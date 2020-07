Standortschließung in Lanken bescherte Gülzow einen „Joker“

Gülzow. Als Günther Noß vor neun Jahren aus der Gemeindevertretung ausschied, sein Bürgermeisteramt hatte er schon ein Jahr zuvor abgegeben, wollte der gebürtige Niendorfer zurück an die Ostsee ziehen: „Mein Traum ist, mit meinem Boot morgens zum Fischen herauszufahren.“ Dass er sich diesen Traum nicht erfüllen konnte, hat mit seinem Pflichtgefühl zu tun – und einer schweren Krankheit: Noß litt an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer unheilbaren Erkrankung des motorischen Nervensystems. Am 11. Juli ist der 75-Jährige dieser Krankheit erlegen.

Berufsoffizier wird erfolgreicher Kommunalpolitiker

Noß war als Instandsetzungsoffizier in Lanken stationiert und 1976 mit seiner Familie nach Gülzow gezogen. Im TSV Gülzow übernahm Noß, der als junger Mann einen Profivertrag beim VfB Stuttgart ausgeschlagen hatte, das Fußballtraining. Zehn Jahre später wurde er erstmals für die CDU in die Gemeindevertretung gewählt. Als die Christdemokraten bei der Kommunalwahl 1990 die Mehrheit eroberten, wurde der damals 45-Jährige zum Bürgermeister gewählt – ein Amt, das er erst 21 Jahre später freiwillig abgab. Dabei spielte nicht nur das Alter, Noß war mittlerweile 65 Jahre alt, eine Rolle, sondern auch der Frust über das Aus für die Gülzower Grund- und Hauptschule. Dass ausgerechnet die schwarz-rote Landesregierung unter Peter Harry Carstensen (CDU) im Jahr 2010 mit ihrer Schulreform dafür verantwortlich zeichnete, hat Noß seiner Partei lange nicht verziehen.

Als Schulverbandsvorsteher hatte er für den Erhalt der kleinen Schule gekämpft, in der auch Schüler, die an anderen Bildungseinrichtungen gescheitert waren, erfolgreich zum Hauptschulabschluss geführt wurden. Als Vorsitzender des „Zweckverband Schulvermögen“ bemühte er sich um eine Nachfolgenutzung. Schon von der Krankheit gezeichnet – Noß lebte seit 2019 im Pflegeheim „Haus an der Elbe“ in Geesthacht – widmete er sich dieser Aufgabe bis zuletzt.

Noch im Pflegeheim engagierte sich Günther Noß für seine Schule

„Ich habe ihn noch mit unserem Notar im Pflegeheim besucht, zur abschließenden Sitzung mit den Gemeinden Kollow, Krukow und Juliusburg ist er dann mit dem Rolli-Taxi nach Gülzow gekommen“, erinnert sich Wolfgang Schmahl. Als Gülzows aktueller Bürgermeister Noß das Protokoll der Sitzung zur Unterschrift vorlegen wollte, durch die der Zweckverband aufgelöst und die übrigen Gemeinden auszahlt werden, war dieser bereits im Krankenhaus.

„Es ist so, als ob er diese Aufgabe noch beenden wollte“, so Schmahl, der Noß seit 20 Jahren kennt: „Als wir nach Gülzow gezogen sind, hat er uns besucht und Willkommen geheißen“, sagt Schmahl, der seit 2003 für die SPD in der Gemeindevertretung sitzt und einer von Noß’ Stellvertretern war: „Ich habe sehr gern mit ihm zusammengearbeitet und viel von ihm gelernt.“

„Er war immer den Menschen zugewandt, hat den persönlichen Kontakt gesucht und versucht, Lösungen im Einvernehmen zu erreichen“, charakterisiert Ralf Spinngieß, Leitender Verwaltungsbeamter im Amt Schwarzenbek-Land den Verstorbenen, der auch viele Jahre Amtsvorsteher war. „Für die Region war die Schließung des Bundeswehrstandortes Lanken bitter, aber Gülzow hat damals einen Joker gezogen“, hatte der amtierenden Amtsvorsteher Klaus Hansen einst die „Ära Noß“ gekennzeichnet: Dieser startete nach der Schließung im Jahr 1994 nämlich richtig durch. Seit 1992 saß er bereits im Kreistag, wurde 1999 als Nachfolger von Klaus Schlie zum CDU- Fraktionsvorsitzenden gewählt, war als Erster Kreisrat Stellvertreter des Landrates.

2006 wurde der Vollblutpolitiker „Gülzower des Jahres“

Auch Gülzow profitierte von Noß Schaffenskraft: Er half bei der Gründung des Tennisclubs und der Interessengemeinschaft Heimatgeschichte, rief das Scheunenfest ebenso ins Leben wie die Ehrung des „Gülzower des Jahres“, die er 2006 selbst erhielt.

Größtes Projekt war aber die Eröffnung des Markttreffs, mit dem auch die Feuerwehr 2005 eine neue Heimat erhielt und ein Arzt eine Filialpraxis in Gülzow eröffnete. Noß förderte die Partnerschaften mit dem russischen Jantarny auf Gemeinde- und auf Amtsebene die mit Debnica Kaszubska in Polen. 2016 wurde dem Wahl-Gülzower die höchste Ehrung im Ehrenamt, die „Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein“ verliehen.

Es wird keine öffentliche Trauerfeier für Günther Noß geben, sondern eine Seebestattung im Familienkreis. In Abstimmung mit der Familie, Noß hinterlässt eine Frau und zwei Söhne, liegt aber vom morgigen Sonnabend an im Gülzower Markttreff, Hauptstraße 21, ein Kondolenzbuch aus.