Schwarzenbek trauert um Heldin aus der Prager Botschaft

Schwarzenbek. Sie war weder Politikerin noch Unternehmerin, sondern Schuhverkäuferin – und dennoch eine der bedeutendsten Frauen der Europastadt: Am vergangenen Sonntag, 20. September, ist Waltraud Schröder im Alter von 84 Jahren gestorben. Ihren Mitmenschen zu helfen, war ihr eine Herzensangelegenheit – eine Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg und der Flucht aus Ostpreußen, die sie als Kind erlebt hatte.

Ihr Engagement führte sie 1989 auch an einen Ort, an dem Weltgeschichte geschrieben wurde: Als Landesbereitschaftsführerin des DRK war sie mit weiteren Helfern am Abend des 30. September in der bundesdeutschen Botschaft in Prag eingetroffen, um die Überführung der DDR-Bürger in die „Züge der Freiheit“, die sie in den Westen brachten, zu organisieren. Da hatte der damaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher den berühmtesten Halbsatz der deutschen Geschichte bereits gesprochen: „Liebe Landsleute, wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...“ Der Jubel verschluckte den Rest des Satzes.

Waltraud Schröder war mit ihrer Mutter selbst geflüchtet

Während im öffentlichen Bewusstsein die Geschichte der Prager Botschaftsflüchtlinge damit endet, fing sie für Waltraud Schröder erst an: Denn als das Einsatzteam am nächsten Morgen gefrühstückt hatte, standen schon wieder 3000 Flüchtlinge vor der Tür. Schröder blieb und erlebte dort auch die Nacht des 9. November: „Der stellvertretende Botschafter, Dr. Armin Hiller, hatte das Botschaftspersonal und uns Helfer in einem Lokal zum Abendessen eingeladen“, erinnerte sich Schröder zum 25. Jahrestag des Mauerfalls: Während des Essens kam ein Kellner und bat einen Botschaftsmitarbeiter ans Telefon. In Berlin sei die Mauer gefallen. „Als dann die offizielle Bestätigung kam, brach bei uns Jubel aus, so wie am 30. September, als Hans-Dietrich Genscher die erste Ausreise verkündet hatte: Wir lagen uns in den Armen.“

Als Neunjährige war Waltraud Schröder mit ihrer Mutter kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem ostpreußischen Dorf Alt Christburg geflüchtet. Zunächst ging es nach Berlin, dann nach Lauenburg, wo ihr Vater als Kriegsgefangener interniert war. Er war im Krieg Sanitäter bei der Wehrmacht. In Geesthacht fand die Familie ein neues Heim, ihren Abschluss machte Waltraud Schröder in der Buntenskampschule. Dann folgte eine Lehre in einem Schuhhaus. Wenig später lernte sie ihren späteren Ehemann, den Schwarzenbeker Bankkaufmann Eberhard Schröder, bei einem politischen Seminar kennen. Er war beim Jugendrotkreuz, sie bei der evangelischen Jugend aktiv.

Später war sie auch in Italien im Einsatz

Vom Schuhhaus wechselte Schröder an die Sozialstation, ließ sich zur Rettungssanitäterin ausbilden und fuhr 25 Jahre auf dem Schwarzenbeker Rettungswagen mit. Von 1964 bis 1973 war sie zunächst Bereitschaftsführerin in Schwarzenbek, dann Kreisbereitschaftsleiterin und von 1983 bis 1996 Landesbereitschaftsführerin im DRK-Landesverband Schleswig-Holstein. Seit 1989 gehörte sie dem Präsidium des Landesverbandes an, von 1999 bis 2004 als Vizepräsidentin.

Mit der Hilfe für die DDR-Bürger in Prag war ihr Einsatz im Namen der Menschlichkeit nicht zu Ende: 1990 wurde sie vom DRK nach Süditalien geschickt, um die Reise albanischer Flüchtlinge nach Deutschland zu organisieren. Nicht minder wichtig war ihr Einsatz in Russland. Sie half im Herbst 1990, den ersten Transport mit privat gesammelten Hilfsgütern in die Stadt St. Petersburg zu organisieren. Mehr als 50 Mal war sie seitdem in St. Petersburg. Anfangs stand das Überleben der Menschen im Mittelpunkt. Später kamen die Hilfsprojekte für Straßenkinder hinzu. Für ihr Engagement wurde sie von Landes- und Bundesverband des DRK zum Ehrenmitglied ernannt, erhielt DRK-Ehrenzeichen und Leistungsspange und für ihren Einsatz in Prag das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt. Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden zugunsten der Schwarzenbeker Löschwölfe, der DRK-Wasserwacht und „Brot für die Welt“ auf das Treuhandkonto des Bestattungsinstituts Möller bei der Kreissparkasse DE 63 2305 2750 0100 0013 14, Kennwort „Waltraud Schröder“. Im Gedenkportal (www.gemeinsam-trauern.bestattungsinstitut-moeller.de/Begleiten) können Trauernde online kondolieren.