Ihre IP-Adresse gespeichert. Die Speicherung ist für uns erforderlich, um uns in Fällen einer möglichen Veröffentlichung widerrechtlicher Inhalte gegen Haftungsansprüche verteidigen zu können. Ihre E-Mail-Adresse benötigen wir, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren Kommentar als rechtswidrig beanstanden sollte. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und f DSGVO. Die Kommentare werden vor Veröffentlichung nicht geprüft. Wir behalten uns vor, Kommentare zu löschen, wenn sie von Dritten als rechtswidrig beanstandet werden.

(2) Eventuell ist es zusätzlich notwendig, sich für Nutzung der Kommentarfunktion vorher zu registrieren. Unter Punkt 2.3 finden Sie weitere Erläuterungen zur Registrierung für die Nutzung von Funktionen unseres Onlineangebots.

(3) Beim Schreiben Ihres Kommentars können Sie einen Haken bei unserem E-Mail-Service setzen. Dadurch werden Sie informiert, wenn weitere Nutzer einen Kommentar zu dem Beitrag hinterlassen. Für diesen Service setzen wir das sog. Double-opt-in-Verfahren ein, d. h. Sie erhalten eine E-Mail, in der Sie bestätigen müssen, dass Sie Inhaber dieser E-Mail-Adresse sind und den Erhalt der Benachrichtigungen wünschen. Die Benachrichtigungen können Sie jederzeit abbestellen, indem Sie auf den in der E-Mail enthaltenen Link klicken. Ihre personenbezogenen Daten, inklusive E-Mail-Adresse, Ihre Zeitpunkte der Registrierung für den Service und Ihre IP-Adresse werden von uns gespeichert, bis Sie sich von dem Hinweis-Service abmelden.

2.1.2 Einsatz von CoverIt Live

(1) In einigen Online Diensten ist die Kommentarfunktion "CoveritLive" eingebunden. Diese Funktion wird von der Demand Media Inc., 1299 Ocean Avenue, 5th Floor, Santa Monica, Kalifornien, USA, betrieben. Wir weisen Sie an geeigneter Stelle darauf hin, wo diese Kommentarfunktion eingebunden ist.

(2) Wenn Sie eine unserer Webseiten aufrufen, die die Kommentarfunktion "CoveritLive" enthält, wird von Ihrem Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Demand Media Inc. aufgebaut und die Kommentarfunktion von dort geladen. Dabei wird die Information an Demand Media Inc. übermittelt, dass die entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen wurde.

(3) CoveritLive wird von Demand Media Inc. direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Demand Media Inc. über CoveritLive erhebt. Einzig die Moderation der Kommentare, die über CoveritLive zu Artikeln und anderen Inhalten bei unseren Onlineangebot abgegeben werden, liegt allein bei uns. Zu anderen Zwecken verwendet wir die Kommentare nicht.

(4) Welche Daten Demand Media Inc. über CoveritLive im Einzelnen zu eigenen Zwecken erhebt und Informationen über die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Demand Media Inc. unter http://www.demandmedia.com/privacy-policy/

2.1.3 Einbindung von PlayBuzz-Inhalten

(1)Zudem ist auf einem Teil unseres Onlineangebots ein Widget der Firma Playbuzz Ltd., 3 Aluf Kalman Magen St., Building A, 1st Floor, Tel Aviv, 6107075 (Israel) implementiert. Über das Widget stellt Playbuzz Quizze, Umfragen, Best-of-Listen oder vergleichbare Anwendungen zur Verfügung, an denen der Nutzer teilnehmen bzw. die er betrachten kann. Hierfür verwendet Playbuzz unter anderem Cookies.

(2)Wenn Sie eine Unterseite unseres Onlineangebots aufrufen, auf der ein solcher HTML-Code von Playbuzz eingebunden ist, verbindet Sie der Browser mit den Servern von Playbuzz. Dabei werden die Inhalte des HTML-Codes direkt von Playbuzz an den Browser übermittelt, der diese auf der aufgerufenen Seite aufbaut, so dass bei diesem Vorgang Playbuzz Ihre Daten verarbeitet. Welche Daten Playbuzz zu welchen Zwecken erfasst, ist den Datenschutzhinweisen von Playbuzz unter www.playbuzz.com/PrivacyPolicy zu entnehmen. Wir haben weder Einfluss auf deren Datenverarbeitungsvorgänge noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke sowie die Speicherfristen bekannt.

2.1.4 Einbindung von Opinary

(1) Wir verwenden Opinary, um Nutzern unseres Onlineangebots die Möglichkeit zu bieten innerhalb von Onlineangeboten die eigene Meinung durch Abstimmungen zu teilen. Opinary fängt Meinungstrends ein und schafft einen Überblick, was Nutzer zu Themen denken, in denen die Abstimmungstools von Opinary eingebunden sind. Nutzer können Inhalte teilen, Meinungen einholen und sich an Diskussionen beteiligen.

(2) Informationen zum Dienstleister Opinary: Opinary GmbH, Geschäftsführer Cornelius Frey, Choriner Str. 7, 10119 Berlin, eMail: privacy@opinary.com. Weitere Informationen zu Datenschutzbestimmungen von Opinary unter https://opinary.com/de/datenschutz/.

(3) Opinary speichert die folgenden Cookies je nach Service unter den Domänen compass.pressekompass.net und *.opinary.com .

Opinary Opt Out Cookie („_op_optout“)

Dieses Cookie informiert den opinary Service, dass ein Nutzer einen opt out gewählt hat und somit keine weiteren Daten verarbeitet oder gespeichert werden.

Opinary User Cookie („_opinary_user“)

Dieses Cookie beinhaltet einen randomisierten Identifier, mittels dem die Opinary GmbH das Surfverhalten eines Nutzers in ein Nutzerprofil zusammenfassen kann.

Opinary Vote („_opinary_vote“)

Dieses Cookie zeigt an, ob ein Nutzer auf einer bestimmmten Umfrage bereits abgestimmt hat.

Opinary Editor Authentication („auth“)

Dieses Cookie wird nur für Nutzer unseres Editors gesetzt und ermöglicht es dem Nutzer sich als authentifiziert auszuweisen. Ohne dieses Cookie müsste sich ein Nutzer des Editors in jedem Schritt von neuem einloggen.

Google Cookies (i. e. “_ga”, “_gat UA”, “__utma”, “__utmz“)

Dieses Cookies werden von unserem Service Provider Google Analytics gesetzt und geben der Opinary GmbH die Möglichkeit, das Surfverhalten von Nutzern zu analysieren. Googles Datenschutzerklärung finden Sie hier: www.google.com/privacy.html

(4) Opinary speichert in diesem Zusammenhang automatisch einen Cookie auf dem Computer des Nutzers, der es erlaubt Abstimmungsergebnisse statistisch sinnvoll zusammenzufassen und den Service und die dargestellten Informationen im Sinne des Nutzers zu optimieren. Dieser Cookie basiert auf einem randomisierten Online Identifier. Die zusätzlich gesammelten Daten enthalten die Kategorie des Inhalts der besuchten Website, die Art der verwendeten Opinary Tools, Sprache des Inhalts, Browser, Betriebssystem, Gerätetyp, Standortinformationen und ob Sie abstimmen oder einen anderen Inhalt klicken oder damit interagieren. Diese Information wird zusammen mit der Kennung zu einem Benutzerprofil zusammengefasst. Das Benutzerprofil enthält keine Namen, Postanschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder ähnliche persönliche Daten.

(5) Nutzer können hier per Opt-Out die Datenerhebung unterbinden:

https://compass.pressekompass.net/static/optout.html

2.2 Nutzung unseres Webshops

(1) Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den Vertragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Eine Nichtbereitstellung der Daten kann für Sie rechtliche Nachteile haben, wie zum Beispiel die Nichterfüllung eines Abonnementsvertrages. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Sie können freiwillig ein Kundenkonto anlegen, durch das wir Ihre Daten für spätere weitere Einkäufe speichern können. Bei Anlegung eines Accounts unter „Mein Konto“ werden die von Ihnen angegebenen Daten widerruflich gespeichert.

(2) Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir nach zwei Jahren eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt.

2.3 Nutzung unseres Portals/Registrierung

(1) Teile unseres Onlineangebots ist nur nutzbar, wenn Sie sich mittels Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, eines selbst gewählten Passworts sowie Ihres frei wählbaren Benutzernamens registrieren. Es besteht kein Klarnamenszwang, eine pseudonyme Nutzung ist möglich. Wir verwenden für die Registrierung das sog. Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail durch Klick auf den darin enthaltenem Link bestätigt haben. Die Angabe der zuvor genannten Daten ist verpflichtend, alle weiteren Informationen können Sie freiwillig durch Nutzung unseres Portals bereitstellen.

(2) Wenn Sie sich im Rahmen der Nutzung unseres Onlineangebos registriert haben, können Ihre Daten entsprechend der Vertragsleistung anderen Teilnehmern des Portals zugänglich werden. Nicht angemeldete Mitglieder erhalten keine Informationen über Sie. Für alle angemeldeten Mitglieder sind Ihr Benutzername und ggf. Foto sichtbar, unabhängig davon, ob Sie diese freigegeben haben. Demgegenüber ist ihr gesamtes Profil mit den von Ihnen freigegebenen Daten für alle Mitglieder sichtbar, die Sie als persönlichen Kontakt bestätigt haben. Wenn Sie Ihren persönlichen Kontakten Inhalte zugänglich machen, die Sie nicht mittels einer privaten Nachricht senden, sind diese Inhalte für Dritte einsehbar, soweit Ihr persönlicher Kontakt die Freigabe erteilt hat. Soweit Sie Beiträge in öffentlichen Gruppen einstellen, sind diese für alle angemeldeten Mitglieder des Portals sichtbar.

(3) In der FUNKE Mediengruppe gibt es ein zentrales SSO (Single-Sign ON) - System, welches von der Firma evolver-Media zur Verfügung gestellt wird. Es dient als zentrales System zur User-Registrierung und -Authentifizierung. Über verschiedene Mandanten und damit verbundene Titelkennzeichen sind die Kundenstämme voneinander getrennt oder miteinander verschmolzen händelbar.

2.3.1 Einsatz von LaterPay

LaterPay GmbH, Sonnenstraße 23, 80331 München ("LaterPay") speichert nur die personenbezogenen Daten, die sie als Zahlungsdienstleister aus rechtlichen Gründen speichern müssen. Diese Daten müssen sie bei der Registrierung erheben, da sie als Zahlungsdienstleister zum Schutz vor Geldwäsche dazu verpflichtet sind, die Personen zu kennen, von denen sie Geld entgegennehmen. Zudem speichern sie zur Abrechnung Ihrer Käufe Ihre Rechnungsadresse, einen Teil Ihrer Zahlungsdaten (z. B. die letzten vier Ziffern der verwendeten Kreditkarte), und den gekauften Artikel. Alle Zahlungsdaten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Käufe und Zahlungen verwendet. LaterPay trennt außerdem den Kaufprozess streng vom Bezahlvorgang. So hat die Bergedorfer Buchruckerei von Ed. Wagner Gmbh keinen unmittelbaren Zugriff auf Ihre Daten. Die Bergedorfer Buchdruckerei von Ed. Wagner GmbH erhält nur Zugriff auf Name und E-Mail-Adresse, wenn Sie innerhalb eines Monates mindestens für 5,00 € eingekauft haben. Diese Daten darf die Bergedorfer Buchdruckerei von Ed. Wagner GmbH außerdem nur sehr eingeschränkt verwenden: Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und dürfen nicht für andere Produktkategorien zu Werbezwecken genutzt werden. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten löscht LaterPay diese Daten unwiederbringlich. Mehr dazu finden Sie auf (https://www.laterpay.net/media/docs/LaterPay_Nutzervertrage.pdf)

2.3.2 Nutzung unseres Forums

(1) Unser Forum kann gelesen werden, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist. Wenn Sie an dem Forum aktiv mitwirken möchten, müssen Sie sich mittels Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, eines selbst gewählten Passworts sowie Ihres frei wählbaren Benutzernamens registrieren. Es besteht kein Klarnamenszwang, eine pseudonyme Nutzung ist möglich. Wir verwenden für die Registrierung das sog. Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail durch Klick auf den darin enthaltenen Link bestätigt haben.

(2) Wenn Sie einen Foren-Account anmelden, speichern wir bis zu Ihrer Abmeldung neben Ihren Anmeldedaten alle Angaben, die Sie in dem Forum tätigen, also öffentliche Beiträge, Pinnwandeinträge, Freundschaften, private Nachrichten usw., um das Forum zu betreiben. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

(3) Wenn Sie Ihren Account löschen, bleiben Ihre öffentlichen Äußerungen, insbesondere Beiträge zum Forum, weiterhin für alle Leser sichtbar, Ihr Account ist jedoch nicht mehr abrufbar und im Forum mit „[Gast]“ gekennzeichnet. Alle anderen Daten werden gelöscht. [Optional: Wenn Sie wünschen, dass auch Ihre öffentlichen Beiträge gelöscht werden, wenden Sie sich bitte unter den oben angegebenen Kontaktdaten an den Verantwortlichen.]

2.3.3 Einsatz von Piano

(1) Im Rahmen der Digitalen Abonnements werden Ihre personenbezogenen Daten von unserem Dienstleister Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007 (“Piano”) verarbeitet. Für die Zusammenarbeit mit Piano sind zusätzlich die sogenannten EU-Standardvertragsklauseln unterzeichnet worden, mit denen die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern vertraglich geregelt wird. Piano hat sich auch dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(2) Die Software von Piano wird verwendet, um den Zugriff auf lesebeschränkte Artikel auf unseren Webseiten einzugrenzen. Zum vollständigen Darstellen bestimmter Inhalte ist ein in der Regel kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, mit dem ein "digitales Leserecht" erworben werden kann. Die Anwendung des "digitalen Leserechtes" wird durch Piano gesteuert. Da es sich um Personen-gebundene Leserechte handelt, ist die Verarbeitung persönlicher Daten erforderlich.

(3) Ferner werden über einen Service von Piano Cookies genutzt, um festzustellen, ob eine Website schon einmal besucht wurde. Außerdem dienen diese zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität, Empfehlung von Inhalten und Suchergebnissen sowie für anonymisiertes Tracking der Benutzer-Trends (z.B. Feststellung, welche Inhalte konsumiert werden).

(4) Die Datenschutzerklärung von Piano Software Inc. finden sie hier: https://piano.io/privacy-policy/

2.4 Newsletter

(1) Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen interessanten Angebote informieren. Die beworbenen Waren und Dienstleistungen sind in der Einwilligungserklärung benannt.

(2) Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können.

(3) Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

(4) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail an newsletter@abendblatt.de oder durch eine Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären.

(5) Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten auswerten. Für diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Webseite gespeichert sind. Für die Auswertungen verknüpfen wir die Daten und die Web-Beacons mit Ihrer E-Mail-Adresse und einer individuellen ID.

Auch im Newsletter erhaltene Links enthalten diese ID.

Die Daten werden ausschließlich pseudonymisiert erhoben, die IDs werden also nicht mit Ihren weiteren persönlichen Daten verknüpft, eine direkte Personenbeziehbarkeit wird ausgeschlossen.

2.4.1 Nutzung von Selligent

(1)Selligent Marketing Cloud ist eine Plattform für Marketingautomatisierung, die B2C-Marken ein wirkungsvolles Customer-Engagement über alle wichtigen Kanäle ermöglicht. Die Plattform wurde speziell für Relationship Marketing entwickelt und ist die einzige Marketing Cloud mit einheitlicher Code-Basis. Selligent kombiniert Künstliche Intelligenz (KI) mit einer Customer Data Platform (CDP) auf Grundlage eines universellen Nutzerprofils, das jeder Markeninteraktion zugrunde liegt.

(2) Dieser Service wird von unserem Partner Selligent bereitgestellt:

Selligent GmbH, Atelierstraße 12, 81671 München

Mehr Informationen zum Datenschutz von Selligent finden Sie unter:

http://www.selligent.com/de/datenschutz-grundverordnung

http://www.selligent.com/privacy-policy

(3) Selligents Datenschutzrichtlinie erläutert Praktiken in Bezug auf "Persönliche Informationen", die von Selligent für seine eigenen Geschäftszwecke gesammelt werden. Personenbezogene Daten sind Informationen, die zur Identifizierung, Lokalisierung oder Kontaktaufnahme mit Ihnen verwendet werden können. Persönliche Informationen enthalten auch andere Informationen, die möglicherweise mit Ihren persönlichen Informationen verknüpft sind. Selligent erfasst möglicherweise persönliche Informationen, einschließlich der folgenden:

(a) Kontaktinformationen, die es uns ermöglichen, mit Ihnen zu kommunizieren, wie z. B. Ihr Name, Benutzername, Postanschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adresse oder andere Adressen, mit denen wir Ihnen Nachrichten senden können;

(b) Beziehungsinformationen, die uns helfen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, z. B. die Arten von Produkten und Dienstleistungen, die Sie interessieren könnten, Informationen über die Größe Ihres Unternehmens, geografische Standorte, Kreditwürdigkeit und Demographie; und

(c) Transaktionsinformationen darüber, wie Sie mit Selligent interagieren, einschließlich Käufe, Anfragen, Kundenkontoinformationen, Support-Services und Informationen darüber, wie Kunden die Services nutzen.

(3) Wenn unsere Kunden personenbezogene Daten von Ihnen erfassen und zur Verarbeitung an uns übermitteln oder verlangen, dass wir diese personenbezogenen Daten in ihrem Namen gemäß unserer Vereinbarung mit ihnen verarbeiten, gelten diese Informationen als "Kundendaten". Kundendaten umfassen uneingeschränkt Namen, Präferenzen und andere Informationen, die Selligent vom Kunden, an der Kundenannahmestelle oder durch den Erwerb von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Kundendaten unterliegen ausschließlich Abschnitt III (Kundendaten) der Selligent-Datenschutzrichtlinie.

2.5 Web Analytics

2.5.1 Einsatz von Google Analytics

(1) Dieses Onlineangebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseite-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseite-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseite-Betreiber zu erbringen.

(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

(3) Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics auf diesem Onlineangebot verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert:

Google Analytics deaktivieren

Beim Löschen der Cookies im Browser muss dieses Opt-Out erneut werden.

(4) Sie können die Speicherung der Cookies zudem durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieses Onlineangebots vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Diese Webseite verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.

(6) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Webseite analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

(7) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(8) Diese Webseite verwendet Google Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse von Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird. Sie können in Ihrem Kundenkonto unter „Meine Daten“, „persönliche Daten“ die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung deaktivieren.

2.5.2 Einsatz der Google AMP Client ID API

(1) Dieses Onlineangebot verwendet die Google AMP Client-Funktion der Google Inc. ("Google"). Diese Funktion wird benötigt, um Benutzeraktivitäten auf den von Google bereitgestellten accelerated mobile pages, welche auch von Google gehostet werden und Seiten, die nicht im AMP Format abgebildet werden, in Google Analytics zu verknüpfen.

2.5.3 Einsatz von Adobe Analytics (Omniture)

(1) Dieses Onlineangebot nutzt den Webanalysedienst Adobe Analytics (Omniture), um die Nutzung unserer Webseite analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Adobe dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Adobe Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

(2) Für diese Auswertung werden Cookies auf Ihrem Computer gespeichert. Die so erhobenen Informationen werden auf Servern, auch in den USA, gespeichert. Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie dann gegebenenfalls diese Webseite nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der Speicherung von Cookies ist möglich durch die Einstellung in ihrem Browser oder indem Sie die Buttons „Abmelden“ unter http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html betätigen.

(3) Dieses Onlineangebot verwendet Adobe Analytics (Omniture) mit den Einstellungen „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ und „Obfuscate IP-Removed“, durch die Ihre IP-Adresse um das letzte Oktett gekürzt und durch eine generische IP-Adresse, also eine nicht mehr zuordenbare, ersetzt wird. Eine Personenbeziehbarkeit ist damit auszuschließen.

(4) Informationen des Drittanbieters: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; Datenschutzhinweise: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

2.5.4 Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens (SZM)

(1) Unsere Onlineangebot nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer Angebote. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität, die Anzahl der Nutzer einer Webseite und das Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.

Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW – http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (AGOF – http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma – http://www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden.

(2) Die INFOnline GmbH erhebt und verarbeitet Daten nach deutschem Datenschutzrecht. Durch technische und organisatorische Maßnahmen wird sichergestellt, dass einzelne Nutzer zu keinem Zeitpunkt identifiziert werden können. Daten, die möglicherweise einen Bezug zu einer bestimmten, identifizierbaren Person haben, werden frühestmöglich anonymisiert.

(3) Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung oder Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen.

(4) Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur geographischen Ebene der Bundesländer/Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten Wohnort eines Nutzers gezogen werden.

(5) Die Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder ein Cookie mit der Kennung „ioam.de“, ein „Local Storage Object“ oder eine anonyme Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 1 Jahr beschränkt.

(6) Zur Messung von verteilter Nutzung (Nutzung eines Dienstes von verschiedenen Geräten) kann die Nutzerkennung beim Login, falls vorhanden, als anonymisierte Prüfsumme an INFOnline übertragen werden.

(7)Die gespeicherten Nutzungsvorgänge werden nach spätestens 7 Monaten gelöscht.

(8) Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link widersprechen: http://optout.ioam.de

Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der Webseite der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das Messverfahren betreibt, der DatenschutzWebseite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der DatenschutzWebseite der IVW (http://www.ivw.eu).

(9) Wir nutzen das SZM-Verfahren, um die Nutzung unserer Webseite analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung des SZM-Verfahrens ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

2.5.5 Einsatz von Chartbeat

(1)Dieses Onlineangebot nutzt den Webanalysedienst „Chartbeat“ zur Optimierung der inhaltlichen Ausrichtung. Chartbeat, Inc. ist ansässig in 826 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, USA.

(2) Während des Besuchs des Onlineangebots werden durch Chartbeat mittels Cookies pseudonymisiert bestimmte Nutzungsdaten erhoben und ausgewertet und von ihrem Browser übermittelt. Diese Informationen dienen allein der Sessionkennung und der Geolokalisierung (bis auf Stadt-Ebene). Unser Angebot erhält lediglich statistische, aggregierte Daten. Unser Angebot nutzt diese Daten zur redaktionellen Steuerung der auf den einzelnen Übersichtsseiten präsentierten Artikel.

Weitere Informationen über Chartbeat finden Sie unter https://chartbeat.com/about/ bzw. zum Thema Datenschutz und Cookie-Opt-Out unter https://chartbeat.com/privacy.

2.5.6 Nutzungsauswertung und Personalisierung mit der Publishing Cloud

Um zu analysieren, wie unsere digitalen Angebote genutzt werden und wie oft jeder einzelne Nutzer uns liest, setzen wir eine Software des Dienstleisters bineos GmbH (www.binoes.com) ein. In Ihrem Bowser werden für die Analyse Cookies, sofern Sie der Speicherung zustimmen bzw. zugestimmt haben. Im Detail wollen wir damit unser Angebot weiterentwickeln und zum Beispiel verstehen, wie häufig Nutzer wiederkommen, welche Inhalte in welchen Lesergruppen beliebt sind und welche Browser oder Geräte verwendet werden. Die Analyse nutzen wir ausschließlich zur Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebots. Die Datenspeicherung erfolgt nur auf Servern innerhalb der EU. Die Daten werden ausschließlich nach §11 BDSG im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung ausgewertet.

2.6 Social Media

2.6.1 Einsatz von Social Media PlugIns

(1) Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Google+, Twitter, Xing, Pinterest, LinkedIn, Flattr. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Webseite unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Im Fall von Facebook und Xing wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert.

(2) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor.

(3) Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseite. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bietet wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

(4) Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können.

(5) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.

(6) Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:

a) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 26 DSGVO: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/; Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

f) Flattr Network Ltd. mit Sitz in 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Großbritannien; https://flattr.com/privacy.

g) Instagram LLC, Vertreten durch Kevin Systrom und Mike Krieger, 1601 Willow Rd ,Menlo Park CA ,94025, USA. Instagram hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

h) Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Pinterest hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

i) WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

2.6.2 Einbindung von YouTube-Videos

(1) Wir haben YouTube-Videos in unser Onlineangebot eingebunden, die auf http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Webseite aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die in Absatz 2 genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.

(2) Durch den Besuch auf der Webseite erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseite. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.

(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6.3 Einbindung von Facebook-Inhalten

(1)Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

(2) Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

(3) Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

(4) Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

(5) Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.

(6) Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.

2.6.4 Einbindung von Instagram-Inhalten

(1) Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

(2) Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

(3) Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

(4) Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt.

(5) Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

2.6.5 Einbindung von Pinterest-Inhalten

(1)Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten der Pinterest Inc. integriert. Pinterest ist ein sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Pinterest ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem, Bilderkollektionen und Einzelbilder sowie Beschreibungen an virtuellen Pinnwänden zu veröffentlichen (sogenanntes pinnen), welche dann wiederum von anderen Nutzern geteilt (sogenanntes repinnen) oder kommentiert werden können.

(2)Betreibergesellschaft von Pinterest ist die Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

(3)Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Pinterest-Komponente (Pinterest-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Pinterest-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Pinterest-Komponente von Pinterest herunterzuladen. Mehr Informationen zu Pinterest sind unter https://pinterest.com/ abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Pinterest Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

(4)Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Pinterest eingeloggt ist, erkennt Pinterest mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Pinterest-Komponente gesammelt und durch Pinterest dem jeweiligen Pinterest-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite integrierten Pinterest-Button, ordnet Pinterest diese Information dem persönlichen Pinterest-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

(5)Pinterest erhält über die Pinterest-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Pinterest eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Pinterest-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Pinterest von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Pinterest-Account ausloggt.

(6)Die von Pinterest veröffentlichte Datenschutzrichtlinie, die unter https://about.pinterest.com/privacy-policy abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Pinterest.

2.6.6 Einbindung von Twitter-Inhalten

(1) Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 140 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums.

(2) Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

(3) Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen.

(4) Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und verarbeitet.

(5) Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt.

(6) Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

2.6.7 Einbindung von Google Maps

(1) Auf unseren Onlineangeboten nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.

(2) Durch den Besuch unserer Onlineangebote erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Onlinenagebote aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseite. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6.8 Einbindung von Brightcove

(1) Brightcove ist ein führender globaler Anbieter von Clouddiensten für Videos. Die Brightcove-Technologien werden unter anderem eingesetzt, um Ihnen auf Ihre persönlichen Interessen ausgerichtete Videos zu empfehlen und die Zugriffe der Nutzer auf den bereitgestellten Videocontent zu analysieren, um so die Attraktivität und Funktionalität der Webseite zu verbessern. Hierzu verwendet Brightcove Cookies und erhebt gerätebezogene Daten (z. B. Browserinformationen), unter anderem auch die IP-Adressen der Nutzer, die auf den bereitgestellten Videocontent zugreifen. Diese werden unmittelbar nach Abruf pseudonymisiert und nicht personalisiert gespeichert. Personenbezogene Daten der Nutzer werden von Brightcove grundsätzlich nicht gespeichert. Sollten Sie Videos über E-Mail mit Ihren Freunden teilen, werden die so von Ihnen mitgeteilten und gespeicherten E-Mail-Adressen automatisch wieder gelöscht.

(2) Nähere Informationen zu Brightcove und die Möglichkeit zur Deaktivierung des Einsatzes von Brightcove finden Sie unter: http://support.brightcove.com/en/video-cloud/docs/video-cloud-player-cookies

http://support.brightcove.com/en/video-cloud/docs/disabling-video-cloud-cookies-user-basis

3. Nutzungsbasierte Online-Werbung

3.1 Ausspielung von Werbung

Bei der Ausspielung von Online-Werbung sind verschiedene Parteien beteiligt. Sie ist insgesamt weitgehend automatisiert und basiert auf einem Zusammenspiel der verschiedenen Beteiligten. Bei der Vermarktung unserer Onlineangebote gibt es die folgenden Beteiligten:

a. Adserver

Sogenannte „Adserver“ dienen zur Auslieferung derjenigen Werbemittel, die von Werbetreibenden auf den Publisher-Medien gebucht werden. Dazu nutzen die Anbieter von Adservern Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Die Anbieter werden als Auftragsverarbeiter tätig. Wir arbeiten mit folgenden Anbietern von Adservern zusammen:

● Google Ireland Limited (google.de), Gordon House, Barrow St Dublin 4, Irland, („Google“) stellt als Auftragsverarbeiter einen Adserver zur Verfügung. Sofern Sie nicht wollen, dass Google weiterhin Daten sammelt, klicken Sie bitte auf folgenden Link. Mit diesem Opt-Out-Cookie werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert. Sie können die Teilnahme am Google Tracking-Verfahren durch entsprechende Einstellung der Ad Settings verhindern. Diese Einstellungen werden gelöscht, wenn Sie Ihre Cookies löschen. Weitere Informationen zu DoubleClick by Google erhalten Sie hier bei Doubleclick, unter Punkt 7.2 dieser Datenschutzerklärung sowie bei Google allgemein zu Datenschutz. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) hier besuchen. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen.

● AppNexus Inc., 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010, („AppNexus“) stellt für das Ausspielen von Online Werbung einen AdServer zur Verfügung und ist Dienstleister für nutzungsbasierte Online Werbung, sowie Betreiber einer Vermittlungsplattform. AppNexus sammelt und speichert Informationen über Ihre Aktivitäten, die der Analyse des Nutzerverhaltens dienen. Diese Profile werden verwendet, um gezielt interessengerechte Werbung anzuzeigen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten für personalisierte Werbung genutzt werden, können Sie sich hier abmelden.

b. Google DoubleClick

(1) Diese Webseite nutzt weiterhin das Online Marketing Tool DoubleClick by Google. DoubleClick setzt Cookies ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Darüber hinaus kann DoubleClick mithilfe von Cookie-IDs sog. Conversions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall, wenn ein Nutzer eine DoubleClick-Anzeige sieht und später mit demselben Browser die Webseite des Werbetreibenden aufruft und dort etwas kauft. Laut Google enthalten DoubleClick-Cookies keine personenbezogenen Informationen.

(2) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von DoubleClick erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

(3) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, (hier), wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über diesen Link, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter diesem Link. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Weitere Informationen zu DoubleClick by Google erhalten Sie hier und hier, sowie zum Datenschutz bei Google allgemein hier. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) besuchen.

c. Google AdSense

(1) Diese Webseite verwendet den Online-Werbedienst Google AdSense, durch den Ihnen auf Ihre Interessen ausgelegte Werbung präsentiert werden kann. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein könnte, um unsere Webseite für Sie interessanter zu gestalten. Hierzu werden statistische Informationen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner verarbeitet werden. Diese Werbeanzeigen sind über den Hinweis „Google-Anzeigen“ in der jeweiligen Anzeige erkennbar.

(2) Durch den Besuch unserer Webseite erhält Google die Information, dass Sie unsere Webseite aufgerufen haben. Dazu nutzt Google einen Web Beacon, um einen Cookie auf Ihrem Rechner zu setzen. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns der volle Umfang der Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt. Ihre Daten werden in die USA übertragen und dort ausgewertet. Wenn Sie mit Ihrem Google-Account eingeloggt sind, können Ihre Daten diesem direkt zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Google-Profil nicht wünschen, müssen Sie sich ausloggen. Es ist möglich, dass diese Daten an Vertragspartner von Google an Dritte und Behörden weitergegeben werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Diese Webseite hat auch Google AdSense-Anzeigen von Drittanbietern aktiviert. Die vorgenannten Daten können an diese Drittanbieter (benannt hier) übertragen werden.

(3) Sie können die Installation der Cookies von Google AdSense auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, (hier), wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über diesen Link, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter diesem Link. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

(4) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung sowie weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre erhalten Sie bei: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Datenschutzbedingungen für Werbung: siehe hier. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen.

d. Google AdWords Conversion

(1) Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Webseite für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen.

(2) Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.

(3) Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren.

(4) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

(5) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, (hier), wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über diesen Link: http://optout.aboutads.info/?c=2 , wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter diesem Link: https://support.google.com/ads/answer/7395996 . Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

(6) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Weitere Informationen zu DoubleClick by Google erhalten Sie hier und hier: https://support.google.com/adsense/answer/2839090 , sowie zum Datenschutz bei Google allgemein hier. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) besuchen.

e. Google Remarketing

Neben Adwords Conversion nutzen wir die Anwendung Google Remarketing. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem wir Sie erneut ansprechen möchten. Durch diese Anwendung können Ihnen nach Besuch unserer Webseite bei Ihrer weiteren Internetnutzung unsere Werbeanzeigen eingeblendet werden. Dies erfolgt mittels in Ihrem Browser gespeicherter Cookies, über die Ihr Nutzungsverhalten bei Besuch verschiedener Webseiten durch Google erfasst und ausgewertet wird. So kann von Google Ihr vorheriger Besuch unserer Webseite festgestellt werden. Eine Zusammenführung der im Rahmen des Remarketings erhobenen Daten mit Ihren personenbezogenen Daten, die ggf. von Google gespeichert werden, findet durch Google laut eigenen Aussagen nicht statt. Insbesondere wird laut Google beim Remarketing eine Pseudonymisierung eingesetzt.

f. Amazon Partnerprogramm

(1) Wir sind Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S. à. r. l. und Partner des Werbeprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu amazon.de Werbekostenerstattungen verdient werden können. Wir verfolgen mit dem Programm das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist und unsere Webseite für unsere Nutzer interessanter wird.

(2) Für die Bereitstellung der Werbeanzeigen werden statistische Informationen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner verarbeitet werden. Durch den Besuch auf der Webseite erhält Amazon die Information, dass Sie die entsprechende Seite unserer Webseite aufgerufen haben. Dazu ermittelt Amazon über Web Beacons Ihren Bedarf und setzt ggf. ein Cookie auf Ihrem Rechner. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns der volle Umfang der Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt. Wenn Sie bei Amazon eingeloggt sind, können Ihre Daten direkt Ihrem dortigen Konto zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Amazon-Profil nicht wünschen, müssen Sie sich ausloggen. Es ist möglich, dass Ihre Daten an Vertragspartner von Amazon und Behörden weitergegeben werden. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns der volle Umfang der Datenerhebung bekannt. Die Daten werden in die USA übertragen und dort ausgewertet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

(3) Sie können die Installation der Cookies des Amazon Partnerprogramms auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen bei Amazon über diesen Link; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über diesen Link, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieses Angebotes vollumfänglich nutzen können.

(4) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung sowie weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre erhalten Sie über die oben genannte Datenschutzerklärung hinaus auch bei: Amazon EU S.à.r.l, die Amazon Services Europe S.à.r. l. und die Amazon Media EU S.à.r. l., alle drei ansässig 5, Rue Plaetis, L–2338 Luxemburg; E-Mail: ad-feedback@amazon.de. Amazon hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen. Weitere Informationen zur Datennutzung durch Amazon erhalten Sie hier in der Datenschutzerklärung des Unternehmens.

g. Facebook Custom Audiences

(1) Weiterhin verwendet die Webseite die Remarketing-Funktion des Facebook Pixels /„Custom Audiences“ der Facebook Inc. („Facebook“). Dadurch können Nutzern der Webseite im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook oder anderer das Verfahren ebenfalls nutzende Webseiten interessenbezogene Werbeanzeigen („Facebook-Ads“) dargestellt werden. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, um unsere Webseite für Sie interessanter zu gestalten.

(2) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Facebook auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Facebook erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von Facebook Custom Audiences erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Webseite unseres Internetauftritts aufgerufen haben, oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Facebook registriert sind, kann Facebook den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Facebook registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse und weitere Identifizierungsmerkmale in Erfahrung bringt und speichert. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse etc.) an Facebook übermitteln.

(3) Zudem verwendet die Webseite die Conversion-Tracking-Funktion - das "Facebook Conversion Pixel". Dadurch können Nutzern der Webseite im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen („Facebook-Ads“) dargestellt werden, die auf dem Abgleich vergangener Käuferprofile basieren. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen produktbezogene relevante Werbung anzuzeigen.

(4) Die Deaktivierung der Funktion „Facebook Custom Audiences“ bzw. das Facebook Pixel ist für eingeloggte Facebook-Nutzer hier möglich. https://www.facebook.com/settings?tab=ads#_=_

(5) Auch wenn Sie nicht bei Facebook registriert, oder angemeldet sind, können Sie alternativ den Facebook Pixel auf der Seite der Digital Advertising Alliance unter dem folgenden Link deaktivieren: http://www.aboutads.info/choices/

(6) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook erhalten Sie hier.

3.3 Supply-Side Plattformen (SSP)

● Index Exchange, Inc. (indexexchange.com), 74 Wingold Avenue, Toronto, Ontario M6B1P5 Canada, („Indexexchange“) bietet eine SSP zum auktionsbasierten Verkauf von Werbeflächen und speichert Pseudonyme der Nutzer Sofern Sie nicht wollen, dass Indexexchange weiterhin Daten sammelt, klicken Sie bitte auf folgenden Link: http://www.indexexchange.com/privacy/ Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● OpenX GmbH (openx.com), Maximilianstr. 47, 80538 München, („OpenX“) bietet eine SSP zum auktionsbasierten Verkauf von Werbeflächen und speichert Pseudonyme der Nutzer. Sofern Sie nicht wollen, dass OpenX weiterhin Daten sammelt, klicken Sie bitte auf folgenden Link: http://www.indexexchange.com/privacy . Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

3.4 Weitere eingesetzte Dienstleister

Auf manchen unserer Internetseiten integrieren wir ein sog. Widget der Outbrain UK Limited (outbrain.com), 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, UK. Der Dienst Outbrain dient dazu, unsere Nutzer auf weiterführende Inhalte hinzuweisen, die in einem thematischen Zusammenhang mit dem vom jeweiligen Nutzer gelesenen Inhalt stehen. Wenn der Nutzer kein Opt-out erklärt hat, erfolgt die Auswahl der im Widget angezeigten Inhalte auch anhand der Inhalte, die der Nutzer aktuell und in der jüngeren Vergangenheit auf der betreffenden Website betrachtet hat. Hierfür verwendet Outbrain unter anderem Cookies.Die im Widget angezeigten Inhalte werden inhaltlich und technisch von Outbrain gesteuert und ausgeliefert. Wir erheben und verwenden im Zusammenhang mit dem Outbrain-Widget keine personenbezogenen Daten. Über die Erhebung und Verwendung von Nutzungs- und anderen Daten informiert Outbrain als verantwortliche Stelle in den Datenschutzregelungen von Outbrain. Dort haben Sie überdies die Möglichkeit, der Verwendung von Nutzungs- und anderen Daten für bestimmte Zwecke zu widersprechen Opt-out. Die Empfehlungen von Inhalten im Widget werden danach nicht mehr auf der Grundlage von von Outbrain erfassten Nutzungsdaten gesteuert.

● Diese Website benutzt den Dienst der twiago GmbH (twiago.com), Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln, zur Schaltung von nutzungsbasierter Online-Werbung. Hierzu platzieren wir, während Sie bestimmte Seiten besuchen oder auf von Ihnen besuchten Webseiten auf bestimmte Werbebanner klicken, einen Cookie auf Ihrem Computer. In diesem Cookie werden – anonymisiert oder pseudonymisiert – bestimmte Informationen (Daten) abgelegt, z.B. über den Inhalt der Werbeanzeigen, auf die Sie geklickt haben oder über das dort beworbene Produkt etc. twiago verarbeitet die so erhobenen Daten im Auftrag des Werbetreibenden, in dem wir in dem Cookie eine Art “Online-Werbeprofil” erstellen, das Ihre möglichen Interessenpräferenzen enthält. Hierdurch wird es möglich, Ihnen bei künftigen Besuchen von Webseiten Werbung anzuzeigen, die besser auf Ihre Interessen und Vorlieben zugeschnitten sein könnte. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies erlauben es beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Wenn das Datenschutzinfo-Symbol in einer unserer Werbeanzeigen erscheint, bedeutet das, dass bei Klick auf die Werbeanzeige oder beim Besuch der Webseite Informationen über Ihre Interessen und Vorlieben erhoben und in einem Cookie auf Ihrem Computer gespeichert werden. Das hat den Sinn, Ihnen bei dem Besuch weiterer Webseiten Werbeanzeigen präsentieren zu können, die besser auf Ihre Vorlieben und Interessen zugeschnitten sind. Man nennt das “nutzungsbasierte Online-Werbung” oder auch "Online Behavioral Advertising, OBA". Wichtig ist, dass wir keine erhobenen Daten mit anderen Datenbanken verknüpfen, die einen Rückschluss auf Sie ermöglichen könnten. Insbesondere werden weder Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Wohnanschrift noch weitere persönliche Informationen wie Geburtsdatum oder Telefonnummer in dem Cookie gespeichert und von uns verarbeitet. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihnen passende Werbung anzeigen, können Sie dies hier deaktivieren.

● Diese Website verwendet zur Anzeige von wiedergewonnener Werbung AdDefend (addefend.com), einen Dienst der AdDefend GmbH, Borselstrasse 3, 22765 Hamburg. Dieser Dienst nutzt Cookies mit einer zufallsgenerierten ID, um festzustellen, ob Sie unsere Webseiten schon einmal besucht haben. Zu diesem Zweck erstellt der Dienst ein pseudonymes Nutzungsprofil unter dieser ID. Sie können der Verwendung dieser Cookies durch AdDefend jederzeit widersprechen, indem Sie die Opt-out-Möglichkeit hier nutzen. Dieser Opt-out gilt nur für das jeweils von Ihnen genutzte Gerät und verliert zudem seine Gültigkeit, wenn Sie Ihre Cookies löschen.

● Ligatus GmbH, (ligatus.com), Christophstraße 19, 50670 Köln, Deutschland, („Ligatus“) bietet als Auftragsverarbeiter Content-Empfehlungen an und spielt diese auf den MDNX Webseiten aus. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass Ligatus weiterhin pseudonymisierte Daten sammelt, klicken Sie bitte auf folgenden Link. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● plista GmbH, (plista.com) Torstraße 33-35, 10119 Berlin, („plista“) ist als Auftragsverarbeiter Vermarktungspartner für Publisher und ist zudem auch als Partner für Werbetreibende tätig. Plistaverfügt über eine globale Plattform für datengetriebene native Werbung. Die nativen Werbeformate (Bild-Text-Kombination) werden auf unserer Seite ausgespielt. Sofern Sie nicht wollen, dass plista weiterhin Daten über Ihr Surf-Verhalten sammelt, klicken Sie bitte hier, um von der Opt-Out Möglichkeit Gebrauch zu machen. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● Teads Deutschland GmbH (teads.tv), Poststraße 6, 20354 Hamburg, („Teads“) ist Partner für Video-Kampagnen, die auf dieser Webseite ausgespielt werden. Teads wird dabei als Auftragsverarbeiter tätig. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass Teads weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● Insight Image Advertising Solution GmbH (insightimage.com), Rotherstr. 19, 10245 Berlin, („Insight Image“) blendet Werbung auf Bildern ein. Die durch Insight Image verkauften Werbeprodukte werden auf dieser Webseite ausgespielt. Infos zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass Insight Image weiterhin anonymisierte Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● M,P,NEWMEDIA, GmbH (mp-newmedia.com), Hindenburgstraße 45, 71638 Ludwigsburg, („M,P,NEWMEDIA“) ist Partner für Restplatz-Kampagnen, die auf dieser Webseite ausgespielt werden. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass M,P,NEWMEDIA weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● Advertising Alliance GmbH (aa.de), Harkortstraße 81, 22765 Hamburg, („Advertising Alliance“) ist Partner für Restplatz-Kampagnen, die auf dieser Webseite ausgespielt werden. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass Advertising Alliance weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● ATG Ad Tech Group GmbH (ad-tech-group.com), Friedensallee 38, 22765 Hamburg, („ATG Ad Tech Group“) ist Partner für Video-Kampagnen, die auf dieser Webseite ausgespielt werden. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass ATG Ad Tech Group weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● FreeWheel Media, Inc. (freewheel.tv), („FreeWheel“) ist Partner für Video-Kampagnen, die auf dieser Webseite ausgespielt werden. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass FreeWheel weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● madvertise media GmbH (madvertise.com), Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin, („madvertise“) ist Partner für Mobile-Vermarktung und Kampagnen, die auf dieser Webseite ausgespielt werden. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass madvertise weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● Biallo & Team GmbH (biallo.de), Bahnhofstraße 25, 86938 Schondorf am Ammersee, („Biallo“) ist Partner für Video-Kampagnen, die auf dieser Webseite ausgespielt werden. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass Biallo weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● Seeding Alliance GmbH (seeding-alliance.de), Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln, („Seeding Alliance“) ist Partner für Recommendation Ads, die auf dieser Webseite ausgespielt werden. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass Seeding Alliance weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● Media.Net Advertising Limited (media.net), („Media.Net“) ist Partner für Yield-Lösungen, die auf dieser Webseite zum Einsatz kommen. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass Media.Net weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● recognified GmbH (recognified.com), Dachauer Straße 15A, 80335 München, („recognified“) ist Partner für InImage-Kampagnen, die auf dieser Webseite ausgespielt werden. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. Sofern Sie nicht wollen, dass recognified weiterhin Daten erhebt und verarbeitet, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Opt-Out. Wenn Sie die Opt-Out Möglichkeit nutzen, werden die bisher gespeicherten Informationen gelöscht und durch Verwendung eines Opt-Out-Cookies ein weiteres Sammeln von Informationen verhindert.

● Wir verwenden Dienstleistungen, die durch Inskin Media angeboten werden. Inskin arbeitet mit einer limitierten Anzahl an Drittanbieter-Dienstleistern für Reichweitenbeurteilung und um ein breites Targeting anwenden zu können. Zur Deaktivierung dieser Dienste siehe - http://www.inskinmedia.com/de/opt-out.html. Inskin Media sammelt möglicherweise Informationen über die Werbeanzeigen, die Sie beim Surfen auf den Websites unserer Partner anschauen. Inskin verwendet die IP-Adresse für die Betrugserkennung und geografische Ausrichtung sowie eine eindeutige Benutzer-ID, um die Anzahl der Unique User in unserem Netzwerk zu ermitteln. Zu diesem Zweck erfolgt der Großteil unserer Datenverarbeitung innerhalb der EU und begrenzte Daten in den USA. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.inskinmedia.com/privacy-policy.html.

3.5 Dienstleister im programmatischen Anzeigenhandel

In der folgenden Liste sind Dienstleister aufgeführt, die über programmatische Schnittstellen, automatisierten Online Anzeigenkauf auf dieser Webseite betreiben, oder Einkäufer dabei auf verschiedene Arten unterstützen.

Über die Links gelangen Sie zu den Datenschutzerklärungen der einzelnen Anbieter und können dort im Regelfall einen Opt-Out vornehmen. Sie können aber auch im Präferenzmanagement auf youronlinechoices.eu eine dezidierte Selektion vornehmen.

A9.COM, Inc.

A9.com ist eine Tochtergesellschaft von Amazon, die Search Engine und Search Advertising Technologie entwickelt. A9 entwickelt in den Bereichen der Produktsuche, Cloud Suche, Advertising Technologie und Community Fragenbeantwortung.

AcuityAds, Inc.

Acuity Ads ist eine Consumer Connection Plattform. Über die traditionellen Demand Side Plattformen hinausgehend nutzt Acuity modernste maschinelle Lerntechnologie und Echtzeit Börsen, um Werbetreibenden eine bessere Kontrolle über ihre Display Anzeigen zu ermöglichen und einen außergewöhnlichen ROI zu erzielen.

ad pepper media International N.V.

ad pepper media ist ein Performance Marketing Unternehmen, spezialisiert auf Lead Generierung und Zielgruppentargeting.

In 18 Jahren haben wir über 30.000 Leadkampagnen in mehr als 50 Ländern erfolgreich gesteuert.

AddThis (An Oracle company)

AddThis ist ein amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Vienna, Virginia. Das Unternehmen betreibt AddThis.com, einen Social Bookmarking Service, der mit Hilfe eines Web Widgets in eine Website integriert werden kann. Sobald das Widget hinzugefügt wurde, können die Besucher der Website ein Lesezeichen setzen oder ein Element über verschiedene Dienste wie Facebook, MySpace, Google Bookmarks, Pinterest und Twitter freigeben. Die Seite erreicht monatlich 2,1 Milliarden einzigartige Besucher und wird von mehr als 15 Millionen Web Publishern genutzt. AddThis wurde am 5. Januar 2016 von der Oracle Corporation erworben.

ADFORM A/S

Adform ist ein globales Unternehmen für digitale Medienwerbung. Das Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, ist weltweit tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Märkte in Europa, Großbritannien und den USA. Das Unternehmen war der erste paneuropäische DSP und hat sich einen Ruf für schnelles Wachstum, Innovation und hohe Investitionen in fortgeschrittener F&E aufgebaut.

AdGear Technologies, Inc.

Nach der Übernahme durch die Visual Display Division von Samsung im Jahr 2016 konzentriert sich AdGear nun darauf, Marken in die Lage zu versetzen, mit dem Samsung TV Publikum in Kontakt zu treten, da es über alle Geräte hinweg digitalen Medien ausgesetzt ist. Unser Team ist jetzt Teil von Samsung Ads und arbeitet eng mit Kollegen in New York, Irvine, Mountain View (USA) und Suwon (Korea) zusammen, um eine leistungsstarke End-to-End Cross-Media Einkaufsplattform zu entwickeln. Besuchen Sie unsere Samsung Ads Seite, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Werbung in der modernen TV Landschaft neu definieren..

ADITION technologies AG

ADITION technologies ist der führende europäische Anbieter hochwertiger Technologie­lösungen für ein automatisiertes, datenbasiertes digitales Marketing über alle Kanäle aus einer zentralen Enterprise-Plattform heraus. Die modular erweiterbare Plattform liefert allen Marktteilnehmern - Werbetreibenden, Agenturen sowie Publishern/ Vermarktern - gleichermaßen individuelle, passgenaue Lösungen, um maximale Marketing- bzw. Vermarktungseffizienz zu erzielen und die jeweiligen Key-Assets im Online-Marketing zukunftssicher zu gestalten.

Adobe Systems Software Ireland Limited

Adobe Advertising Cloud, ehemals Adobe Media Optimizer, ist eine unabhängige End-to-End Plattform für die Verwaltung von Werbung in traditionellen TV und digitalen Formaten. Es bietet Ihnen eine einzige programmatische Lösung für die Bereitstellung von TV-, Such-, Anzeige- und sozialer Werbung auf jedem Bildschirm und in jedem Format.

AdRoll, Inc.

AdRoll ist die größte Retargeting Plattform mit über 5.000 aktiven Advertisern. Die Software-as-a-Service Plattform von AdRoll bietet unübertroffene Transparenz, plattformübergreifende Reichweite über die größten Display Quellen und innovative Tools zur Personalisierung von Werbekampagnen basierend auf dem Einkaufsverhalten der Besucher. Diese moderne Retargeting Technologie sowie verhaltens- und standortbezogene Kampagnen stellen sicher, dass Werbetreibende maximalen Nutzen aus ihren Investitionen in Online Werbung ziehen.

adrule GmbH

Über uns: Wir sind die Leute, die Ihre Werbung wirklich effektiv machen. Wie machen wir das? Mit neuester intelligenter Technik, innovativen Werbemitteln und verschiedenen, ausgefeilten Tricks und Techniken, die wir mit demselben Ziel entwickelt haben: Das Maximum aus jeder Kampagne herauszuholen.

advanced STORE GmbH

ad4mat, unser Produkt für Performance Displays, ermöglicht Advertisern und Publishern weltweit außergewöhnliche Umsätze. advanced Audience ist ein innovatives Datennetzwerk für Marken & Agenturen. Wir bieten einfachen Zugang zum E-Commerce

Interest & Intent Audience Daten über programmatische Käufe.

advolution (by Digital Control GmbH & Co. KG)

Advolution ist spezialisiert auf webbasierte Softwareentwicklung und Interface Design für digitale Marketing Prozesse.

Affilinet GmbH

Erfolgreiches Affiliate Marketing ist eine Kunst; eine, die wir viele Jahre lang perfektioniert haben. Wir von Affilinet bieten unseren Kunden leistungsstarke Lösungen, die ihnen helfen, ihre Affiliate Marketing Ziele zu erreichen. Mit über 3.500 Advertisern und 700.000 Publishern in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden gehören wir zu den führenden Anbietern im Bereich Affiliate Marketing in Europa. Wir helfen unseren Kunden, ein langfristiges, profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen, indem wir ihnen die Instrumente und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um die Aktivitäten zu überwachen und zu verfeinern

Amobee, Inc. (formerly Adconion Media Group)

Amobee ist ein Marketing Technology Unternehmen, dessen Flaggschiff Brand Intelligence Technology das digitale Engagement misst, um ein tieferes Verständnis der Zielgruppen, ihrer Denkweise und Interessen zu vermitteln. Die einheitliche Plattform ermöglicht Vermarktern die Planung von Media Kampagnen und beinhaltet die Integration der Anzeigen-API mit Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest und Snapchat.

AppNexus, Inc.

AppNexus ist ein amerikanisches multinationales Technologieunternehmen, dessen Cloud-basierte Software Plattform programmatischesOnline Advertising ermöglicht und optimiert. AppNexus bietet Online Auktionsinfrastruktur und -technologie für Datenmanagement, Optimierung, finanzielles Clearing und Unterstützung für direkt verhandelte Advertising Kampagnen. Dazu gehören sowohl die Funktionalitäten einer Demand Side Plattform (DSP) als auch eine Supply Side Plattform (SSP). Sie integriert sich mit Werbequellen wie Google's DoubleClick, Microsoft's AdECN, engage:BDR und andere Aggregatoren. Sie arbeitet von mehreren Rechenzentren aus.

AWIN AG

Die AWIN AG ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft, die als globales Affiliate-Marketing-Netzwerk E-Commerce- und Online-Marketing-Leistungen anbietet. Awin ist der weltweit größte Anbieter für Affiliate-Marketing und verbindet als Netzwerk Advertiser und Publisher weltweit. Awin vermarktet für über 13.000 internationale Werbekunden Produkte und Dienstleistungen im Internet und kooperiert dafür mit über 100.000 aktiven Vertriebspartnern. Damit erreicht das Netzwerk nach eigenen Angaben Endkunden in über 180 Ländern der Welt. Zu den größten Werbekunden des Unternehmens gehören in Deutschland Kunden wie Telekom, 1&1, Opodo, die Volkswagen Bank und Postbank, ASOS und Douglas. Mit Wirkung vom 6. März 2017 treten die beiden Unternehmen der ehemaligen zanox Gruppe: zanox und Affiliate Window als gemeinsame Marke unter dem Namen Awin auf.

BlueKai (An Oracle company)

BlueKai ist die führende Cloud-basierte Big Data Plattform der Branche, die es Unternehmen ermöglicht, Online-, Offline- und Mobile Marketing Kampagnen mit umfassenderen und aussagekräftigeren Informationen über Zielgruppen zu personalisieren. BlueKais Data Management Platform (DMP) organisiert zentral die Kunden- und Publikumsdaten eines Unternehmens in der Cloud, um personalisierte Marketing Kampagnen über alle Kanäle hinweg durchzuführen und bessere Ergebnisse und einen höheren Marketing ROI zu erzielen. BlueKai betreibt auch den weltweit größten Data Marketplace für Drittanbieter, um die proprietären Daten eines Kunden mit verwertbaren Informationen zu mehr als 700 Millionen Profilen zu ergänzen. Rund 300 Kunden aus verschiedenen Branchen vertrauen auf BlueKai mit dem Ziel, ihre Marketing Investitionen zu maximieren.

comScore, Inc.

comScore ist ein amerikanisches Media Mess- und Analyse-Unternehmen, das Marketing Daten und Analysen für Unternehmen, Medien- und Werbeagenturen und Verlage bereitstellt.

Connexity Europe GmbH

Connexity ist ein integriertes digitales Advertising Unternehmen und ein Entwickler der Audience Discovery Platform™. Die Multi-Graphen Analyse von Connexity generiert frische, genaue, skalierbare First-Party Daten und extrahiert relevante Zusammenhänge und Interessen.

Conversant LLC

Conversant verwaltet die branchenweit größte Menge an anonymisierten Verbraucherdaten, die einen vollständigen Überblick über 200 Millionen Menschen bei ihren Online und Offline Aktivitäten bieten. Mit unserer End-to-End Lösung, die auf Petabytes von intelligent abgestimmter und ständig aktualisierter Daten basiert, sprechen Sie Ihre Kunden als Individuen an, nicht als Cookies, Geräte oder Segmente. Sie werden mit allen von ihnen proaktive, kontinuierliche Beziehungen haben. Sie messen jeden Dollar, den Sie ausgeben, und sehen selbst, wie hoch die Rendite über Online und Offline Kaufkanäle ist.

Crimtan Holdings Limited

Crimtan ist ein voll programmatisches, datengesteuertes, digitales Marketing Unternehmen mit Sitz in 11 Ländern weltweit. Crimtan verwandelt Verbraucherdaten in wertvolle Insights und kreative Display Advertising Kampagnen, die Unternehmen helfen, die Markenbekanntheit zu steigern, neue Kunden zu finden und Kundenbeziehungen besser zu pflegen.

Criteo SA

Criteo wurde von einer kleinen Gruppe kluger Köpfe in einem Pariser Start-up Inkubator gegründet und entwickelte sich zu einem Weltmarktführer im Bereich Commerce-Marketing. Was diese Entwicklung vorantreibt? Selbstlernende Technologie, ein reichhaltiger Datenbestand, höchstmögliche Performance, ein messbarer ROI für unsere Kunden, sowie der Einfallsreichtum und das Engagement unserer 2.700 Mitarbeiter weltweit.

Drawbridge, Inc.

Wir von Drawbridge helfen Vermarktern, eine 360-Grad Sicht auf die Verbraucher zu verstehen - über ihre persönlichen Geräte, gemeinsam genutzten Geräte und sogar Offline Aktivitäten hinweg. Der Mensch und seine Individualität stehen im Mittelpunkt der von uns entwickelten Technologie. Wir bieten die leistungsfähigste personenbasierte Identitätslösung auf dem Markt für eine einzigartig granuläre und ganzheitliche Sicht auf Ihr Publikum. Andere zielen auf Geräte, Publisher oder Cookies - Proxies für Personen. Mit Ihren Daten und unserem Graphen erreicht Drawbridge Menschen mit personalisierten Erfahrungen über Geräte, Kanäle, Plattformen und Standorte hinweg - und fördert so Ihren Erfolg.

engage:BDR Inc.

Gegründet 2009, ist engage:BDR ein Unternehmen für geräteübergreifende Advertising Lösungen, das konsequent für seine herausragenden, integrierten Display- und Video-Werbeerlebnisse bekannt ist. Die weltbesten Werbetreiber und comScore Top 1000 Publisher verlassen sich auf unsere innovativen Werbe- und Managed Service Lösungen, um individuelle KPIs zu erreichen. Durch eigene Innovationen und branchenweite Beiträge und Kooperationen wollen wir Lösungen anbieten, die Advertising und Publishing erfolgreich machen.

EPROFESSIONAL GmbH

Als eine der erfahrensten Digital Marketing Agenturen in Deutschland mit mehr als 130 Experten am Standort Hamburg, gehören wir seit 1999 zu den Top-Adressen für Digitales Marketing. Eprofessional ist Partner starker Marken, führender Web Portale, performanter Web Shops und erfolgreicher Multifilialisten in Europa. Wir stehen für kanalübergreifendes Online Marketing und beste Performance.

eXelate, Inc. (A Nielsen company)

eXelate ist ein führender Anbieter von Daten und Technologien, um den Kauf und Verkauf von Werbung über programmatische Plattformen hinweg zu erleichtern. Wir schulen und befähigen Marketing Fachleute in einer Zeit, in der Kundendaten den wichtigsten Wettbewerbsvorteil darstellen. Unsere Customer Data Cloud™ basiert auf unserer hochskalierbaren First-Party Data Management Plattform, exklusiven Beziehungen zu den weltweit größten Anbietern von Unternehmensdaten, wegweisenden Analysen und Closed-Loop Messlösungen.

Flashtalking (by Simplicity Marketing Limited)

Flashtalking ist ein datenbasiertes Ad Management und Analytics Technology Unternehmen. Wir verwenden Daten, um Werbung in Echtzeit zu personalisieren, ihre Effektivität zu analysieren und eine Optimierung zu ermöglichen, die ein besseres Engagement und einen besseren ROI für anspruchsvolle globale Marken ermöglicht.

Freewheel Media, Inc. (A COMCAST company)

FreeWheels überlegene End-to-End Technologie, Premium Marketplace und die besten Marktberatungsdienste sind der Motor für das Advertising Business der größten Medien- und Unterhaltungsunternehmen der Welt, darunter AOL, DIRECTV, Fox, NBC Universal, Turner Broadcasting System und Viacom in den USA sowie Sky und Channel 4 in Europa. Von unserer einzigartigen Position im Zentrum der Premium Video Wirtschaft aus ermöglichen wir unseren Kunden die Vereinheitlichung der Zielgruppen auf Desktop-, Mobil-, OTT- und traditionellen STB Geräten und die gewinnbringende Monetarisierung ihrer Inhalte.

Index Exchange, Inc.

Index Exchange ist eine völlig transparente Supply Side Plattform und eine Premium Media Börse. Wir glauben, dass Automatisierung die Zukunft der Medien ist - unabhängig vom Kanal - und unser Fokus liegt darauf, dies auf die intelligenteste Art und Weise zu ermöglichen.

Integral Ad Science, Inc.

Integral Ad Science ist ein privates Technologieunternehmen, das den Wert digitaler Advertising Platzierungen analysiert. Integral Ad Science ist dafür bekannt, Probleme im Zusammenhang mit Betrug, Sichtbarkeit, Markenrisiko und TRAQ, einem proprietären Media Quality Score, anzugehen.

IPONWEB GmbH

IPONWEB löst die komplexen Herausforderungen rund um den Aufbau von Echtzeit Advertising Plattformen im großen Stil. Wir zeichnen uns durch die anspruchsvolle Anwendung von Entscheidungen ind Echtzeit aus; Ertragsmanagement; algorithmische Optimierung; große Datenverarbeitungs- und maschinelle Lerntechnologien zur Lösung von Geschäftsproblemen. Unsere First Party Technologz Lösungen wurden verwendet, um mehr als 150 kundenspezifische Plattformen für viele der führenden Industrieunternehmen weltweit zu entwickeln. Wir bieten unseren Kunden beispiellose Erfahrung, etablierte Support Prozesse und bewährte, skalierte, erstklassige Technologie-Performance.

JustPremium BV

Mit JustPremium ist es einfach, die Macht des programmatischen Rich Media Advertisings zu nutzen. Unsere einfache Implementierung und unser Netzwerk von 3.000 Premium Publishern weltweit ermöglicht kreative und effektive Werbung - im großen Stil.

Lotame Solutions, Inc.

Seit unserer Gründung im Jahr 2006 und dem Aufbau der weltweit führenden unabhängigen Data Management Plattform (DMP) unterstützt Lotame Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Nutzung von Daten, um stärkere Verbindungen zu ihren Kunden aufzubauen. Wir setzen uns für Innovation, Agilität und vor allem für den Erfolg unserer Kunden ein und suchen ständig nach neuen und sinnvollen Wegen, um unseren Kunden dabei zu helfen, die Kraft der Daten zu nutzen, um relevantere und individuellere Erlebnisse über Bildschirme und Geräte hinweg, online und offline, zu ermöglichen.

M,P,NEWMEDIA, GmbH

Wir sind M,P,NEWMEDIA, - mit unserem Premium Display Netzwerk bieten wir Ihnen echte Reichweite für Ihre Branding- und Performance-Kampagnen. Für Sie bedeutet das echte Werbung, mit echten Daten - und das echt günstig!

Media Innovation Group, LLC

Die Media Innovation Group (MIG) entwickelt innovative technologiesche Produkte und Dienstleistungen, die den Prozess der Akquisition, Optimierung und Messung von Consumer Touch Points über digitale Kanäle für Agentur- und Werbekunden verbessern.

MediaMath, Inc.

MediaMath vereint Audiences, Media und Intelligence in einer Omnichannel-Plattform. Wir bieten Marketern die Tools für intelligentes Marketing über alle Kanäle hinweg, um reales Umsatzwachstum zu generieren. Wir schaffen eine positive Werbewahrnehmung, die auf jedem Werbekanal, Werbeformat und Screen wirkungsvoll ist.

Meetrics GmbH

Meetrics unterstützt Online Medien mit Live-Berichten und Nutzungsanalysen basierend auf der Sichtbarkeit von Web-Inhalten bei der Veröffentlichung von Nachrichten und der Optimierung von Online Marketing Aktivitäten.

Metapeople GmbH

Die Metapeople GmbH steht mit ihren Tochtergesellschaften für maßgeschneiderte Lösungen für nationale und internationale Online Marketing Projekte in den Bereichen Search Engine Marketing, Search Engine Optimization, Affiliate Marketing, Social Media und Online Media.

Moat (An Oracle company)

Moat ist eine der am umfangreichsten getesteten Suits für Ads und Content Metriken der Branche. Mit Milliarden von Dollar im Jahr 2017 für Metriken, die es im Jahr 2016 nicht gab, sind Präzision und Strenge in der digitalen Messtechnik wichtiger denn je. Über fünfzig Metriken in Video und Display, die die Media Rating Council Prüfungskampagnen, Kreativ-, Domain-, URL-, Platzierungs-, Autoren- und Impressionstransparenz bestehen. Kein Messunternehmen hat mehr Sichtbarkeitszertifikate für eine längere Zeit gehalten.

Netmining, LLC (an IgnitionOne company)

Netmining ist ein führender Anbieter von programmatischen, datengesteuerten Targeting Lösungen, die Marketern helfen, ihre Zielgruppen online zu verstehen und zu erreichen.

nugg.ad AG

Die nugg.ad Smart Audience Platform steht für Multichannel Audience Targeting auf Basis unterschiedlichster Daten und Smart Data Management, bis hin zu individuell entwickelten Vermarkter- oder Advertiser-Zielgruppen. Mit nugg.ads langjähriger Zielgruppen-Expertise und innovativer Technologie auf Basis von Echtzeit-Machine Learning profitieren Unternehmen von hocheffektiver digitaler Werbung entlang der gesamten Customer Journey und umfassendem Zielgruppenwissen.

Oath (A Verizon company)

Ad Servers integrierte Ad-Server Lösungen ermöglichen es Web Publishern, Ad Netzwerken, Agenturen und Advertisern, ihre Online Advertising Kampagnen zu verwalten, zu bedienen und über sie zu berichten - einschließlich Display, Video und mobile Formate.

OnAudience Limited

OnAudience.com bietet Big Data Tools und Services für Online Marketing in über 40 Märkten in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen verfügt über einen der größten Drittanbieter-Datensätze der Welt, die aus über 3 Milliarden Benutzerprofilen bestehen. OnAudience.com integriert Datenmanagement, einschließlich DMP und Data Exchange mit programmgesteuertem Einkauf, einschließlich DSP und Mailing Exchange. Es handelt sich um eine maßgeschneiderte Lösung für Performance Marketing, die sich auf die Akquisition von Kunden und E-Commerce Plattformen konzentriert.

OpenX

OpenX ist ein Unternehmen für programmatische Advertising Technik. Das Unternehmen hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, die den von Ad Servern und Real-Time Bidding (RTB) mit einer Standard Supply Side Plattform (SSP) kombiniert, die den höchsten Echtzeitwert für jedes Geschäft gewährleistet.

Otto (GmbH & Co KG)

Die Otto Group ist ein deutscher Handels- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Hamburg, der weltweit mit rund 50.000 Mitarbeitern agiert. Die Aktivitäten der Otto Group sind die drei Unternehmensbereiche Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Service.

ownerIQ, Inc.

ownerIQ, oder "The Q", ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung des Datenmarktes in Richtung Transparenz, Relevanz und Auswahl voranzutreiben. Wir bringen die wertvollsten Verbraucherdaten auf den Markt - explizite Shopping- und Einkaufsdaten von Einzelhändlern und Marken -, um eine neue Datenökonomie voranzutreiben: Den Second Party Data Marketplace. Second Party Daten werden transparent von den Vertriebspartnern bezogen, mit denen eine Marke bereits zusammenarbeitet, oder von Marken, die Daten mit nicht wettbewerbsfähigen Marken gegen Entgelt austauschen. Dieser neue Markt bietet bessere Daten-Inputs für alle Marketing Taktiken und ermöglicht grundlegend neue Marketing -Taktiken, wie z.B. die Nutzung der Daten einer Marke zur Verstärkung des Verkaufs. ownerIQ mit Hauptsitz in Bostons Fort Point Umgebung verfügt über 6 Niederlassungen in den USA und hat über 150 Mitarbeiter.

Pilot 1/0 GmbH & Co KG

pilot ist eine unabhängige Agenturgruppe, die moderne Markenkommunikation vor allem im deutschen Markt anbietet. Wir nutzen die Chancen einer sich wandelnden Medienlandschaft, um im digitalen Zeitalter effektive Werbung für die Konsumenten zu schaffen.

Platform 161

Platform161 ist der führende Spezialist für maßgeschneiderte DSP-Anbindungen. Das 2008 in Amsterdam gegründete Unternehmen entwickelt individuelle Algorithmen für Advertiser, Agenturen und Publisher. Basierend auf einer ausführlichen Analyse der vorhandenen Infrastruktur, erstellt Platform161 ein auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Ecosystem. Damit sorgt die Platform für eine nachhaltige Steigerung der Ergebnisse. Mit einem klaren Fokus auf die Demand-Side ist Platform161 ein neutraler Partner, der unabhängig von Zielkonflikten und Performanceeinbußen agiert.

plista GmbH

plista ist eine globale Plattform für datengetriebenes Native Advertising in redaktionellen Premium-Umfeldern und bietet Werbetreibenden und Publishern direkten und zentralen Zugang zu einem breiten Portfolio von nativen Lösungen. Durch seine proprietäre Echtzeit-Empfehlungstechnologie ist plista in der Lage, Inhalte und Werbung passend zu den individuellen Interessen des einzelnen Nutzers auszuliefern - über alle Kanäle und Endgeräte hinweg.

PubMatic, Inc.

PubMatic ist das führende Unternehmen für Marketing Automation Software für Publisher. Durch Echtzeitanalysen, Ertragsmanagement und Workflow Automatisierung ermöglicht PubMatic Publishern, intelligentere Bestandsentscheidungen zu treffen und die Umsatzleistung zu verbessern. PubMatic ist darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse von Premium Publishern zu befriedigen und schafft durch seine Media Buyer Console und APIs Flexibilität bei der Findung der Zielgruppen und Planung von Medienkampagnen. Die Marketing Automation Software Plattform des Unternehmens bietet eine globale Liste von comScore Publishern mit einem einzigen Blick auf ihre Advertiser Beziehungen über jeden Bildschirm, jeden Kanal und jedes Format.

Quantcast, Inc.

Quantcast ist ein im Jahre 2006 gegründetes amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf Publikumsmessung und Real-Time Advertising spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Millionen von Websites öffentlichen Zugang zu Traffic- und demographischen Daten und digitalen Publishern detaillierte Insights der Nutzer.

Quisma GmbH

QUISMA ist eine europaweit tätige Online Performance Marketing Agentur. Die Hauptaufgabe von QUISMA ist es, maßgeschneiderte Lösungen für Online Advertisern zu entwickeln und umzusetzen, einschließlich Search Engine Advertising, Affiliate Marketing oder Display Advertising. Um diese Advertising Maßnahmen für Werbetreibende und Nutzer möglichst effizient umzusetzen, werden Cookies zur Platzierung von Advertising Material eingesetzt. In den Cookies werden Informationen gespeichert, die dazu beitragen, die angezeigte Werbung relevanter zu machen und sicherzustellen, dass dem jeweiligen Nutzer möglichst nur Werbung angezeigt wird, die für ihn von Interesse ist.

Rakuten, Inc.

Die Rakuten Group ist eines der weltweit führenden Internet Service Unternehmen, das eine Vielzahl von Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen anbietet, darunter E-Commerce, E-Books, E-Reading, Reisen, Banken, Wertpapiere, Kreditkarten, E-Geld, Portale und Medien, Online Marketing und Profisport.

Die Rakuten Group expandiert weltweit und ist derzeit in Asien, Europa, Amerika und Ozeanien tätig.

RhythmOne plc

RhythmOne plc, früher bekannt als blinkx, ist ein Unternehmen für digitale Advertising Technologie, das geräteübergreifende Inhalte nutzt, um Marken mit Konsumenten zu verbinden.

Roq.ad GmbH

Als Europas führender Anbieter geräteübergreifender Marketing Graphen hat sich Roq.ad dazu verpflichtet, Lösungen für die heutigen, durch Multigerätebesitz und fragmentierte Verbraucheridentitäten entstandenen zentralen Marketingherausforderungen, zu finden. Das Hauptziel besteht darin, Marketingspezialisten mit dem nötigen Spezialwissen und -werkzeugen auszustatten, sodass diese sich diesen Herausforderungen stellen und die gesetzten Unternehmensziele erreichen zu können. Genau aus diesem Grund hat sich Roq.ad seit seiner Gründung im Frühjahr 2015 unerbittlich für das Motto eingesetzt: erreiche die Menschen, nicht die Geräte.

RTB House S.A.

RTB House S.A. ist ein Online-Marketing-Unternehmen mit Sitz in Warschau, das Retargeting für E-Commerce-Unternehmen weltweit bereitstellt. RTB House ist eines der wenigen Technologieunternehmen weltweit, das eine eigene Retargeting-Lösung für den Kauf von Online-Anzeigen im Real-Time-Bidding-Modell anbietet, welches auf Deep-Learning-Algorithmen basiert und auf dieser Grundlage entwickelt wurde.

Salesforce DMP (by Salesforce.com, Inc. / formerly krux Digital)

Salesforce DMP erweitert die weltweit umfassendste CRM Plattform um robuste Data Management Tools. Identifizieren Sie mehr Interessenten und erhalten Sie die richtige Botschaft vor einem engagierten Publikum im richtigen Moment.

ScorecardResearch (by Full Circle Studies, Inc., part of comScore, Inc.)

Über seine globalen Forschungsanstrengungen sammelt ScorecardResearch Daten, die Unternehmen rund um die Welt bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen unterstützen, die den Bedürfnissen der Kunden besser entsprechen. Durch die Analyse der allgemeinen Besuchsmuster und die Durchführung von Umfragen ist ScorecardResearch dazu in der Lage, den Unternehmen die Vorlieben und Abneigungen der Verbraucher deutlicher aufzuzeigen.

Semasio GmbH

Die User Intelligence Platform von Semasio ermöglicht es Ihnen, die Hunderte von potentiellen Kontakten zu digitalen Mediennutzern in Daten zu verwandeln, aus denen ein qualitativ neues Informationsniveau abgeleitet wird.

Sizmek, Inc.

Sizmek (NASDAQ: SZMK) betreibt digitale Advertising Kampagnen für Advertiser und Agenturen auf der ganzen Welt mit modernster Technologie, um das Publikum auf jedem Bildschirm zu erreichen. Sizmek hat mit Stolz Pionierarbeit im Bereich der digitalen Werbung geleistet, einschließlich Rich Media, Video- und Online Werbung über alle Kanäle hinweg. Sizmeks offener Ad Management Stack liefert die kreativsten und eindrucksvollsten digitalen Kampagnen über mehrere Bildschirmen, über Mobiltelefone, Displays, Rich Media, Videos und soziale Netzwerke, die alle von einer konkurrenzlosen Data Engine unterstützt werden.

SMART Adserver

Smart AdServer entwickelt und vermarktet hochwertige Ad Serving Lösungen für Mediaagenturen und Publisher zur Verwaltung von Display Kampagnen für Web, Mobile und iPad / Tablets.

smartclip Holding AG

smartclip ist der europäische Marktführer für Video Werbung und liefert Video Werbung auf einer Vielzahl von Plattformen und Geräten mit höchster Medieneffizienz. Das Unternehmen arbeitet mit Publishern, Mediaagenturen und Advertisern zusammen, so dass alle Beteiligten von der Schaltung von Online Video Ads profitieren können.

SMARTSTREAM.TV GmbH

Smartstream.tv wurde 2012 als Multiscreen Video Vermarkter gegründet und ist seit 2015 mehrheitlich Teil der ProSiebenSat.1 Media SE. Mit rund 40 Mitarbeitern betreuen wir über 400 nationale und internationale Werbekunden sowie alle relevanten Mediaagenturen - sowohl im Managed Service als auch programmatisch.

Sociomantic Labs GmbH

Sociomantic Labs ist ein führender Anbieter von Real-time Bidding Lösungen für eCommerce Advertisern auf der ganzen Welt. Unsere RTB eCommerce Plattform ist speziell auf bahnbrechende Targeting und Ad Personalisierungslösungen zugeschnitten, die Advertisern helfen, die Performance ihrer Online Display Werbung drastisch zu verbessern.

SpotX, Inc.

SpotXchange ist einer der größten globalen Marktplätze für Videowerbung und erreicht jeden Monat 110 Millionen Besucher in mehr als 20 Ländern.

target value GmbH

target value steht für hochpräzises Targeting aus basierten Datensätzen. Branding in Nischenmärkten oder Performance Marketing in wettbewerbsstarken Bereichen ist unsere Stärke. Die Technologie von target value bringt Ihnen das höchste Ertragspotenzial für Ihre Investitionen. Wir bei target value bleiben immer auf dem neuesten Stand mit den innovativsten und neuesten Technologietrends. Wir analysieren neue Technologie-Features, Möglichkeiten und Kanäle, die unsere Display Marketing Aktivitäten zum Nutzen unserer Kunden relevant und einflussreich halten.

Teads SA

Teads ist eine komplette Video SSP Lösung für Publisher und Ad Netzwerke. Erstellen Sie Premium Videoinventar mit unseren innovativen Video Ad Formaten, verwalten Sie Ihre Kampagnen und / oder monetarisieren Sie Ihr Videoinventar über unsere privaten Ad Börsen.

Tealium, Inc.

Tealium treibt die neue Ära der Kundenbindung und des Marketings in Echtzeit voran und ermöglicht es globalen Unternehmen, ihre Kundendaten zu nutzen und aussagekräftigere, relevante Kundenerlebnisse zu schaffen. Die branchenführende Kundendatenplattform des Unternehmens, bestehend aus einer Enterprise Tag Management Lösung, einer Omnichannel Customer Segmentierung und einer Reihe von umfassenden Datendiensten, schafft eine herstellerneutrale Datengrundlage, die Web, Mobile, Offline und IoT umfasst. Mehr als 600 Organisationen weltweit vertrauen Tealium, um Datensilos zu beseitigen und ein einheitliches, umsetzbares Kundenprofil zu erstellen.

The ADEX GmbH

ADEX ist der weltweite Spezialist für Data Management Lösungen. Unsere Mission ist es, Advertisern, Publishern und Agenturen zu helfen, mehr über ihr Publikum zu erfahren und allen Marktteilnehmern einen datengesteuerten Zugang zu Programmatic Media mit Next Generation Data Management Solutions zu ermöglichen.

The Nielsen Company, LLC

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ist ein globales Mess- und Datenanalyse-Unternehmen, das die umfassendste und verlässlichste Sicht auf Verbraucher und Märkte weltweit liefert, die auf dem Markt verfügbar ist. Unser Ansatz kombiniert Nielsen-Daten mit anderen Datenquellen, um Kunden auf der ganzen Welt dabei zu helfen, zu verstehen, was aktuell passiert, was in Zukunft passiert und wie sie auf dieser Basis am besten handeln können.

Seit mehr als 90 Jahren liefert Nielsen Daten und Analysen basierend auf wissenschaftlicher Genauigkeit und Innovationen und entwickelt ständig neue Wege, um die wichtigsten Fragen der Einzelhandels-, Konsumgüter- sowie Medien- und Werbeindustrie zu beantworten. Als S&P 500-Unternehmen ist Nielsen in mehr als 100 Ländern tätig und deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab.

The Rubicon Project, Inc.

Rubicon Project ist ein führendes Technologieunternehmen, das den Kauf und Verkauf von Werbung automatisiert. Unermüdlich in seinen Innovationsanstrengungen hat Rubicon Project eines der größten Real-time Cloud und Big Data Computing Systeme entwickelt, das jeden Monat Billionen von Transaktionen innerhalb von Millisekunden verarbeitet. Die bahnbrechende Technologie des Unternehmens schuf ein neues Modell für die Werbebranche - ähnlich wie die NASDAQ für den Aktienhandel. Die automatisierte Werbeplattform von Rubicon Project wird von den weltweit führenden Publishern und Anwendungen genutzt, um mit Top-Marken rund um den Globus zu handeln.

The Trade Desk

The Trade Desk versorgt die anspruchsvollsten Einkäufer der Advertising Technik. Gegründet von den Pionieren des Real-time Bidding, hat sich The Trade Desk zur am schnellsten wachsenden Demand Side Plattform der Branche entwickelt, indem es Agenturen, Aggregatoren und deren Advertisers die beste Technologie zur Verwaltung von Display, Mobile und Video Advertising Kampagnen bietet.

travel audience GmbH

Travel Audience ist eine der weltweit führenden datengesteuerten Travel Advertising Plattformen. Unsere Plattform verbindet die führenden leistungsorientierten Advertiser mit dem größten Netzwerk von Publishern, das Millionen von Reisenden erreicht. Publisher müssen ihrem Publikum einen Mehrwert bieten und ihr Inventar monetarisieren, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen. Advertiser wollen ihre potenziellen Kunden erreichen und nach effektiven Wegen suchen, bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Und Reisende lieben es, das gesuchte Angebot zu finden und zu buchen, in das sie sich verliebt haben.

Undertone (Intercept Interactive, Inc.)

Undertone macht Digital Media für Marken nutzbar. Dazu erstellen wir immersive Anzeigenblöcke, die wir auf den besten Websites der Welt platzieren. Wir besitzen und betreiben eine Adserving Plattform, die die Kampagnen unserer Kunden über Bildschirme und Formate hinweg optimiert, so dass jeder Medienkauf härter und intelligenter wird. Diese kreativen, inhaltlichen und technischen Möglichkeiten kommen zusammen, um Standout Brand Experiences zu liefern.

Unruly Group Limited (A News Corp company)

Unruly ist eine führende programmatische Plattform für Social Video Advertising, powered by UnrulyX, der ersten Supply Side Plattform (SSP) für Mobile Video, die eine skalierte Auslieferung von nativen Advertising Formaten bietet und die Sichtbarkeit von über RTB gekauften Premium Video Impressionen garantiert.

Usemax (Emego GmbH)

Usemax Advertisement ermöglicht es Seitenbetreibern, Werbeflächen effektiv und nachhaltig zu monetarisieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Ve Interactive Limited

Wir optimieren die Transaktionsmöglichkeiten von Online Händlern und erweitern die Funktionalität ihrer Websites durch unsere Flaggschiff Suite preisgekrönter Software Produkte und Dienstleistungen, die ihnen die Formel für totale Online Effizienz bietet.

VivaKi GmbH

Die Agenturen der VivaKi-Gruppe sind mit 285 Büros in über 80 Ländern der Welt vertreten. Über 18.000 Angestellte betreuen nationale und multinationale Werbungtreibende aller Branchen. In den übergeordneten VivaKi-Einheiten VivaKi Exchange, VivaKi Fluid Talents, VivaKi Nerve Center und im Management arbeiten über 1.000 Menschen, damit Werbekunden auch in Zukunft effektiv mit ihren Zielgruppen kommunizieren können.

VIVALU GmbH

Vivalu ist eine Data Driven Performance Display Agentur mit eigener Technologie. Wir bieten unseren Kunden qualifiziertes Know-how in den Bereichen Display Performance, Media Advertisement, Programmatic Buying, Tracking Technologie und Ad Serving. Neben Media Buying Transparenz auf höchstem Niveau vereinfachen wir das Nutzerprofil und die datengetriebene Komplexität des automatisierten "Programmatic Buying" und erzielen für unsere Kunden auf Basis eines Touchpoint Attribution Modells eine deutliche Steigerung des Marketing Erfolgs bei konfliktfreiem maximalen Umsatzanteil.

Xaxis, LLC

Xaxis wurde im Juni des Jahres 2011 von WPP und GroupM in 11 Ländern in Nordamerika, Europa und Australien eingeführt. Die Gründung von Xaxis wurde von der schnell wachsenden Nachfrage nach Publikumskäufen und Lösungen angeregt, die es Advertisern ermöglichen, bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Das Ziel des Unternehmens war es, die so genannte "world's largest" Datenbank" mit Profilen von Einzelpersonen zu verwalten, die demografische, finanzielle, kaufmännische, geografische und andere Informationen enthält, die aus ihren Web-Aktivitäten und Transaktionen gesammelt wurden.

Yieldlab AG

Yieldlab ist der Partner für Premium Publisher und Vermarkter: Schöpfen Sie mit der Yieldlab Lösung für Programmatic Advertising das Gesamtpotenzial Ihres Mediainventars optimal aus - über alle Kanäle hinweg. Yieldlab YRD ist die Plattform für die Supply-Side: Ein System für alles - vielseitig, flexibel und optimal verdrahtet. Eben wired. Unsere Plattform Yieldlab YRD ist die Lösung im Premium Programmatic Advertising: Führend in Qualität und Technik - Hand in Hand mit persönlicher Beratung durch unser professionelles Team. Die integrierte Header Bidding Lösung Yieldlab Yieldprobe ist der effizienteste Weg programmatische Deals in Ihre Sales Strategie einzubinden.

Yieldr UK Limited

Wir sind bestrebt, die Nachfrage für unsere Advertiser durch die Umwandlung von Daten in effiziente programmatische Marketing Lösungen zu kreieren und zu erfassen.

Yoc AG

VIS.X® - YOCs proprietäre Plattform stellt einen einzigartigen Marktplatz bereit, auf dem via Direktgeschäft oder automatisiert in Echtzeit Zugang zu Hunderten von Millionen Nutzern auf jeglichen Geräten ermöglicht wird. So entsteht in effizienter und skalierbarer Weise volumenstarker Mediahandel zwischen erstklassigen Marken und hochqualitativen Publishern.

4. Partner- und Tochterportale

Stellenanzeigenportal hamburgerJOBS.de

Unter hamburgerjobs.de betreibt der MEDIAHAFEN Hamburg GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg ein Stellenanzeigenportal. hamburgerjobs.de ist Teil des Joblocal Systems der Joblocal GmbH,Rosenheimer Straße 64 a, 83059 Kolbermoor.