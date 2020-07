Muss „Tower Video“ in Schwarzenbek bald schließen?

Schwarzenbek. Immer mehr Videotheken sterben aus, da das Online-Streaming-Geschäft via Amazon Prime und Netflix boomt. Nun steht auch die Videothek „Tower-Video“ kurz vor dem Aus. Die Inhaberin hat einen Hilferuf an die Bürger aus Schwarzenbek und der Region losgeschickt und bittet im Gespräch mit unserer Zeitung um Unterstützung. Obwohl ihr Name an der Videothek und im Internet steht, bat sie darum nicht namentlich im Artikel genannt zu werden.

Das Geschäft an der Uhlenhorst 14 hat seit einigen Wochen wieder geöffnet. Eine kleine Tafel im großen Schaufenster verweist darauf. Drumherum hängen Filmplakate wie „ Die Unglaublichen II“, „Die Eiskönigin II“ oder „25 km/h“. Ganz links an der Wand des Schaufensters zieht derzeit ein Plakat in grellem, grünen Neon-Ton die Aufmerksamkeit auf sich. In großen Druckbuchstaben steht dort einleitend geschrieben: „Ein Aufruf an alle Freunde, Kunden, Unterstützer und Anhänger! Wir werden schließen müssen – wenn nicht in Kürze etwas geschieht.“

Hilferuf auch in Sozialen Netzwerken wie Facebook gestreut

Im Laden selbst ist es am Nachmittag eher ruhig. Ein, zwei Kunden kommen herein und geben schnell ihre DVDs ab. Videos gibt es in den Videotheken seit den 1990er-Jahren nicht mehr: DVD- und Blue-Ray-Scheiben haben die Bandkassette abgelöst. Die Inhaberin nimmt sie freundlich entgegen, wirkt dann aber wieder gedankenverloren. Ihr fällt es schwer, über die drohende Schließung zu sprechen. „Alles Wichtige dazu steht bei uns auf der Homepage“ sagt sie.

Dort sowie im sozialen Netzwerk Facebook hat die Mittfünfzigerin einen Hilferuf gestartet: „Durch die Corona-Zeit sind wir jetzt in einer katastrophalen finanziellen Lage, und der Aussicht auf noch weniger Umsatz im Sommer, sehen wir uns gezwungen, Euch um Hilfe zu bitten“, schreibt sie und appelliert an Kunden und Unterstützer, jetzt Filme auszuleihen.

Ehepaar eröffnete Videothek „Tower Video“ vor 13 Jahren

Der Lieblingsplatz von Hase Filou ist unter den Regalen der auszuleihenden Abenteuer-Filme. Kunden gegenüber ist er zutraulich.

Foto: Isabella Sauer

Der Blick der Frau wandert zu ihrem Hasen Filou, der sich wie so oft unter den Regalen der auszuleihenden Abenteuer-Filmen versteckt hat. „Der Hase ist stubenrein und liebt den Kontakt zu den Kunden“, sagt sie und lächelt dann doch ein wenig. Filou habe keine Angst, im Gegenteil, manchmal hoppele er sogar auf die Besucher zu.

„Gemeinsam mit meinem Mann habe ich die Videothek vor 13 Jahren eröffnet. Das war ein lang ersehnter Traum von mir“, erzählt sie. Viele Jahre lang sei sie zuvor immer regelmäßig in Videotheken gegangen und habe tütenweise Filme herausgeschleppt. Sie liebe Filme, dabei sei ihr das Genre nicht so wichtig. „Querbeet“, sagt sie.

Jetzt droht ihr Lebenstraum allerdings zu zerbrechen: „Dem Tower-Video steht das Wasser bis zum Hals, denn unsere Verleihzahlen sind in den letzten Monaten massiv eingebrochen.“ Demgegenüber stünden die ständig wachsenden Fixkosten wie Miete, Versicherung und der Filmeinkauf. „All das können wir gerade noch mit Mühe und Not stemmen. Wie lange noch, ist ungewiss. Unser Schuldenberg wächst und wächst.“

Neben Filmen werden auch Popcorn und Getränke verkauft

Das trifft die Filmfreundin besonders hart, da sie Anfang des Jahres nach dem Ende der Straßensanierungsarbeiten in der Uhlenhorst wieder neue Hoffnung geschöpft hatte. „Wir hatten 18 Monate lang eine Baustelle vor unserer Haustür und haben trotzdem versucht mit eigener Kraft und Energie den Laden am Laufen zu halten. Als im Januar die Sanierungsarbeiten abgeschlossen waren, ging es so langsam wieder bergauf. Und dann kam Corona“, erzählt die Geschäftsführerin. Die Corona-Krise ist für die katastrophale Lage verantwortlich. „Und auch der Sommer macht mir Angst, da die Leute tendenziell weniger Filme ausleihen.“

Doch wie kann der Videothek geholfen werden? „Einfach vorbeikommen und viele Filme ausleihen. Oder eine Zehnerkarte kaufen“, sagt die Inhaberin. Auch gibt es mehr als 500 Filme im Sonderverkauf, eine DVD gibt es ab 3,90 Euro, Blu-Rays ab 7,80 Euro. Ebenso steht auch alles zum Verkauf, was für einen perfekten Filmabend gebraucht wird: Frisches Popcorn, Chips, kalte Getränke und andere Süßigkeiten.

Videothek in Bargteheide schloss vor fünf Jahren

„Wir wollen auf jeden Fall weitermachen, denn wir glauben mit Herz und Seele an die Tower-Videothek, wie auch einige Kunden“, sagt sie, nimmt erneut ein paar Filme von einem Kunden entgegen und schaut durch die etwas altmodisch, aber auch urige Videothek, in der Hunderte Filme in den Regalen stehen.

Die Videothek in Schwarzenbek ist eine der letzten klassischen Videotheken im Herzogtum Lauenburg und in Stormarn. Die „Videothek Bargteheide“ schloss vor fünf Jahren. Die ehemals drei Videotheken in Ahrensburg machten bereits davor dicht. Und auch nach 25 Jahren musste Sven Kließ die Reinfelder Mediathek am Rathaus im September 2017 schließen.

Nach Angaben des Interessenverbandes für Video- und Medienfachhandel gab es im Jahr 2007 im gesamten Bundesgebiet noch weit mehr als 3000 Videotheken und rund 1000 Automatenvideotheken. 2019 zählte der Verband deutschlandweit nur noch 345 Videotheken, darunter vier Automatenvideotheken – ein Rückgang von mehr als 90 Prozent. Laut Verband gab es Ende 2019 noch sieben Videotheken in Hamburg und immerhin noch 14 in Schleswig-Holstein. Der Umsatz der Branche lag 2017 noch

bei 84 Millionen Euro, 2019 waren es allerdings nur noch 44 Millionen Euro.