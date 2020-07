Seit sieben Jahren Kampf gegen Bahnlärm

Schwarzenbek. Sie waren beide schon weit über 70 Jahre alt, als Gerda und Horst Matzat zu Aktivisten wurden: Mit Nachbarn gründeten sie die Bürgerinitiative gegen Bahnlärm in Schwarzenbek. Das ist sieben Jahre her und jetzt liegt das Ergebnis vor ihnen: Ein von der Bahn AG beauftragtes Ingenieurbüro bietet dem Rentnerpaar die Aufnahme ins „Sonderprogramm zur Minderung der Verkehrslärmbelastung an besonders lärmbelasteten Schienenwegen“ an.

Das gibt es immerhin schon seit 1997 und die Matzats würden bis zu 75 Prozent der „nachgewiesenen, förderungsfähigen Kosten“ einer Lärmschutzmaßnahme vom Bund erhalten. „Das ist nur ein Teilerfolg. Wir haben immer für einen Lärmschutzwall gekämpft, nun erhalten wir immerhin einen passiven Lärmschutz“, sagt die 83-Jährige.

„Damals waren das ja nur Tucker-Züge“

1974 hatte das Ehepaar das Haus bezogen und erst da bemerkt, dass nebenan eine Bahnstrecke

Wenn ein Zug in der Nähe ihres Hauses an der Straße Im Winkel vorbeirauscht, müssen Gerda (83) und Horst (86) Matzat das Gespräch auf der Terrasse unterbrechen, so laut ist es.

Foto: Marcus Jürgensen

vorbeiführt, auf der jedoch nur wenige Züge unterwegs waren. „Damals waren das ja Tucker-Züge“, erinnert sich auch Waltraut Mertz, die an der Grabauer Straße direkt an den Bahnstrecke wohnt. Doch nach der Grenzöffnung des Jahres 1989 kamen nicht nur mehr Personenzüge, sondern auch die berüchtigte „Taigatrommel“ – eine extrem laute dieselelektrische Lok sowjetischer Bauart. Es folgte der Ausbau der Strecke für ICs und nach dem Scheitern der Transrapid-Pläne in den 1990er-Jahren, die Magnetschwebebahn sollte Hamburg und Berlin verbinden, der Ausbau zur ICE-Strecke. Der Lärmschutz blieb dabei weitgehend auf der Strecke: Nur an wenige Stellen im Stadtgebiet wurden damals Lärmschutzwände errichtet.

Als vor zehn Jahren überall im Land Lärmaktionspläne aufgestellt wurden, eskalierte der Protest auch in der Europastadt: Im Jahr 2013 saßen auf dem Sofa der Matzats die vier Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis – Norbert Brackmann (CDU), Nina Scheer (SPD), Konstantin von Notz (Grüne) und Christel Happach-Kasan (FDP) – und stellten die Aufnahme der Stadt ins Lärmsanierungsprogramm in Aussicht. Die vier Top-Politiker eingeladen hatte der damalige Bürgervorsteher Konrad Freiberg (SPD), der aus seiner Zeit als GdP-Bundesvorsitzender gute Kontaktet hatte. „Der hat sich für uns eingesetzt, auch unsere erste Plakataktion finanziert“, sagt Gerda Matzat.

Lob gibt es auch für Brackmann, der die BI-Teilnehmer regelmäßig nach Berlin eingeladen hatte und auch durchsetzen konnte, dass eine von bundesweit 19 Lärmmessstationen des Eisenbahn-Bundesamtes im vergangenen Jahr in Schwarzenbek eingerichtet wurde. Bisher wurde der Lärm, den Züge verursachen, immer nur theoretisch errechnet.

Lesen Sie auch:

Schwarzenbek: Verwirrter Mann (90) stirbt am Bahnhof

Lärmmessstation prüft, ob Züge leiser werden

73 dB (A) misst die Handy-App auf der Terrasse der Matzat bei der Vorbeifahrt eines Güterzuges. Die Messstation des Bahnbundesamtes maß für den 53 Meter langen Güterzug sogar 98 dB (A).

Foto: Marcus Jürgensen

Mit den Lärmmessstationen (www.laerm-monitoring.de) soll der tatsächliche Lärm festgestellt und überprüft werden, ob er sich durch den Einsatz neuer Bremsen an Güterwagen reduziert. Das wird vor allem im kommenden Jahr spannend, denn dann sind Güterwagen mit den alten Grauguss-Bremsbacken, die den Radreifen aufrauen und so für ein „Rumpelgeräusch“ sorgen, deutschlandweit verboten.

Vom passiven Lärmschutz profitieren nicht nur die Matzats, die sich überall im Stadtgebiet Lärmschutzwände gewünscht hätten. Wo es die nicht gibt, können Hausbesitzer nun Zuschüsse zum passiven Lärmschutz erhalten, lärmgedämmte Fenster und Türen einbauen lassen. „Da muss ja erst mal wieder ein Gutachter vorbeikommen. Das dauert bestimmt auch noch mal ein paar Jahre“, hat Gerda Matzat mittlerweile gelernt.