Bürgermeisterwahl: Sauberkeit Top-Thema bei Gesprächen

Schwarzenbek. Am kommenden Sonntag sind fast 12.700 Schwarzenbeker aufgerufen, ihren neuen Bürgermeister zu wählen. Zur Wahl stellen sich Bürgervorsteher Matthias Schirmacher (56, Grüne) und der stellvertretende Fachbereichsleiter und Jugendpfleger Norbert Lütjens (50, parteilos). In einer Serie stellen wir die Kandidaten vor und lassen sie zu Schwerpunktthemen zu Wort kommen. Zu vielen Themenbereichen, die für die künftige Stadtentwicklung wichtig sind, haben wir die Kandidaten bereits befragt. Im letzten Teil unserer Serie geht es um Erfahrungen aus dem Wahlkampf, das Problem der Sauberkeit in der Stadt und eine Vision für das Jahr 2026, wenn die Wahlperiode endet.

Im Wahlkampf haben Sie viele Gespräche mit Bürgern geführt: Was hat Sie am meisten überrascht, was war völlig neu für Sie und wo mussten Sie möglicherweise eigene Ansichten revidieren?

Matthias Schirmacher: Am meisten hat mich überrascht, wie unzufrieden die Bürger mit unserer Stadtverwaltung und den Stadtverordneten sind. Viele Schwarzenbeker sind der Meinung, bei Entscheidungen nicht beteiligt zu werden, oder einfach nicht ernst genommen und gehört zu werden. Die überwiegende Mehrheit der Gespräche war durchaus positiv, es gab reichlich Gesprächsbedarf und viele konstruktive Lösungsvorschläge, um gemeinsam die Sorgen und Nöte zu lösen. Gerade so muss es auch nach der Bürgermeisterwahl weiter gehen. Nur mit Gesprächen vor Ort kann man die Bürger wieder für unsere Stadt begeistern und Vertrauen zur Verwaltung und in die Politik aufbauen. Überraschend war es auch zu hören, dass es immer noch Unternehmen gibt, die bei uns kein passendes Grundstück finden, um hier ihre Unternehmen aus- oder aufzubauen. Hier besteht unmittelbarer Handlungsbedarf. Ansichten revidieren musste ich nicht, es sind aber zusätzliche Themen hinzugekommen. So ist es zum Beispiel. dringend notwendig, neue und zusätzliche Treffpunkte für unsere Jugendlichen zu schaffen. Sehr viele Bürgerinnen und Bürger beschweren sich massiv, dass sich die Treffpunkte in die Wohngebiete verlagert haben und sie in ihrer Nachtruhe gestört werden. Was aber noch schlimmer ist, sie fühlen sich auch in ihrer Sicherheit beeinträchtigt. Das kann und darf nicht sein! Hier ist dringend Handlungsbedarf! Bei Umweltthemen und mehr Bürgerbeteiligung wurde ich hingegen noch weiter bestärkt. Diese Themen bewegen viele unserer Bürgerinnen und Bürger.

Norbert Lütjens: In den vergangenen Wochen habe ich an Haustüren, auf dem Markt, am Telefon, per Mail und in den Sozialen Medien Tausende Gespräche geführt. Dabei ist mir erneut sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass wir uns offen und ehrlich miteinander austauschen. In vielen Begegnungen im Rahmen des Wahlkampfes, schlug mir die Unzufriedenheit mit der derzeitigen Situation vor Ort entgegen.

Dabei habe ich jedoch ein ums andere Mal die Erfahrung gemacht, dass unsere Bürger in den meisten Fällen Verständnis für aktuelle Probleme haben, wenn man sich den Themen stellt, Ursachen aufrichtig erläutert und Zusammenhänge erklären kann. Gefreut hat mich auch, in welcher Breite und Tiefe die Menschen vor Ort informiert sind. Am spannendsten ist jedoch die Tatsache, dass die Gespräche zum Ende des Wahlkampfes immer intensiver werden, und deutlich wird, wie sehr sich die Bürger mit ihrer Stadt identifizieren und sich engagieren.

Leser haben sich bei uns über die (Un-)Sauberkeit der Stadt beschwert. Das reicht von Hundekot auf Gehwegen über zugewachsene Hecken, Müll auf Kinderspielplätzen und dreckige oder zugewachsene Verkehrsschilder. Wie wollen Sie den städtischen Bauhof künftig einsetzen und wie die Bürger erreichen, deren Müll letztlich andere beseitigen müssen?

Norbert Lütjens: Auf dieses Thema bin ich hundertfach angesprochen worden und ich werde mich als Bürgermeister dafür einsetzen, diese Situation zu verbessern. Einerseits können wir die Bürger durch gezielte Ansprache und gemeinsame Aktionen motivieren, Schwarzenbek sauberer zu halten. Andererseits müssen wir beispielsweise die Informationen, die wir von unseren Ordnungskräften und betroffenen Bürgern erhalten, zukünftig besser erfassen und zeitnah bearbeiten, denn nur dann können wir auch mehr Bürger in die Verantwortung nehmen. Auch hier geht es darum, alle Beteiligten mit ins Boot zu holen, damit Schwarzenbek in Zukunft sauberer wird.

Matthias Schirmacher: Genau diese Beschwerden wurden auch an mich herangetragen. Dreck, Müll und Kot war Topthema. Aber auch Wildschweine in den Wohngebieten, Lärm, Falschparker und zu hohe Geschwindigkeit. Alles Themen, die in die Bereiche Ordnungsamt und Bauhof fallen. Hier muss die Stadt sich neu organisieren und wir brauchen in diesen Bereichen ausreichend Personal. Das Thema Sauberkeit ist für unsere Bürger sehr wichtig und wir müssen die Probleme ernst nehmen und Missstände schnell beseitigen. Ich bin davon überzeugt, dass mehr Sauberkeit auch dazu führt, dass überhaupt weniger Dreck gemacht wird. Wo bereits Müll steht, wird meist noch etwas hinzugestellt.

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ – dieser Spruch wird Altkanzler Helmut Schmidt zugeschrieben. Dennoch: Sollten Sie gewählt werden und ihr Programm umsetzen können – wie wird Schwarzenbek dann im Jahr 2026 aussehen?

Matthias Schirmacher: 2026 wird Schwarzenbek dann eine pulsierende und belebte, aber verkehrsberuhigte Innenstadt haben. Die Menschen wohnen hier gerne und treffen sich in der Innenstadt, um sich zu unterhalten und einzukaufen. Hin und zurück geht es mit dem Fahrrad über sichere und gut ausgebaute Radwege, oder mit dem Elektro-Stadtbus. Verwaltungsstruktur und Digitalisierung sind umgesetzt, Schwarzenbek hat ein offenes und bürgerfreundliches Rathaus. Es gibt mehr Bürgerbeteiligung und über alle Themen wird frühzeitig informiert.

Unsere Schulen und Kitas bieten ausreichend Platz, gelernt wird digital. Die Stadt ist sicher und sauber. Es gibt mehr Parks und Flächen für Insekten. An der Berliner Straße ist ein neues Bürgerzentrum entstanden und die neue Feuerwache ist in Betrieb. Am Verbrüderungsring gibt es ein Stadtteilzentrum. Dem Ehrenamt stehen Räumlichkeiten zur Verfügung und freiwillige (finanzielle) Leistungen der Stadt würdigen und stützen das wichtige Wirken des Ehrenamtes!

Norbert Lütjens: Ich denke langfristig in Fünf- bis Zehnjahresschritten und weiß, dass unsere Entwicklung von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig ist. Meine Vision für 2026: Wir haben die Themen Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr inklusive des dortigen Kreisels, Digitalisierung von Schulen und Rathaus, weitere Kitaplätze, die bessere Versorgung unserer Senioren und die Umsetzung der Umgehungsstraße bewältigt. Die Projekte Schulplanung (Grundschulstandorte), Bürgerfreundlichkeit (auch Umzug des Bürgerservices ins Rathaus-Erdgeschoss), Nutzung der alte Realschule mit Bücherei, VHS, Begegnungs- und Sitzungsräumen sind dann bereits umgesetzt oder zumindest sehr weit vorangeschritten.

Der Umgang unter allen Beteiligten in der Stadt – Bürger, Politik und Verwaltung – ist sichtlich entspannter geworden. Zwar werden Dinge nach wie vor hart diskutiert, aber dass ich mit meiner Person, meinem Wissen, mit Prinzipien und Überzeugungen für einen neuen Stil im Sinne von „Schwarzenbek als Teamplayer“ eingetreten bin, hat sich als fruchtbar erwiesen und die Entwicklung der Stadt vorangetrieben.