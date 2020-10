Auf fünf Kurzausflügen die Herbst-Natur erleben

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Mölln/Basthorst. Seit mehr als zehn Jahren gibt es den „Aktionsmonat Naturerlebnis“ auch in Schleswig-Holstein. Jedes Jahr werden unter Federführung des Bildungszentrums für Natur, Umwelt und ländliche Räume (BNUR) des Landes Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen, der Stiftung Naturschutz und den Kreissparkassen als Förderer im ganzen Land Exkursionen in die Natur angeboten. 700 Veranstaltungen waren es im letzten Jahr. In diesem Jahr hatten die Organisatoren mehr als 640 Veranstaltungen für den Zeitraum vom 1. bis 31. Mai geplant, mussten jedoch alle wegen der Coronapandemie absagen.

Fünf Kurzausflüge auch in Börnsen, Basthorst, Koberg und Mölln

Als Ersatz für den Aktionsmonat gibt es nun vom 2. bis 4. Oktober das „Herbst-Natur-Wochenende“ mit landesweit 115 von fachkundigen Führern angebotenen Kurzausflügen. Fünf Ausflüge gibt es auch im Kreis Herzogtum Lauenburg. Start ist am Freitag, 2. Oktober, um 15 Uhr in Börnsen (Kirchweg 2). Referentin Wiebke Krause lädt zur „achtsamen Kräuterwanderung“ ein. Anmeldung: wiebke.krause@live.com, Kosten: fünf Euro.

Am Sonnabend, 3. Oktober, gibt es zwei Angebote für Familien im Möllner Wildpark Uhlenkolk (Waldhallenweg 11): Von 11 bis 13 Uhr zeigt Silke Wiegand, wie sich Tiere im Herbst auf den Winter vorbereiten, von 14.30 bis 16.30 Uhr geht es um den Wald im Herbst. Anmeldung unter uhlenkolk@moelln.de, Kosten: 3,50 Euro, Kinder sind frei.

Nach Basthorst und Koberg geht es am Sonntag, 4. Oktober: Von 10 bis 15 Uhr werden bei einer elf Kilometer langen Wanderung rund um Koberg keltische Feste thematisiert (Anmeldung: 0171/462 11 12; Kosten: sieben Euro). Um Knicks, Früchte im Herbst und das Erntedankfest geht es bei einem zweieinhalbstündigen Spaziergang rund um Basthorst. Start ist um 14 Uhr an der St.-Marien-Kirche, Anmeldung unter 04159/451. Kosten: drei Euro, Kinder sind frei.

www.aktion-naturerlebnis.de