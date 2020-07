Alle Schulen in Schwarzenbek haben jetzt schnelles Internet

Schwarzenbek. Die gute Nachricht ist: Alle Schulen der Stadt sind mittlerweile ans Glasfasernetz angeschlossen. Doch noch nicht in jeder Schule sind in den Klassenräumen die für ein flächendeckendes W-Lan notwendigen Netzwerkanschlüsse vorhanden. Während beim Neubau des Gymnasiums und der Sanierung der Gemeinschaftsschule entsprechende Kabelkanäle verlegt wurden, fehlen diese in den Grundschulen. In den älteren Gebäuden der Compe- und der Verbands­schule Nordost sind nur einige Klassenräume bisher fähig, ein ent­sprechende Netzwerksignal zu em­pfangen.

Brandschutz bereitet Probleme bei nachträglicher Verkabelung

Das Problem liegt in der baulichen Bereitstellung: Während in Privathäusern dafür einfach Wände durchbohrt werden können, ist dies in öffentlichen Gebäuden wegen des Brandschutzes nicht so einfach möglich. Giftige Rauchgase könnten sonst im Brandfall durch die Bohrlöcher von Raum zu Raum ziehen. Kabelkanäle müssen deshalb aufwändig mit einem Rauchverschluss verlegt werden.

Hätten diese Arbeiten in Zeiten der Corona-Pandemie, als die Schulen geschlossen waren, nicht einfach durchgeführt werden können? Katrin Kipke, Fachbereichsleiterin im Schwarzenbeker Rathaus, winkt ab: „Unsere Schulen waren leer, unsere Schreibtische nicht.“ Die Rathaus-Mitarbeiter waren vollauf mit den Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigt. Und auch wenn die Stadtverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen war, bearbeiteten die Mitarbeiter Bürgeranfragen am Telefon. Die IT-Abteilung hatte ebenfalls genug zu tun: Zeitweise waren bis zu zwei Drittel der Beschäftigen im Homeoffice, das von der hauseigenen IT-Abteilung eingerichtet werden musste.

Lesen Sie auch:

Glasfaseranschluss für Schwarzenbeker Schulen

Es fehlt an digitalen Endgeräten

Erst in den Herbstferien soll es mit der hausinternen Verkabelung der Schulen weiter vorangehen. Eine Sorge der Politiker, die Bandbreiten der Anschlüsse könnten für die neuen digitalen Unterrichtsinhalte der Schulen nicht ausreichend bemessen sein, konnte die Verwaltung zerstreuen: Alle Schulen sind an Glasfaserleitungen angeschlossen, die über Bandbreiten von 1000 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) verfügen.

Zudem fehlt es an digitalen Endgeräten: Während die Stadt Geesthacht über den Digitalpakt II des Bundes bereits 260 Notebooks und 149 Tablets für Schüler bestellt hat, die in ihrem Zuhause über kein digitales Endgerät verfügen, ist man in Schwarzenbek noch bei der Er­mittlung des tatsächlichen Bedarfs. 300 Geräte, Notebooks und Tablets haben Gymnasium und Gemeinschaftsschule bisher angemeldet, es fehlen jedoch noch die Gerätewünsche der Verbandsschule Nordost.

Schüler müssen Nutzungsverträge abschließen

Die Geräte können dann von den Schülern wie Schulbüchern für den täglichen Gebrauch ausgeliehen werden. „Wir sind in Abstimmung mit den Schulen, um die Nutzungsverträge zu formulieren“, so Katrin Kipke. Und während in Geesthacht sich Lehrer bereits mit einer neuen Schulsoftware vertraut machen, die digitales Lernen und die Online-Betreuung von Schülern einfacher machen soll, wartet man in der Europastadt noch ab.

Dort und auch in Büchen läuft an allen Schulen die Software X-School. Zum 1. August will das Land eine kostenlose Version seiner Schulsoftware SchulCommSys bereitstellen. Dann wollen Schulen und Verwaltung prüfen, ob sie das System wechseln.