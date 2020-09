Wer gewinnt die Bürgermeisterwahl in Schwarzenbek?

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Schwarzenbek. Die Schwarzenbeker wählen am heutigen Sonntag, 27. September, einen neuen Bürgemeister. Ute Borchers-Seelig tritt nicht für eine zweite Amtszeit an. Um die Nachfolge bewerben sich der stellvertretende Amtsleiter und Stadtjugendpfleger Norbert Lütjens (50) und Matthias Schirmacher (56), Bürgervorsteher der Stadt Schwarzenbek. Stimmberechtigt sind rund 12.700 Einwohner ab 16 Jahren. Mehr als 2000 Wahlberechtigte haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.

Der aktuelle Wahltag in Schwarzenbek:

13.15 Uhr: Seitens der Verwaltung heißt es, dass am Nachmittag gegen 15 Uhr die Briefwahl-Stimmzettel ausgezählt sein sollen. Mehr als 2000 Wahlberechtigte haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.

12.56 Uhr: Mittlerweile hat es sich in Schwarzenbek so richtig eingeregnet. Und trotzdem: Zumindest in den beiden Wahllokalen im Rathaus kommen etappenweise Bürger, die von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen wollen. Vor den beiden Wahllokalen steht jeweils ein Sicherheitsmann, der darauf achtet, dass die coronabedingten Sicherheitsabstände eingehalten werden. Bisher bilden sich aber keine Schlangen draußen vor der Tür.

12.15 Uhr:Trotz des Regens haben sich einige Bürger mit dem Fahrrad auf dem Weg zu den Wahllokalen gemacht. So auch Familie Kranz, die dem Wahlbezirk 3 "Stadtmitte" angehört. Mutter Karolin sagt: "Wir nutzten den heutigen Tag für einen kleinen Familienausflug. Wir haben uns Regenkleidung angezogen und uns nun aufs Rad gesetzt." Während ihr Mann gerade seine Stimme für den neuen Bürgermeister abgibt, wartet sie gemeinsam mit den Kindern vor dem Rathaus. Gleich ist sie an der Reihe. Welche Themen sollte der künftige Bürgermeister aus ihrer Sicht auf jeden Fall angehen? Karolin Kranz: "Für uns ist das Thema bezahlbare Kinderbetreuung sehr wichtig."

10.30 Uhr: Beide Bürgermeisterkandidaten haben in den Sozialen Netzwerken noch einmal dazu aufgerufen am heutigen Sonntag zur Bürgermeisterwahl in Schwarzenbek zu gehen. So schreibt Matthias Schirmacher in der Facebook-Gruppe "Schwarzenbeker Plauderecke": "Bitte Sonntag an die Bürgermeisterwahl in Schwarzenbek denken! Damit sich wirklich etwas ändert, bitte ich um Ihre Stimme!" Und Norbert Lütjens schreibt auf seiner Facebook-Seite: "Am Ende des Wahlkampfes haben Sie es nun in der Hand und können darüber bestimmen, wer Schwarzenbeks neuer Bürgermeister wird. Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und geben dem neuen Verwaltungschef mit Ihrer Stimme einen möglichst breiten Rückhalt in der Stadt."

9.00 Uhr: Das Wetter ist trüb, leicht nieselig. Trotzdem haben sich die einen oder anderen Bürger schon auf den Weg gemacht, um ihre Stimme für den neuen Bürgermeister abzugeben. Anders als sonst: Die Bürger tragen beim Betreten der Wahllokale coronabedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung.

8.00 Uhr: Heute ist großer Wahltag in Schwarzenbek! Rund 12.700 Einwohner (ab 16 Jahre) sind stimmberechtigt. Bürgervorsteher Matthias Schirmacher (56) und Stadtjugendpfleger Norbert Lütjens (50) kandidieren. Die acht Wahllokale, zwei davon im Rathaus, haben ab sofort geöffnet.

Bürgermeisterwahl in Schwarzenbek musste verschoben werden

Bürgermeister-Kandidat Norbert Lütjens.

Foto: Norbert Lütjens

Eigentlich sollte die Wahl bereits im Mai stattfinden, aber wegen der Corona-Pandemie wurde der Termin auf den 27. September verschoben. Ein weiterer, zeitlicher Aufschub wäre kaum möglich gewesen, da die Amtszeit der Verwaltungschefin am 30. November endet. Der Wahlkampf fand in diesem Jahr coronabedingt anders als gewohnt statt. Die Bergedorfer Zeitung hat in einer Serie mit mehreren Fragenkomplexen die beiden Kandidaten vorgestellt (siehe unten). Zudem gab es zwei öffentliche Vorstellungsrunden in Schröders Hotel mit 70 Zuschauern. Die Veranstaltungen wurden via Internet live übertragen. Die Kandidaten mussten ihren regulären Wahlkampf am Wochenmarktstand oder an der Haustür machen. Weitere Möglichkeiten für öffentliche Veranstaltungen gab es nicht.

Acht Wahllokale haben in Schwarzenbek geöffnet

Wegen der Corona-Pandemie gelten in den von 8 bis 18 Uhr geöffneten acht Wahllokalen besondere Sicherheitsvorkehrungen. So werden in den Wahlbüros diesmal vier statt der üblichen drei Wahlhelfer anwesend sein. Eine Person davon achtet auf die Einhaltung der Abstandsregelungen und kontrolliert gegebenenfalls den Zugang, wenn der Andrang in Stoßzeiten zu groß ist.

Matthias Schirmacher (56, Grüne) will Bürgermeister seiner Heimatstadt Schwarzenbek werden.

Foto: Marcus Jürgensen

Matthias Schirmacher ist gebürtiger Schwarzenbeker, hat zuletzt als selbstständiger Versicherungskaufmann gearbeitet und ist seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik. Norbert Lütjens ist Sozialpädagoge, Musiker und hat ein Studium als Verwaltungsfachmann draufgesattelt. Er ist seit zehn Jahren Stadtjugendpfleger, leitet den Jugendtreff, hat das Stadtfest mit organisiert, war als möglicher Wirtschaftsförderer im Gespräch und ist seit Kurzem stellvertretender Amtsleiter im Schul- und Kulturamt. Während Schirmacher, der auch den Grünen angehört, mit der Unterstützung seiner Partei antritt, ist Lütjens parteiloser Bewerber.

Die Bergedorfer Zeitung hat die Kandidaten zu verschiedenen Themen befragt:

Die Nachfolge-Entscheidung können Bürger hier auf www.bergedorfer-zeitung.de mitverfolgen.