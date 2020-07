Kreis fördert Jugendprojekte in den Sommerferien

Ratzeburg. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele geplante Ferienfahrten abgesagt werden, weil sie aufgrund der Einschränkungen nicht möglich oder wegen erhöhter Hygieneanforderungen nicht mit überschaubarem Aufwand durchführbar sind. Das dafür bereitgestellte Geld ist jedoch nicht verloren: Der Fachdienst Kinder­tagesbetreuung, Jugendförderung und Schulen stellt die Fördermittel nun für alternative Ferienangebote zur Verfügung.

Freie Träger und die offene Jugendarbeit erhalten unbürokratisch für besondere Aktivitäten eine gezielte Unterstützung. Die Förderung von Projekten, die sich jedoch vom Regelangebot abheben müssen, ist noch bis zum Jahresende möglich. Nähere Informationen können Vereine und Organisationen per E-Mail bei Matthias Beck unter M.Beck@kreis-rz.de erfragen.

Das Diakonische Werk, das in Ratzeburg das Gleis 21 und das Stellwerk betreibt, bietet im Sommerferienprogramm Stand-up-Paddeln auf dem Ratzeburger See, Graffitikurse oder Abenteuer in der Natur. Das Jugendzentrum Lauenburg plant die gemeinsame Neugestaltung des Außengeländes und in Schwarzenbek veranstaltet der Stadtjugendring ein „Bounding“ durch die Stadt (18. Juli) – eine Stadtrallye mit Smartphone.