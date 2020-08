Iris Thiede: Kämpferin für Integration und Sprachförderung

Schwarzenbek. Sie schuf bereits in den 1990er-Jahren eine erste Integrationsgruppe, in der auch Kinder mit Behinderungen betreut wurden, und sie setzte sich sehr früh für die Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund ein: Seit 40 Jahren ist Iris Thiede Kita-Leiterin in Schwarzenbek und hat deutliche Akzente gesetzt.

„Ich habe bereits als Jugendliche drei Kindergruppen in der Kirchengemeinde Brunstorf bei Pastor Christian Schirren betreut. Das hat mir viel Spaß gemacht und mich geprägt“, sagt die 63-Jährige, die am 15. August 1980 die Leitung der evangelischen Kita an der Frankfurter Straße übernahm. „Damals hatten wir Kinder aus zwei Nationen, heute haben wir 25 Nationalitäten. Deshalb wird auch die Sprachförderung immer wichtiger“, sagt die Brunstorferin.

Arbeit mit Kindern macht ihr Spaß

Nach der Realschule in Schwarzenbek begann Iris Thiede eine Ausbildung als Erzieherin in Hamburg. „Ich hatte damals bereits ein Praktikum in der Kita St. Elisabeth bei der damaligen Leiterin Ursula Wähling absolviert. Damit war für mich klar, das die Arbeit mit Kindern mein Traumberuf ist. Dass ich in einer kirchlichen Einrichtung arbeiten möchte, stand für mich als gläubige Christin ebenfalls fest“, sagt die Erzieherin.

Allerdings arbeitete sie zunächst mit Jugendlichen in einem Kinderheim in Hamburg. „Die Jugendlichen waren zwei oder drei Jahre jünger als ich. Dann sah ich die Ausschreibung für die Leitung der Kita Frankfurter Straße in Schwarzenbek“, erinnert sich Iris Thiede.

Bereits 1990 erste Integrationsgruppe gegründet

Schon damals gab es eine größere Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund in der Kita. Erstmals wurden dort 1990 auch Kinder mit Behinderungen aufgenommen und eine Integrationsgruppe gegründet. „Das war damals noch Neuland. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir haben aktuell zwölf Kinder mit Behinderungen in integrativen Gruppen“, so Thiede.

Als dann 1998 die Kita St. Franziskus am Ernst-Barlach-Platz neu gebaut wurde, gab die Kirchengemeinde ihren Standort an der Frankfurter Straße auf. Bis vor den Sommerferien betrieb dort der ASB die Kita Kichererbse, die jetzt in den Neubau an der Buschkoppel umgezogen ist. Was mit dem maroden Gebäude aus den 1960er-Jahren passiert, ist unklar. Es wird voraussichtlich abgerissen und das städtische Grundstück dann anders genutzt.

Nach Umzug machen viele Mütter Führerschein

„Unseren Umzug haben viele Kinder mitgemacht, weil unser Konzept die Eltern überzeugt hat. Für viele türkischstämmige Mütter war das ein Grund, ihren Führerschein zu machen, damit sie ihre Kinder zu uns bringen konnten“, berichtet die Kita-Leiterin.

Heute besuchen die Kita 157 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum sechsten Lebensjahr. Die Kinder werden in neun Gruppen von maximal 6.30 bis 17 Uhr betreut. „Es gibt durchaus einige Eltern, die die volle Zeit in Anspruch nehmen. Auch die Erziehung wird mehr vom Elternhaus auf die Kita verlagert“, sagt die Kita-Leiterin.

25 Nationen unter einem Dach

Angesichts der 25 Nationen, die am Ernst-Barlach-Platz betreut werden, ist auch die Sprachförderung immer wichtiger geworden. In der Kita gibt es zwei Sprachmittler, die mit den Kindern Deutsch üben, wenn sie einen Migrationshintergrund haben und Deutsch nicht die einzige Sprache ist, die in ihrem Elternhaus gesprochen wird. Für eine bessere Integration hat Iris Thiede auch bereits vor zwei Jahren eine Vorleseaktion gestartet, bei der ausländische Eltern Märchen aus ihrer Heimat in ihrer Muttersprache und in deutscher Übersetzung vorgelesen haben (wir berichteten).

Eine Herzensangelegenheit war der Brunstorferin auch die „Bücherbutze“ im Foyer der Kita. In der ausgedienten Telefonzelle steht ein Regal, auf dem Bücher zum Tausch angeboten werden. „Die Bücher sind in vielen Sprachen verfasst. Das Angebot ist bei Eltern wie Kindern beliebt“, freut sich Thiede.